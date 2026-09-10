Mỹ nam này là ai mà khiến mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam là Chi Pu mê tít vậy?

Sau thành công của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, cái tên Cody Nam Võ - người đảm nhận vai nam chính cũng đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Từng phải đối mặt với không ít hoài nghi khi lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng với tư cách nam chính, thế nhưng anh chàng đã có một màn thể hiện tròn vai ngoài mong đợi. Bên cạnh khả năng diễn xuất tiến bộ, điều khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” là visual cực sáng, nét điển trai đầy cuốn hút của nam diễn viên.

Thực tế, nhan sắc cực phẩm của Cody Nam Võ không phải đến bây giờ mới được chú ý mà từ lâu đã được đồng nghiệp lẫn người hâm mộ công nhận. Trong một gameshow cách đây 3 năm, Chi Pu đã từng bị visual của anh chàng làm cho “bấn loạn” ngay trên ghế giám khảo. Vừa kết thúc bài thi, Chi Pu đã nhìn Cody Nam Võ và thốt lên phấn khích: "Em mê quá!". Cô nàng liên tục tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp sáng sân khấu của nam ca sĩ tận 4 lần liên tiếp: "Đẹp trai quá, đẹp trai thiệt luôn, sao mà đẹp trai được vậy ta? Rất là đẹp trai".

Chi Pu tấm tắc trước visual của Cody Nam Võ

Thốt lên "mê quá"

Quả thực, nhìn cận cảnh gương mặt của Cody Nam Võ mới hiểu vì sao một mỹ nhân đình đám như Chi Pu cũng phải “gục ngã”. Anh chàng sở hữu những đường nét thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, nụ cười rạng rỡ cùng nhan sắc ngày càng trẻ trung sau 9 năm hoạt động khiến fan gọi anh là “mặt búng ra collagen”. Ngoại hình này giúp anh dễ dàng biến hóa từ phong cách năng động, trẻ trung cho đến lịch lãm, lãng tử.

Sở hữu cả ngoại hình lẫn năng lực toàn diện khi vừa ca hát, nhảy hip-hop siêu đỉnh lại vừa biết diễn xuất, song sự nghiệp của Cody Nam Võ trước đây lại khá im ắng. Anh debut từ năm 2017 với tư cách thành viên của nhóm nhạc Uni5, sau đó tham gia một vài dự án web-drama như Liên Và Đạt, Em Là Chàng Trai Của Anh, Tiên Anh. Dù vậy, độ nhận diện của nam diễn viên đối với công chúng vẫn chưa thực sự bứt phá.

Em Là Chàng Trai Của Anh

Liên Và Đạt

Năm 2026, sự kiên trì làm nghề của Cody Nam Võ cuối cùng cũng gặt hái được “trái ngọt” xứng đáng. Sự bùng nổ đồng thời từ sức hút của show truyền hình thực tế Tinh Hà Say Hi cùng hiệu ứng của phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đã đưa tên tuổi của anh lên vị trí xứng đáng.

Trong Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Cody Nam Võ vào vai Trí Bình- một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z mang hoài bão mở quán cà phê khởi nghiệp. Để hiện thực hóa ước mơ, Bình quyết định về quê tìm cách lấy lòng ông nội Thời (NSƯT Cao Minh thủ vai) hòng mượn ngôi nhà cũ. Bộ phim là hành trình dở khóc dở cười nhưng cũng đầy xúc động về mâu thuẫn thế hệ, những bí ẩn linh dị trong căn nhà cổ và câu chuyện tri ân lịch sử vô cùng thiêng liêng.

Với nội dung sâu sắc đan xen những mảng miếng hài hước, xúc động tinh tế, bộ phim đã xuất sắc đứng đầu doanh thu phòng vé mùa lễ 2/9 và tính đến thời điểm hiện tại, tác phẩm vẫn đang vững vàng giữ vững vị trí top 1 phòng vé Việt, là một thành công to lớn cho cả ekip lẫn cá nhân Cody Nam Võ.