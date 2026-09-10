Hình ảnh Trương Ngọc Ánh sau khi được xử lý bằng AI

Từng tham gia diễn xuất và sản xuất Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (tên cũ là Chiếc kén), diễn viên Trương Ngọc Ánh - bị khởi tố tháng 11/2025 - không còn xuất hiện trong phiên bản phim ra rạp. Ê-kíp sử dụng AI, CGI và thu thay thế lời thoại để xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh.

Phim Mãi nợ một lời tạm biệt ra mắt tại TPHCM với sự tham gia của Kiều Chinh, Daniel K. Winn, Samuel An, Lan Thy, Uy Nhân, Vanessa Lê và đạo diễn J. Robert Schulz.

Hành trình ra rạp của phim trải qua nhiều thay đổi. Tác phẩm ban đầu được công bố với tên Chiếc kén, từng có Trương Ngọc Ánh tham gia diễn xuất và sản xuất. Tháng 11/2025, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xử lý hình ảnh Trương Ngọc Ánh

Trong quá trình hoàn thiện, ê-kíp sử dụng AI, kỹ xảo CGI và thu thay thế lời thoại để xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh. Theo thông tin được công bố tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2026, chi phí dành cho việc chỉnh sửa này tương đương khoảng 10% kinh phí sản xuất ban đầu.

Phim Mãi nợ một lời tạm biệt có buổi ra mắt tại TPHCM.

Đến cuối tháng 7, phim được đổi tên thành Mãi nợ một lời tạm biệt. Trên poster mới, tên và hình ảnh Trương Ngọc Ánh không còn xuất hiện. Sau những điều chỉnh, phim được ấn định khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 11/9.

Mãi nợ một lời tạm biệt lấy cảm hứng từ cuộc đời họa sĩ, nhà điêu khắc gốc Việt Daniel K. Winn. Câu chuyện theo chân cu Đen, cậu bé lớn lên trong vòng tay bà nội Hương. Những ký ức giản dị như cùng bà làm bánh cuốn, được chăm sóc, ru ngủ hay nghe kể chuyện trở thành phần quan trọng trong ký ức của nhân vật.

Lời căn dặn phải luôn nhớ mình là người Việt Nam của người bà cũng trở thành sợi dây kết nối Đen với nguồn cội sau những biến động và chia xa.

Uy Nhân đảm nhận vai cu Đen lúc nhỏ. Daniel K. Winn trực tiếp hóa thân thành nhân vật ở tuổi trung niên. Khi đã có sự nghiệp, Đen vẫn mang theo những ký ức về bà và tuổi thơ tại Việt Nam.

Diễn viên gạo cội Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội Hương - nhân vật giữ vị trí trung tâm trong tuyến tình cảm của bộ phim.

“Tôi rất cảm động được đóng vai người đàn bà Việt Nam, một bà nội Việt Nam, cả đời chỉ hy sinh, chỉ biết yêu thương gia đình, con cháu”, Kiều Chinh chia sẻ.

Từ số phận nhân vật, nữ nghệ sĩ nhắc đến hoàn cảnh của những người cao tuổi phải sống tại viện dưỡng lão. Theo diễn viên Kiều Chinh, ở Mỹ, có những gia đình phải lựa chọn phương án này khi con cháu bận học tập, làm việc hoặc không đủ điều kiện trực tiếp chăm sóc người thân thường xuyên.

Nghệ sĩ Kiều Chinh đóng vai bà Hương trong phim.

Nữ nghệ sĩ cho rằng đây là hoàn cảnh đáng buồn nhưng không nên chỉ nhìn câu chuyện từ phía người già để trách con cháu. Trong phim, người cháu còn độc thân, vừa học vừa làm và không thể ở bên chăm sóc bà cả ngày.

Nữ nghệ sĩ cũng lý giải chi tiết bà nội Hương nói tiếng Pháp với hai bà sơ trong phim. Theo câu chuyện gia đình được chia sẻ tại sự kiện, ông bà nội Daniel K. Winn từng sống tại Pháp trước khi trở về Việt Nam. Khi hoàn cảnh thay đổi, người bà phải bán bánh cuốn để nuôi cháu.

Không chỉ tập trung vào quan hệ bà cháu, bộ phim mở rộng qua những nhân vật xuất hiện trong quá trình trưởng thành của cu Đen, từ cô nhi viện, viện dưỡng lão đến quán cà phê Bươm Bướm.

Trong đó, Vanessa Lê đảm nhận vai Mai, cô gái trẻ mưu sinh bằng việc ca hát và phục vụ tại quán cà phê của mẹ ruột cu Đen. Cùng với Hồng, Mai là một trong những người dành sự chở che cho cậu bé mỗi khi Đen lén đến quán.

Vanessa Lê là diễn viên, người mẫu gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ, có thời gian hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam và Philippines. Cô cho biết dù vai diễn không quá dài, bản thân vẫn học thoại tiếng Việt và tìm hiểu phong cách thập niên 1970 để chuẩn bị cho nhân vật.

Nỗi day dứt của nguyên mẫu

Tại buổi giao lưu, Daniel K. Winn nhiều lần xúc động khi nhắc đến bà nội. Ông cho biết bộ phim không chỉ lấy chất liệu từ cuộc đời mình mà còn là cách nhìn lại những ký ức và sự tiếc nuối kéo dài nhiều năm.

“Tuy đây là câu chuyện về cuộc đời của cá nhân tôi nhưng tôi tin rằng khi xem, khán giả sẽ thấy mình trong câu chuyện”, Daniel nói.

Theo Daniel, bà nội là người chăm sóc ông trong những năm tháng khó khăn. Khi trưởng thành, ông từng nghĩ chỉ cần cố gắng học tập, có nghề nghiệp và kiếm được nhiều tiền thì sau này sẽ có thể chăm lo cho bà.

Mãi nợ một lời tạm biệt lấy cảm hứng từ cuộc đời của họa sĩ, nhà điêu khắc gốc Việt Daniel K. Winn.

Tuy nhiên, khi mải mê với việc học và công việc, ông không kịp thực hiện những điều mong muốn trước khi bà qua đời. Daniel cho rằng khi mất đi người thân, tiền bạc không thể bù đắp được khoảng trống ấy. Điều khiến ông day dứt là chưa dành đủ thời gian cho người đã yêu thương và nuôi dưỡng mình.

Việc trở về Việt Nam, tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ mồ côi và người cao tuổi, theo Daniel, cũng là cách để ông tưởng nhớ bà.

Đạo diễn J. Robert Schulz cho biết Mãi nợ một lời tạm biệt là dự án được thực hiện bởi ê-kíp Việt Nam và Mỹ. Ông kỳ vọng câu chuyện về tình thân, đặc biệt là tình bà cháu - đề tài chưa được khai thác nhiều trên màn ảnh rộng Việt - có thể tìm được sự đồng cảm từ người xem.

Trước khi ra rạp trong nước, phim được giới thiệu tại Cannes Prestige Summit 2026 và tham dự DANAFF.