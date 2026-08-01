Không ai nhận ra "con gái" Trương Ngọc Ánh: Visual hao hao Đông Nhi và Lan Ngọc, 10 điểm từ mặt đến dáng

Đây là mỹ nhân sở hữu nhan sắc có thể sánh ngang Đông Nhi và Lan Ngọc.

Từng được khán giả biết đến với vai bé Ngô, con gái của nhân vật do Trương Ngọc Ánh thủ vai trong bộ phim kinh điển Áo Lụa Hà Đông, Trần Thiên Tú từng là một trong những sao nhí triển vọng của màn ảnh Việt. Sau nhiều năm vắng bóng để theo đuổi việc học và phát triển bản thân, nữ diễn viên dần trở lại với nghệ thuật, đồng thời gây chú ý trên mạng xã hội với nghệ danh Tú Màn Thầu. Sắp tới, Thiên Tú sẽ tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đánh dấu màn trở lại đáng chú ý sau nhiều năm.

Tạo hình của Thiên Tú (ngoài cùng bên phải) trong bộ phim Áo Lụa Hà Đông (2006). Trong phim, cô là con gái của Trương Ngọc Ánh

Tạo hình Trần Thiên Tú trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (2026)

Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải đoạn clip hậu trường thực hiện bộ ảnh quảng bá cho Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn, Trần Thiên Tú nhanh chóng khiến cư dân mạng xuýt xoa bởi nhan sắc thăng hạng, khác hẳn hình ảnh cô bé lam lũ năm nào trong Áo Lụa Hà Đông.

Đoạn video viral của Trần Tiên Tú

Trong bộ trang phục xanh nhạt trễ vai, Trần Thiên Tú để mái tóc đen dài suôn thẳng, được tạo kiểu tối giản với phần tóc buộc nửa đầu. Lớp trang điểm mỏng nhẹ, nhấn vào đôi mắt to và hàng mi cong giúp gương mặt cô càng thêm thanh thoát. Ở nhiều góc quay cận, sống mũi cao, đường quai hàm gọn cùng nốt ruồi nhỏ dưới mắt càng khiến nhan sắc của nữ diễn viên thêm phần cuốn hút. Khi cầm thanh kiếm tạo dáng, Trần Thiên Tú toát lên vẻ dịu dàng nhưng vẫn phảng phất thần thái của một nữ hiệp trong phim cổ trang.

Đáng chú ý, ngoại hình hiện tại của Trần Thiên Tú khiến không ít khán giả bất ngờ bởi khác xa hình ảnh cô bé lam lũ từng vào vai con gái Trương Ngọc Ánh trong Áo Lụa Hà Đông. Sau gần hai thập kỷ, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc trưởng thành, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào vốn có.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho visual của Trần Thiên Tú. Không ít người cho rằng cô có nhiều góc mặt hao hao Đông Nhi, đặc biệt ở đôi mắt và nụ cười. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại nhận xét nữ diễn viên có thần thái và đường nét gương mặt gợi nhớ đến Ninh Dương Lan Ngọc, nhất là ở góc nghiêng và biểu cảm lạnh. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi sao nhí ngày nào giờ đã lột xác thành mỹ nhân màn ảnh với vẻ đẹp mong manh, đậm chất điện ảnh.

Một số bình luận của netizen: - Ảnh cuối y chang Đông Nhi vậy trời. - Mọi người có để ý họa tiết kiếm không, sao mà nó thuần việt nó huyền học nó độc lạ vô cùng luôn á. - Không ai thấy giống Lan Ngọc giống tui hả. - Ảnh 2 giống Ninh Dương Lan Ngọc, ảnh 3 giống Đông Nhi. - Bức thứ 2 của chị biểu cảm đẹp quá ạ.

Sau thành công của Áo Lụa Hà Đông, Trần Thiên Tú nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng nhất của điện ảnh Việt. Cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Huyền Thoại Bất Tử (2009) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Tác phẩm sau đó giành Cánh diều Vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất, góp phần đưa tên tuổi Trần Thiên Tú đến gần hơn với khán giả yêu điện ảnh.

Nhờ gương mặt điện ảnh cùng lối diễn giàu cảm xúc, Trần Thiên Tú tiếp tục góp mặt trong phim độc lập Dành Cho Tháng Sáu, trước khi bất ngờ tạm gác sự nghiệp đang rộng mở để sang Trung Quốc theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Quyết định này từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi vào thời điểm đó, cô được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt.

Sau khi hoàn thành việc học, Trần Thiên Tú trở về nước và tái ngộ đạo diễn Lưu Huỳnh trong dự án Tim Hằn Vết Sẹo, vào vai Nhài, cô gái mồ côi được một người thương binh cưu mang. Tuy nhiên, dự án nhiều năm qua vẫn chưa có lịch phát hành chính thức, khiến màn tái xuất của nữ diễn viên chưa thể đến với khán giả.

Trong thời gian điện ảnh tạm lắng, Trần Thiên Tú bất ngờ tìm được sức sống mới trên nền tảng TikTok với nghệ danh Tú Màn Thầu. Những video cover nhạc Việt bằng lời Hoa do cô tự chuyển ngữ, kết hợp khả năng phát âm tiếng Trung được trau dồi trong thời gian du học, nhanh chóng thu hút đông đảo người xem. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, cô còn được yêu mến nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng cho phần lời và phong cách trình diễn gần gũi.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Trần Thiên Tú cũng từng bước trở lại với diễn xuất. Năm 2025, cô xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không, đồng thời góp mặt ở dự án truyền hình Yêu Trước Ngày Cưới, đánh dấu sự trở lại đều đặn hơn sau nhiều năm vắng bóng.

Đến năm 2026, Trần Thiên Tú tiếp tục duy trì song song hai hướng phát triển là diễn xuất và sáng tạo nội dung số. Theo thông tin từ nữ diễn viên, cô sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, dự kiến ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9/2026. Cô nàng thủ vai nhân vậy An Nhiên, một nữ tráng sĩ trong nhóm hộ linh. Đây được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của một gương mặt từng được xem là "viên ngọc sáng" của điện ảnh Việt sau nhiều năm vắng bóng.