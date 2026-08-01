Phim Trung Quốc vừa chiếu ngày đầu đã hot nhất cả nước: Nam nữ chính đều siêu đỉnh, nhìn lượt xem bùng nổ mà nể

Bộ phim Trung Quốc này là một trong những điểm sáng trong bối cảnh thị trường phim dài tập rơi vào mùa đông kéo dài.

Bộ phim Cửu Môn đang tạo nên cơn sốt lớn trên màn ảnh Hoa ngữ khi liên tục ghi nhận những thành tích vô cùng ấn tượng ngay từ thời điểm ra mắt. Không chỉ thống trị bảng xếp hạng về lượt xem, tác phẩm còn cho thấy sức hút thương mại đáng kinh ngạc, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những bộ phim nổi bật nhất của YOUKU nói riêng và toàn bộ thị trường phim dài tập Trung Quốc nói chung trong năm 2026.

Cửu Môn đang là phim Trung Quốc hot nhất hiện tại (ảnh: YOUKU)

Theo thống kê, ngay trong ngày đầu tiên phát sóng trên nền tảng YOUKU, Cửu Môn đã vươn lên vị trí số 1 về thị phần Vân Hợp toàn quốc với 20,47 triệu lượt xem. Sang ngày thứ hai, sức nóng của phim tiếp tục tăng mạnh. Dữ liệu từ Đăng Tháp ghi nhận lượng xem đạt gần 50 triệu, trong khi chỉ số Baidu vượt mốc 150000. Với đà tăng trưởng hiện tại, giới quan sát dự đoán thành tích Vân Hợp ngày thứ hai của bộ phim có thể đạt khoảng 30-35 triệu lượt xem.

Không chỉ gây bão về lượng người xem, Cửu Môn còn chứng minh sức hút thương mại đáng nể. Chỉ trong 6 tập đầu tiên, bộ phim đã thu hút tới 67 quảng cáo đến từ 17 thương hiệu khác nhau, với tổng thời lượng quảng cáo lên tới 1103 giây. Trong bối cảnh thị trường phim dài tập Trung Quốc đang ở trong mùa đông lạnh giá, thành tích của Cửu Môn phải nói là quá ấn tượng.

Cửu Môn vươn lên dẫn đầu thị phần cả nước ngay trong ngày đầu ra mắt trên YOUKU, theo thống kê Vân Hợp (ảnh: Yunhe Data)

Hiện tại, Cửu Môn đang nắm giữ kỷ lục là bộ phim có thời lượng quảng cáo trong một tập cao nhất trên YOUKU trong năm 2026. Đồng thời, tác phẩm cũng xác lập thành tích là bộ phim có số lượng quảng cáo trong một tập nhiều nhất trong lịch sử nền tảng. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến giờ, chỉ có 3 bộ phim nhận được tài trợ độc quyền từ một thương hiệu và Cửu Môn là một trong những cái tên góp mặt trong danh sách này.

Về nội dung, Cửu Môn mở đầu bằng sự mất tích bí ẩn của toàn bộ Đội 401, dẫn đến việc hé lộ bí mật đã bị chôn giấu hàng trăm năm dưới lòng đất. Phim đưa khán giả theo chân bộ ba Trương Khải Sơn, Ngô Lão Cẩu và Hoắc Tiên Cô bước vào hành trình khám phá những cổ mộ đầy cạm bẫy. Càng tiến sâu vào mê cung dưới lòng đất, họ càng phải đối mặt với những âm mưu, thế lực bí ẩn cùng các lựa chọn khó khăn giữa tình nghĩa huynh đệ, trách nhiệm với môn phái và trách nhiệm với quốc gia.

Poster phim Cửu Môn (ảnh: YOUKU)

Poster một số nhân vật trong phim (ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

(ảnh: YOUKU)

Sau những tập đầu lên sóng, Cửu Môn nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng bộ phim vẫn giữ được chất lượng vốn làm nên thành công của phần đầu ra mắt cách đây 10 năm. Phim có nhịp độ hợp lý, kịch bản hấp dẫn, không khí trinh thám - phiêu lưu lôi cuốn và tái hiện bối cảnh thời Dân Quốc đầy chân thực.

Dàn diễn viên cũng là điểm cộng lớn. Bộ ba diễn viên chính Trần Vỹ Đình, Tăng Thuấn Hy và Trần Dao đều có màn thể hiện thuyết phục, góp phần giúp Cửu Môn tạo ra sức nóng ngay từ những ngày đầu phát sóng và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Thu Phong

nguồn: Youku, Yunhe Data