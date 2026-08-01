Dù chỉ đóng vỏn vẹn 3 phim, mỹ nhân này vẫn bị chê là "thảm hoạ diễn xuất".

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của Vpop với thế mạnh về giọng hát, khả năng trình diễn và tư duy làm mới hình ảnh. Bắt đầu nổi tiếng từ khi còn nhỏ, sau đó có thời gian sang Mỹ sinh sống và phát triển sự nghiệp, cô trở về Việt Nam vào năm 2015 và nhanh chóng bứt phá với hàng loạt bản hit như Ngày Mai, Có Ai Thương Em Như Anh, Em Không Là Duy Nhất, Big Girls Don't Cry... Không chỉ thành công ở âm nhạc, Tóc Tiên còn là biểu tượng thời trang, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và là một trong những nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí.

Giai đoạn 2024-2026 tiếp tục chứng kiến sức hút của nữ ca sĩ khi cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Xuyên suốt chương trình, Tóc Tiên gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định, khả năng làm chủ sân khấu và dẫn dắt đồng đội, qua đó giành ngôi vị quán quân, trở thành một trong những Chị Đẹp nổi bật nhất mùa giải. Thành công này giúp cô tiếp tục củng cố vị thế của mình sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Trái ngược với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, hành trình chinh phục màn ảnh rộng của Tóc Tiên lại khá lận đận. Tính đến năm 2026, nữ ca sĩ mới góp mặt trong 3 bộ phim điện ảnh gồm Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ, YOLO: Bạn Chỉ Sống Một Lần và Thanh Sói. Lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng là Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ (2015) của đạo diễn Đức Thịnh. Trong phim, Tóc Tiên đảm nhận vai Quỳnh Cherry, một nữ ca sĩ gợi cảm, cá tính và có phần đanh đá. Đây không phải vai diễn nặng về tâm lý nhưng giúp cô làm quen với môi trường điện ảnh, đồng thời cho thấy lợi thế ngoại hình cùng thần thái sân khấu hoàn toàn có thể phát huy trên màn ảnh.

Tuy nhiên, bộ phim lại không tạo được cú hích như kỳ vọng. Dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Hoài Linh, Trường Giang, Thương Tín, bộ phim Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ chỉ thu về khoảng 40 tỷ đồng, thấp hơn mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng, qua đó không thể đạt điểm hòa vốn. Đây cũng là lần đầu tiên Tóc Tiên nếm trải cảm giác thất bại tại phòng vé.

Phải đến năm 2022, Tóc Tiên mới tái xuất điện ảnh với YOLO: Bạn Chỉ Sống Một Lần. Bộ phim khai thác đề tài tuổi trẻ và hành trình theo đuổi ước mơ, nơi nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, hiện đại hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc trên sân khấu. Dù chỉ là một mảnh ghép trong dàn diễn viên đông đảo, đây vẫn được xem là bước đệm để cô lấy lại cảm giác diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng.

Song, YOLO: Bạn Chỉ Sống Một Lần lại trở thành một trong những thất bại phòng vé đáng tiếc của điện ảnh Việt năm 2022 khi chỉ thu về khoảng 6,8 tỷ đồng sau khi rời rạp. Với kết quả này, bộ phim không đạt được hiệu quả thương mại như kỳ vọng và được xem là một dự án thất bại về doanh thu. Màn tái xuất điện ảnh của Tóc Tiên vì thế cũng không để lại nhiều dấu ấn ở khía cạnh phòng vé.

Chỉ vài tháng sau, Tóc Tiên tiếp tục góp mặt trong Thanh Sói của đạo diễn Ngô Thanh Vân, phần ngoại truyện của Hai Phượng, kể về quá khứ của nữ phản diện Thanh Sói. Trong phim, nữ ca sĩ vào vai Hồng, một cô gái làm việc tại vũ trường với tính cách gai góc, bí ẩn và sở hữu nhiều phân cảnh hành động. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tóc Tiên trải qua nhiều tháng tập võ, rèn thể lực, học sử dụng vũ khí và nghiên cứu tâm lý nhân vật. Cô từng chia sẻ thời gian dành cho việc luyện tập thể chất gần như tương đương với quá trình học kịch bản.

Dù được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về chất lượng so với nhiều phim hành động Việt cùng thời điểm, Thanh Sói vẫn không thể tạo nên kỳ tích tại phòng vé. Bộ phim chỉ thu khoảng 22-23 tỷ đồng, trong khi kinh phí sản xuất được tiết lộ vào khoảng 50 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án thua lỗ đáng tiếc của Ngô Thanh Vân.

Có một sự thật thú vị là tại họp báo ra mắt phim, Tóc Tiên từng bất ngờ bị nhắc lại vai diễn trong Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ, từng khiến cô nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có khán giả gọi là "thảm họa điện ảnh". Trước câu hỏi thẳng, bà xã Hoàng Touliver ban đầu giật mình, hài hước đáp: "Sao chị lại nói em như thế!" , trước khi nghiêm túc thừa nhận mọi nghệ sĩ đều phải trải qua thất bại và xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân ở những dự án sau.

Thậm chí, Tóc Tiên còn hài hước thừa nhận: "Những ngày quay Thanh Sói là những ngày tui ghét cả đoàn phim 1 (tại cực quá) mà thương cả đoàn phim 100 lần." Câu nói nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, cho thấy sự khắc nghiệt của quá trình làm phim nhưng cũng thể hiện tình cảm và sự trân trọng của cô dành cho ê-kíp sau tất cả những vất vả cùng trải qua.

Tính đến năm 2026, Tóc Tiên mới góp mặt trong 3 bộ phim điện ảnh gồm Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ, YOLO: Bạn Chỉ Sống Một Lần và Thanh Sói. Đáng chú ý, cả ba dự án đều không đạt thành công thương mại, doanh thu đều không đủ để hòa vốn. Điều này khiến điện ảnh vẫn là mảnh đất khá nhiều trắc trở với nữ ca sĩ, trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ. Sau Thanh Sói, Tóc Tiên vẫn chưa trở lại với điện ảnh. Thay vào đó, cô nàng vẫn chăm chỉ ra nhạc và tham gia sự kiện, thảm đỏ.