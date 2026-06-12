Gương mặt gây lú của Tóc Tiên

Gương mặt của Tóc Tiên hiện là chủ đề gây xôn xao trên MXH.

Tóc Tiên bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên Threads những ngày qua lại chính vì gương mặt của cô. Hàng loạt bài đăng thu hút lượt tương tác lớn khi cư dân mạng cùng tham gia "giải mã" nhan sắc nữ ca sĩ, cho rằng mỗi góc chụp của Tóc Tiên lại gợi nhớ đến một ngôi sao khác nhau. Có người nhìn thấy bóng dáng của Thu Trang, số khác lại liên tưởng đến hai mỹ nhân Hàn Quốc là Shin Hye Sun và Jin Ki Joo. Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng, biến Tóc Tiên thành trường hợp hiếm hoi sở hữu gương mặt được nhận xét là "gây lú" bậc nhất Vbiz.

Sở dĩ những so sánh này xuất hiện là bởi Tóc Tiên sở hữu gương mặt có đường nét khá linh hoạt theo từng kiểu trang điểm và góc chụp. Nữ ca sĩ mang cấu trúc gương mặt trái xoan gọn gàng, sống mũi cao thanh thoát và đôi môi đầy đặn tạo cảm giác sắc sảo, hiện đại. Đôi mắt không quá to nhưng lại có gì đó rất cuốn hút.

Khi còn để kiểu tóc pixie, Tóc Tiên thường mang đến sự phá cách và có phần già dặn hơn tuổi, khiến nhiều người liên tưởng đến Thu Trang. Trong khi đó, khi xuất hiện với layout makeup tông hồng hoặc phong cách thời trang thời thượng, nữ ca sĩ lại toát lên vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng gợi nhớ đến Shin Hye Sun. Còn ở một số góc nghiêng hoặc hình tượng Thanh trong phim Thanh Sói lại khiến cư dân mạng liên tưởng đến Jin Ki Joo - nữ diễn viên đang hot rần rần trong Teach You A Lesson.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, dù liên tục được so sánh với nhiều gương mặt khác nhau, Tóc Tiên vẫn giữ được dấu ấn riêng nhờ thần thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và vẻ đẹp pha trộn giữa sự quyến rũ và cá tính rất đặc trưng. Có lẽ chính sự biến hóa đa dạng ấy đã khiến nhan sắc của cô trở thành đề tài khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh luận.

Một số bình luận của netizen: - Ê nhiều người giống Tóc Tiên vậy ta? Hết Shin Hye Sun tới Thu Trang nữa. - Mọi người coi phim không có ai để ý thấy chị Ki Joo này nhìn giống cchị Tóc Tiên hả ta. Tôi đã phải wow vì có nét quá giống. - Công nhận Tóc Tiên trông giống nhiều người thật. - Tóc Tiên với cái bà đóng phim Dear Hyeri như từ một khuôn ấy. - Nhiều năm trước mọi người đã so sánh Tóc Tiên với Thu Trang rồi mà.

Nói thêm về Jin Ki Joo - gương mặt đang nhận được sự chú ý lớn hiện nay, cô sinh năm 1989 tại Hàn Quốc, là một trong những trường hợp hiếm hoi của làng giải trí xứ kim chi có xuất phát điểm ngoài ngành nghệ thuật. Trước khi bước chân vào showbiz, cô từng làm việc với vai trò phóng viên của đài G1 thuộc hệ thống SBS. Bước ngoặt đến khi Jin Ki Joo tham gia cuộc thi Siêu mẫu Hàn Quốc và được giới thiệu với các công ty quản lý diễn viên, mở ra con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô ra mắt khán giả vào năm 2015 thông qua bộ phim truyền hình Second 20s.

Những năm đầu sự nghiệp, Jin Ki Joo chủ yếu đảm nhận các vai phụ trong nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Misty, Little Forest.... Đặc biệt, vai diễn trong Little Forest giúp cô giành nhiều giải thưởng dành cho diễn viên mới và được xem là cột mốc đưa tên tuổi Jin Ki Joo đến gần công chúng hơn. Năm 2018 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn khi cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim tình cảm - tâm lý Come and Hug Me.

Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm như The Secret Life of My Secretary, Homemade Love Story, From Now On, Showtime!, My Perfect Stranger, Uncle Samsik... Tính đến năm 2026, Jin Ki Joo tiếp tục mở rộng hình tượng qua series Netflix Teach You A Lesson. Trong phim, Jin Ki Joo đảm nhận vai Im Han Rim, một thanh tra thuộc Cục Bảo vệ Quyền Giáo viên và từng là thành viên lực lượng đặc nhiệm. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi cô tạm rời xa những hình tượng nữ chính dịu dàng để hóa thân thành một nhân vật mạnh mẽ và gai góc và giàu tính hành động. Im Han Rim được xây dựng như một "chiến binh" thực thụ, luôn sẵn sàng đối đầu với cái ác và không ngần ngại dấn thân vào những tình huống nguy hiểm nhằm bảo vệ các nạn nhân của bạo lực học đường.

Màn thể hiện của Jin Ki Joo nhận được nhiều lời khen nhờ sự thuyết phục trong các phân đoạn hành động. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã trải qua quá trình rèn luyện thể lực và tập luyện võ thuật bài bản. Trên màn ảnh, nữ diễn viên gây ấn tượng với những cảnh cận chiến, đấm bốc hay các pha hành động đòi hỏi sức bền và tốc độ, đồng thời khắc họa rõ nét khí chất của một cựu quân nhân. Sự lăn xả và quyết liệt trong từng khung hình giúp cô được truyền thông Hàn Quốc đánh giá là một gương mặt tiềm năng của dòng phim hành động.

Một điểm khác khiến khán giả đặc biệt chú ý là cách Jin Ki Joo xây dựng thần thái cho nhân vật thông qua giọng nói và cách thoại. Chất giọng dứt khoát, phong thái cứng rắn cùng những màn đối đầu căng thẳng đã giúp Im Han Rim trở thành một trong những nhân vật nữ nổi bật nhất trên màn ảnh Hàn thời gian qua. Đặc biệt, cô còn được truyền thông Hàn Quốc gọi là "phát hiện mới của dòng phim hành động" và xem đây là một trong những vai diễn tiêu biểu nhất sự nghiệp của cô tính đến hiện tại.