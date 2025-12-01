Tình yêu thứ 2 của Tóc Tiên

Vài ngày qua, Tóc Tiên đang vi vu Đà Lạt, dành cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi với bạn bè sau chuỗi ngày chạy show liên hồi. Bên cạnh những bức hình Đà Lạt vào mùa thu đẹp đến nao lòng, dòng trạng thái mới nhất của Tóc Tiên gây chú ý lớn trên MXH. Nữ ca sĩ ăn diện trendy và ấm áp, tạo dáng trước một căn nhà địa phương giản dị.

Tóc Tiên vi vu Đà Lạt, tiện thể bày tỏ tình cảm với Gong Yoo

Ngoài ra, cô nàng còn đính kèm đoạn caption: “9 năm rồi vẫn mê chú yêu tinh thì chỉ có thể là hoá điên mất thoyyy. P/S: pst giúp oppa Gong Yoo vô cho Ji Eun Tak đi”. Hóa ra, người nổi tiếng cũng “crush” nam thần Gong Yoo như người thường. Thảo nào càng nhìn Tóc Tiên càng thấy quen quen, thì ra cô nàng “cheap moment” với Kim Go Eun qua chiếc khăn len đỏ đặc trưng trong tạo hình Ji Eun Tak.

Tóc Tiên “cheap moment” với Kim Go Eun

Sinh năm 1989, Tóc Tiên vẫn xinh đẹp, trẻ trung ở cả nhan sắc lẫn tâm hồn. Không chỉ là fan cứng của nhóm nhạc nam Stray Kids, giờ đây Chị Đẹp lửa nghề còn mở khóa thêm một niềm đam mê khác: Gong Yoo. Sau 9 năm kể từ khi lên sóng, sức ảnh hưởng của siêu phẩm Yêu Tinh (Goblin) vẫn hiện hữu rõ nét trong văn hóa đại chúng, là đà bật giúp bộ tứ tuyến diễn viên chính phủ sóng toàn châu Á.

Vai diễn trong Yêu Tinh giúp Gong Yoo trở thành crush quốc dân 1 thời

Gong Yoo ở độ tuổi U50 vẫn vô cùng phong độ và lịch lãm. Nhan sắc nam tính, điển trai cùng phong thái điềm đạm của anh đã hớp hồn hàng triệu fan nữ. Cùng với lợi thế chiều cao hơn 1m8 và hình thể săn chắc, Gong Yoo là mẫu “ông chú” hoàn hảo trong truyền thuyết. Nhìn vào Gong Yoo, không khó hiểu khi Tóc Tiên mê mệt anh đến vậy.

Gong Yoo ở độ tuổi U50 vẫn vô cùng phong độ và lịch lãm

Gong Yoo đảm nhận vai Kim Shin trong Yêu Tinh, một yêu tinh bất tử từng là tướng quân tài ba thời Joseon, nhưng bị nguyền rủa sống mãi sau cái chết oan nghiệt. Kim Shin mang trong mình vẻ điềm tĩnh, lịch lãm và một nỗi cô đơn sâu thẳm, chỉ tìm thấy niềm an ủi khi gặp Ji Eun Tak, cô gái duy nhất có thể giải lời nguyền của anh.

Chemistry giữa Kim Shin và Ji Eun Tak được xây dựng tinh tế, từ những khoảnh khắc ngây ngô, hồn nhiên của Ji Eun Tak đến sự bảo vệ, quan tâm âm thầm nhưng mãnh liệt của Kim Shin. Những cảnh như Kim Shin che chở Ji Eun Tak dưới cơn mưa hay tặng cô chiếc khăn len đỏ trở thành biểu tượng lãng mạn, khiến khán giả “quắn quéo” và nhớ mãi từng chi tiết nhỏ.

Chemistry giữa Kim Shin và Ji Eun Tak được xây dựng tinh tế, khiến khán giả “quắn quéo” và nhớ mãi từng chi tiết nhỏ

Chính sự kết hợp giữa diễn xuất tự nhiên của Gong Yoo và Kim Go Eun, cốt truyện kỳ ảo lôi cuốn và những khoảnh khắc tình cảm đậm chất điện ảnh đã khiến Yêu Tinh trở thành hiện tượng toàn châu Á, tạo nên những trào lưu văn hóa, từ meme đến những những món đồ thời trang - minh chứng cho sức hút bền bỉ của bộ phim, ngay cả sau gần một thập kỷ.