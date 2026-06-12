Mới có 1 phim Trung Quốc hội tụ tất cả cái dở trên đời: Nam chính chỉ giỏi làm màu, chê cả ngày không hết

Sở hữu đủ điểm trừ từ kịch bản đến diễn xuất, bộ phim khó tạo được sức hút với khán giả.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành "át chủ bài" mới của vũ trụ Đạo Mộ Bút Ký, thế nhưng Hồ Sơ Nam Bộ lại gây tranh cãi ngay từ những tập đầu tiên. Bộ phim do Nam Phái Tam Thúc đảm nhận vai trò tổng biên kịch, chính thức phát sóng độc quyền trên iQIYI từ tối 11/6 với sự góp mặt của Trương Tân Thành và Đinh Vũ Hề.

Ngay sau khi lên sóng, tác phẩm nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen dành cho nội dung hay diễn xuất, bộ phim lại hứng về không ít ý kiến chê bai. Nhiều khán giả cho rằng chemistry giữa hai nam chính khá gượng gạo, thậm chí có người nhận xét cả hai dường như đang cố gắng "lấn át" đối phương trong từng khung hình. Một số ý kiến còn cho rằng Trương Tân Thành và Đinh Vũ Hề nên đổi vai cho nhau thì hợp lý hơn, bởi cách thể hiện hiện tại khiến người xem liên tục bị tụt cảm xúc.

Bên cạnh diễn xuất, phần cốt truyện đã bộc lộ sự yếu kém khi đi qua gần nửa tiếng đồng hồ mà chẳng đọng lại được nội dung gì ra hồn. Các tình tiết hoàn toàn không có điểm nhấn, cứ hết cảnh này đến cảnh khác diễn ra một cách rời rạc, lỏng lẻo như những khúc gỗ khiên cưỡng ghép lại với nhau, hoàn toàn thiếu logic và mạch truyện rõ ràng. Sự cẩu thả trong khâu biên kịch còn đẩy lên đỉnh điểm với một hạt sạn bối cảnh khó chấp nhận: phim rõ ràng lấy bối cảnh thời Dân quốc nhưng lại thản nhiên đưa chi tiết nhân vật ăn sầu riêng vào câu chuyện. Khi một cốt truyện lỏng lẻo như vậy lại đi đôi với kỹ thuật quay phim thô sơ, bộ lọc màu tối tăm quá mức và hiệu ứng cà da mặt giả trân, bộ phim hoàn toàn thất bại trong việc giữ chân khán giả.

Bên cạnh đó, chất lượng sản xuất của phim cũng trở thành đề tài gây tranh luận. Dù sử dụng giọng gốc của diễn viên, phần lồng tiếng bị đánh giá thiếu độ chân thực, âm thanh thiếu chiều sâu và tạo cảm giác tách biệt với hình ảnh. Không ít khán giả còn cho rằng đoàn phim đã lạm dụng nhạc nền để tạo không khí kinh dị, khiến nhiều phân cảnh trở nên gượng ép thay vì gây hồi hộp tự nhiên.

Dẫu vậy, Hồ Sơ Nam Bộ vẫn sở hữu một cốt truyện được đánh giá khá hấp dẫn trên lý thuyết. Đây là phần tiền truyện của Đạo Mộ Bút Ký, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nam Phái Tam Thúc. Bối cảnh phim diễn ra vào năm 1916, tại vùng biển Nam Dương đầy bí ẩn. Khi hàng loạt vụ án mạng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, cơ quan mật vụ thuộc gia tộc Trương mang tên Nam Bộ Đương Án Quán được giao nhiệm vụ điều tra.

Trong quá trình phá án, các nhân vật dần phát hiện phía sau những vụ việc tưởng chừng riêng lẻ là âm mưu quy mô lớn của quân phiệt Mạc Vân Cao. Kẻ này sử dụng một loài thực vật độc có tên Hoàng Hôn Thảo để phát tán dịch bệnh và thao túng con người. Mọi manh mối cuối cùng đều dẫn tới Nam An Hào con tàu bí ẩn nắm giữ bí mật lớn nhất của toàn bộ câu chuyện.

Trung tâm của phim là bộ đôi Trương Hải Diêm và Trương Hải Hà. Nếu Trương Hải Diêm do Trương Tân Thành thủ vai là một cao thủ võ nghệ, tính cách ngang tàng và quyết đoán thì Trương Hải Hà của Đinh Vũ Hề lại là bộ não của đội điều tra với khả năng suy luận sắc bén. Sau một biến cố nghiêm trọng khiến bản thân bị liệt nửa người, nhân vật này còn xuất hiện thêm nhân cách thứ hai mang tên Hắc Hà, tạo nên tuyến tâm lý phức tạp nhất phim.

Tuy nhiên, chính vai diễn Trương Hải Hà cũng là nguyên nhân khiến Đinh Vũ Hề trở thành tâm điểm tranh cãi. Trên các diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả cho rằng nam diễn viên đang thể hiện nhân vật theo hướng quá kiểu cách. Những nhận xét như "khung hình nào cũng như đang tạo dáng", "gồng cổ khi diễn", "đọc thoại bằng giọng hơi thở gây khó chịu" hay "diễn xuất làm màu" xuất hiện với tần suất dày đặc.

Một bộ phận khán giả nhận định khi đặt cạnh Trương Tân Thành, sự chênh lệch càng lộ rõ. Họ cho rằng Trương Tân Thành mang đến cảm giác tự nhiên, linh hoạt hơn, trong khi Đinh Vũ Hề vẫn mắc kẹt trong lối diễn quen thuộc, đặc biệt ở các phân cảnh cần bộc lộ cảm xúc bằng ánh mắt hoặc nội tâm phức tạp.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Đinh Vũ Hề vấp phải những tranh luận về diễn xuất. Sau thành công của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, nam diễn viên nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên sinh sau năm 1995 được săn đón nhất Cbiz. Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, anh vẫn thiếu một tác phẩm mang tính hiện tượng để duy trì sức nóng như giai đoạn đỉnh cao.

Nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Đinh Vũ Hề chưa có nhiều đột phá, dễ tạo cảm giác lặp lại từ vai này sang vai khác. Ngoại hình ngoài đời của anh cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân với hình tượng trên màn ảnh. Dù vậy, người hâm mộ vẫn bảo vệ nam diễn viên, cho rằng việc không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông không đồng nghĩa với sự nghiệp đi xuống. Theo họ, Đinh Vũ Hề đang tập trung vào chất lượng tác phẩm thay vì tạo ra các chủ đề gây chú ý.

Dẫu nhận về nhiều lời khen chê trái chiều, Nam Bộ Hồ Sơ vẫn mới chỉ bước vào giai đoạn phát sóng đầu tiên. Tuy nhiên, với những phản ứng hiện tại, bộ phim đang cho thấy dấu hiệu trở thành một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất màn ảnh Hoa ngữ thời gian gần đây, đặc biệt là với màn thể hiện của nam chính Đinh Vũ Hề.