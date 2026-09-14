Hết hồn với mỹ nhân 1 tay đu dây rơi 10 toà nhà, giao diện cành vàng lá ngọc mà hệ điều hành siêu nhân

Đoạn clip nguy hiểm của mỹ nhân này đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hậu trường của Cúc Tịnh Y bất ngờ leo thẳng lên top hot search trên MXH xứ Trung. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bão bình luận từ cư dân mạng vì khoảnh khắc quá mức nghẹt thở khi một tay đu dây, thả từ độ cao ngất ngưởng xuống đất. Khác hẳn với hình tượng mong manh, yếu điệu thường thấy, nữ diễn viên khiến ai nấy đều phải "ngả mũ" trước màn mạo hiểm có một không hai.

Màn đu dây cáp 1 tay của Cúc Tịnh Y (Video: FB)

Ảnh: Sina

Trong đoạn clip, Cúc Tịnh Y xuất hiện tại trường quay với trang phục hiện đại sang chảnh, chuẩn phong thái một tiểu thư quyền quý. Thế nhưng, hành động tiếp theo của cô mới là điều làm người xem "rớt tim". Không cần đến diễn viên đóng thế, nữ diễn viên sinh năm 1994 chỉ bám một tay vào sợi dây cáp treo rồi thả trôi tự do từ độ cao tương đương một tòa nhà 10 tầng xuống đất.

Toàn bộ quá trình rơi tự do diễn ra cực kỳ nhanh chóng và gọn gàng. Điểm đáng nói là Cúc Tịnh Y thực hiện động tác một cách vô cùng dứt khoát, chuyên nghiệp và mượt mà, không hề có một chút do dự hay hoảng sợ trên gương mặt.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Ngay sau khi đoạn clip "gây bão" trên MXH, phản ứng chung của cộng đồng mạng và người hâm mộ là vô cùng trầm trồ, kinh ngạc. Từ trước đến nay, Cúc Tịnh Y luôn gắn liền với danh xưng "mỹ nhân nghìn năm", chuộng phong cách trang điểm cầu kỳ, điệu đà nên không ít người từng hoài nghi về khả năng chịu lăn xả của cô trên phim trường. Đó cũng là lý do người hâm mộ thêm phần bất ngờ và nể phục trước độ gan lì của nữ diễn viên cho vai diễn lần này.

Bình luận của netizen: - Khí chất đại nữ chủ huhu, quá xịn - Bay mà tưởng tựa nhẹ như lông không, nhẹ nhàng nghĩ như bay thật, không hề có miếng nào giả trân. Bay phiêu phiêu nhẹ nhàng nhìn mãn nhãn mà thích mắt lắm. Mà ở tận tầng 10 tận, ở bên dưới thì không có bạt đệm hoặc cái gì che chắn hay sao ấy ta. Thấy cô tiếp đất bằng chân không thôi, cô Cúc đỉnh của quá đỉnh rồi. Công nhận quá gan dạ, dũng cảm. Tôi mà với độ cao này chắc chắn ngất xỉu liền tại đó, bá đạo đáo để thực sự đấy - Không phải nghĩ nữa mà cổ giỏi thật - Tưởng 3 4m gì thôi bay từ tầng 10 xuống thấy nhợn nhợn - Nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi á, mà cổ cũng hết mình thiệt chớ

Được biết, phân cảnh giật gân này nằm trong bộ phim mới Thế Giới Vạn Hoa mà Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính. Phim thuộc thể loại vô hạn lưu kết hợp xuyên không kịch tính. Nội dung xoay quanh Tô Lục Hạ (Cúc Tịnh Y) - một người thi hành nhiệm vụ xuất sắc của Hệ thống Vạn Hoa. Sau khi bị mất đi một phần ký ức, cô phải liên tục xuyên qua hàng loạt thế giới khác nhau (từ thời dân quốc, hiện đại cho đến tiên hiệp, tu chân) để thay đổi kết cục bi thảm của các nữ phụ và trừng phạt những kẻ phản diện.

Ảnh: Sina

Chính vì bối cảnh đa dạng, bộ phim đòi hỏi nữ chính phải liên tục biến hóa tạo hình và thực hiện nhiều cảnh quay hành động nặng đô ở thế giới hiện đại lẫn cổ trang. Sự đầu tư bối cảnh hoành tráng cùng màn thể hiện lăn xả của Cúc Tịnh Y đang giúp bộ phim nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Thế Giới Vạn Hoa dự kiến sẽ chính thức diện kiến khán giả vào giai đoạn cuối năm 2026.

Ảnh: Sina

Nguồn: FB