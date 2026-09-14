5 phim Hoa ngữ khiến dân tình mê mệt vì chuyện tình sếp - nhân viên, có bộ đang gây bão màn ảnh

Từ chuyện tình sếp - nhân viên phải giấu kín đến những cặp oan gia gặp nhau là cãi, 5 bộ phim công sở Hoa ngữ này đều có sức hút riêng với khán giả.

Phim ngôn tình công sở Hoa ngữ luôn có một sức hút đặc biệt khi những cuộc cạnh tranh, áp lực nơi làm việc lại trở thành chất xúc tác cho tình yêu. Từ chuyện sếp và nhân viên phải giấu kín mối quan hệ đến những cặp oan gia vừa gặp đã không ưa nhau, 5 bộ phim dưới đây đều có những màn yêu đương nơi công sở khiến khán giả khó lòng dứt ra.

1. Đầu Xuân Tươi Sáng

Là bộ phim đang gây bão trên màn ảnh, Đầu Xuân Tươi Sáng kể về Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một cô gái đến Bắc Kinh lập nghiệp và trở thành nhân viên mới tại một công ty quảng cáo lớn. Tại đây, cô gặp Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) - cấp trên có năng lực, nổi tiếng khó tính, yêu cầu cao và luôn giữ khoảng cách với nhân viên.

Thế nhưng sau thời gian làm việc cùng nhau, Loan Niệm và Thượng Chi Đào dần bị đối phương thu hút. Khoảng cách cấp trên - cấp dưới khiến cả 2 không thể công khai tình cảm tại công ty, trong khi những cảm xúc riêng tư lại ngày càng khó kiểm soát. Phim không chỉ tập trung vào những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn khai thác sự giằng co của những người trưởng thành khi tình yêu phải đối mặt với công việc, áp lực và những lựa chọn thực tế.

2. Che Giấu Lãng Mạn

Nếu thích mô-típ "đến công ty giả vờ không thân, về nhà lại là vợ chồng", Che Giấu Lãng Mạn là lựa chọn khó bỏ qua. Đồ Tiêu Ninh (Trương Giai Ninh) là nhân viên ngân hàng đang trong giai đoạn quan trọng để được chính thức nhận vào làm, còn Kỷ Dục Hành (Ngụy Triết Minh) là bạn học cấp 3 mà cô đã nhiều năm không gặp. Sau khi gặp lại, cả 2 tiến đến hôn nhân vì những lý do riêng, nhưng Đồ Tiêu Ninh không ngờ người chồng vừa cưới này lại thành cấp trên của mình.

Từ một cặp vợ chồng, cả 2 lại có thêm mối quan hệ sếp - nhân viên. Ở công ty, Đồ Tiêu Ninh và Kỷ Dục Hành phải giữ khoảng cách, giấu kín chuyện đã kết hôn và cư xử như những đồng nghiệp bình thường. Chỉ khi trở về nhà, họ mới có thể trở lại với cuộc sống vợ chồng, từ đó tạo nên hàng loạt tình huống vừa ngọt ngào vừa hài hước.

3. Anh Cũng Có Ngày Này

Anh Cũng Có Ngày Này đưa mô-típ oan gia ngõ hẹp vào môi trường công sở. Chương Nhược Nam vào vai Thành Dao, cô gái mang ước mơ trở thành luật sư và cuối cùng cũng được nhận vào một công ty luật danh tiếng. Để tiện đi làm, Thành Dao chuyển đến sống gần công ty nhưng lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi bị chủ nhà cho thuê cùng căn hộ với người khác. Cô buộc phải sống chung với một người đàn ông xa lạ và họ nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn.

Điều Thành Dao không ngờ là sáng hôm sau, cô phát hiện người vừa cãi nhau với mình lại chính là ông chủ công ty luật Tiền Hằng (Trần Tinh Húc). Từ sếp và nhân viên đến bạn cùng nhà, Thành Dao gần như không có cách nào tránh khỏi Tiền Hằng. Đi làm bị sếp quản lý, về nhà vẫn phải tiếp tục chạm mặt, mối quan hệ của 2 người vì thế liên tục nảy sinh những tình huống đối đầu nhưng cũng ngày càng trở nên thân thiết.

4. Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương

La Vân Hi từng khiến nhiều khán giả mê mẩn khi đảm nhận vai tổng tài Viên Soái. Còn Bạch Lộc vào vai Giang Quân, một cô gái quyết định bước vào lĩnh vực đầu tư để thực hiện tâm nguyện của người cha đã qua đời. Trong vòng phỏng vấn, Giang Quân bất ngờ gặp lại Viên Soái, người bạn thời thơ ấu của mình. Sau nhiều năm, Viên Soái đã trở thành giám đốc điều hành của bộ phận đầu tư, còn Giang Quân lại bước vào công ty với tư cách nhân viên mới.

Viên Soái bề ngoài thường xuyên tỏ ra khó chịu, không ít lần khiến Giang Quân cảm thấy anh đang cố tình gây khó dễ. Nhưng phía sau những lời nói gay gắt là sự quan tâm mà Viên Soái đã dành cho cô từ nhiều năm trước. Sự kết hợp giữa mô-típ thanh mai trúc mã, cấp trên - cấp dưới và tình cảm thầm kín khiến chuyện tình của Viên Soái và Giang Quân vừa có những màn đối đầu thú vị, vừa không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào.

5. Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám

Khởi đầu với mô-típ tổng tài và thư ký quen thuộc, nhưng Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám lại không để nữ chính mãi đứng phía sau nam chính. Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) luôn mơ ước trở thành một nhà đầu tư nhưng lại vô tình trở thành thư ký cho tổng giám đốc Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân). Điểm đáng xem của bộ phim nằm ở hành trình Ninh Mông từng bước chứng minh năng lực của bản thân. Lục Ký Minh cũng dần thay đổi khi từ một người không đánh giá cao cô trở thành người công nhận khả năng, âm thầm hỗ trợ và sau đó phát triển tình cảm với cấp dưới.

Thay vì chỉ xoay quanh chuyện "tổng tài yêu thư ký", Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám cho thấy quá trình một cô gái tìm cách bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi sự nghiệp. Khi Ninh Mông và Lục Ký Minh không còn đơn thuần là sếp và thư ký, mối quan hệ của họ cũng phát triển theo hướng bình đẳng hơn, tạo nên một tuyến tình cảm nơi công sở khá trọn vẹn.