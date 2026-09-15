Việt Nam mới có một phim sinh tồn quá khủng: 700 con người bị nhốt 1 chỗ, Squid Game thứ 2 là cái chắc

Hiếm khi có bộ phim Việt nào được đầu tư quy mô khủng về cả nhân lực lẫn kỹ xảo như vậy.

Ngày 15/9, sau nhiều tháng ngày mòn mỏi chờ đợi, trailer của dự án điện ảnh Trại Buôn Người (The Journey Of Heroes) đã chính thức được trình làng. Đoạn trailer ngay lập tức thu hút sự chú ý với những diễn biến dồn dập, căng thẳng đến nghẹt thở cùng phần hình ảnh tạo nên một không gian giam cầm, tù túng đến ám ảnh.

Trailer Trại Buôn Người

Những hình ảnh đầu tiên từ trailer đã hé lộ một quy mô sản xuất hoành tráng của điện ảnh Việt. Trại Buôn Người huy động tới hơn 700 diễn viên để vào vai những nạn nhân bị giam giữ. Khán giả không khỏi choáng ngợp trước những đại cảnh hàng trăm con người cùng mặc đồng phục xanh, dán số thứ tự phía sau lưng, cùng ăn, cùng ngủ và cùng sinh tồn trong một không gian nhà xưởng biệt lập, khổng lồ.

Bối cảnh lẫn những hình ảnh đầu tiên của phim khiến người xem không thể không liên tưởng đến siêu phẩm sinh tồn toàn cầu Squid Game. Tại "cỗ máy lừa đảo" khắc nghiệt, khi bị đẩy vào đường cùng và không còn lựa chọn, hàng trăm con người buộc phải bước vào một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, liên tục rượt đuổi, trốn chạy và giẫm đạp lên nhau để giành lấy cơ hội sống sót và trở về.

Nói sâu hơn về nội dung, Trại Buôn Người mở ra một thế giới hoàn toàn lạ lẫm được gọi là "đâu đó trên trái đất", bóc trần những góc khuất tàn nhẫn và nghẹt thở của đường dây tội phạm quy mô lớn. Phía sau những cuộc truy đuổi đẫm máu là câu chuyện về những số phận, những con người bị biến thành nạn nhân. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu thuộc nhiều thế hệ, với Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính. Bên cạnh đó, dự án còn có sự góp mặt của những cái tên gạo cội và quen thuộc như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Võ Thành Tâm, La Thành, Tuấn Mõ, Huỳnh Minh Kiên...

Để có được những thước phim chỉn chu này, ê-kíp mất tới 5 năm (3 năm phát triển kịch bản và 2 năm quay, dựng). Trước đó, bộ phim từng được kỳ vọng sẽ phát hành vào dịp lễ 2/9 nhưng phải thay đổi kế hoạch vào phút chót để quay bổ sung và hoàn thiện kỹ xảo (VFX). Nhà sản xuất đã lên tiếng gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả vì sự chậm trễ này, đồng thời khẳng định việc trau chuốt hậu kỳ là để đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất khi ra rạp. Thay vì xem đây là một lần thất hứa, ê-kíp nhấn mạnh bộ phim vẫn giữ đúng lời hứa với người hâm mộ: chính thức diện kiến khán giả trong tháng 9.

Khép lại chuỗi ngày chờ đợi dài, Trại Buôn Người đã chính thức ấn định ngày khởi chiếu trên toàn quốc vào 25/9/2026.

Nguồn: NSX