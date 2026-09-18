Diva Hồng Nhung U60 quá khác lạ, được khen "như búp bê"

Ở tuổi U60, diva Hồng Nhung vẫn khiến nhiều người ái mộ phải trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng.

Mới đây, diva Hồng Nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh kèm dòng trạng thái: "Vẫn yêu đời, vẫn yêu người, vẫn hát và vẫn cứ bước đi". Ở một status khác, cô chia sẻ clip về việc chăm sóc và tạo kiểu tóc.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý là diện mạo trẻ trung, rạng rỡ của Hồng Nhung ở tuổi U60, đặc biệt sau biến cố sức khỏe. Trong loạt ảnh mới, nữ diva xuất hiện với gương mặt căng bóng, làn da mịn màng, đường nét mềm mại và nụ cười rạng rỡ.

Gương mặt cang bóng được khen như búp bê của Hồng Nhung.

Mái tóc đen dài được tạo kiểu bồng bềnh, ôm lấy gương mặt càng tôn vẻ nữ tính, sang trọng. Thần thái tươi tắn cùng cách ăn mặc trẻ trung khiến cô trông trẻ hơn đáng kể so với tuổi thật.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ. Một số bình luận viết: "Nhìn chị Bống trẻ đẹp quá! Như búp bê", "Từ bé tôi đã mê chị, cái dáng nhỏ xinh, giọng trong cao vút", "Ca sĩ vẫn trẻ trung xinh tươi", "Chị Hồng Nhung trẻ đẹp lắm ý", "Hôm nay má tròn thế, xinh quá Hồng Nhung ơi".

Đáp lại tình cảm của khán giả, Hồng Nhung viết: "Cảm ơn tình cảm yêu quý của các khán giả gửi đến ca sĩ. Bật mí một chút là mình đã tự cắt tóc mái tại nhà, cùng chờ đón clip chia sẻ về cách chăm sóc tóc nhé".

Hồng Nhung sinh năm 1970 tại Hà Nội, bắt đầu đi hát từ khi còn nhỏ và trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc, đặc biệt là những sáng tác của Trịnh Công Sơn cùng nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác.

Về đời tư, Hồng Nhung từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cô có cặp song sinh Tôm và Tép với người chồng thứ hai, doanh nhân Mỹ Kevin Gilmore. Hai người công khai ly hôn vào năm 2018. Sau biến cố hôn nhân, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc hai con và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đầu năm 2025, Hồng Nhung công khai mắc ung thư vú và cho biết đã trải qua ca phẫu thuật tại Singapore. Sau đó, cô tiếp tục điều trị và vẫn duy trì âm nhạc, các hoạt động nghệ thuật. Dù bị bệnh nhưng Hồng Nhung sống vui vẻ, lạc quan.