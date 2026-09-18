Tùng Dương rút kinh nghiệm từ Mỹ Tâm

Tùng Dương không ngại chia sẻ những lo lắng khi lần đầu tổ chức concert tại SVĐ Mỹ Đình.

Chiều 18/9, Tùng Dương đã tổ chức họp báo công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu live concert thứ 15 trong sự nghiệp và cũng là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nam ca sĩ.

Sau 25 năm theo đuổi con đường âm nhạc riêng, Tùng Dương lựa chọn bước ra khỏi không gian nhà hát quen thuộc để chinh phục sân khấu SVĐ với sức chứa dự kiến từ 40.000 - 50.000 khán giả. Concert được xây dựng với khoảng 30 tiết mục với gần 40 ca khúc kết hợp âm nhạc, sân khấu, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Trailer live concert Bay Về Phía Mặt Trời của Tùng Dương

Chia sẻ tại buổi họp báo, Tùng Dương không giấu tham vọng đưa Bay Về Phía Mặt Trời trở thành một concert quy mô lớn với mục tiêu sold-out 50.000 vé. Nam ca sĩ cho biết sân khấu lần này sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những liveshow từng tổ chức trong nhà hát: “Tôi mong muốn có thể sold-out 50.000 vé bởi concert lần này sẽ khác với những liveshow quy mô trong nhà hát của Tùng Dương.

Là một nghệ sĩ luôn dấn thân và liều mình, để có thể tiếp tục chuyến hành trình đầy tung bay và kiêu hãnh của mình để hướng về phía mặt trời. Và mặt trời của Tùng Dương ở đây chính là đất nước, chính là gia đình, chính là khán giả và chính là những điều mà mình mong muốn hoàn thiện, tạo ra những giá trị để truyền cảm hứng cho mọi thế hệ”.

Clip Tùng Dương chia sẻ về việc lần đầu tổ chức concert tại SVĐ Mỹ Đình

Nam ca sĩ Tùng Dương tại buổi họp báo công bố concert Bay Về Phía Mặt Trời

Với một sân khấu ngoài trời có quy mô lên tới hàng chục nghìn khán giả, thời tiết là vấn đề khiến Tùng Dương trăn trở nhất. Nam ca sĩ thừa nhận khoảng thời gian từ lúc công bố đến khi concert diễn ra chỉ khoảng 3 tháng, vì thế anh và ekip khó có thể lường trước toàn bộ những yếu tố khách quan có thể xuất hiện.

Đáng chú ý, Tùng Dương còn nhắc đến concert See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình ngày 13/12/2025. Theo chia sẻ, concert của nữ ca sĩ từng đối mặt với thời tiết mưa rét, mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút ngay từ phần mở đầu. Từ chính điều này, Tùng Dương cho biết ekip đã “rút kinh nghiệm” khi lựa chọn ngày 19/12/2026, tức khoảng một tuần sau thời điểm concert của Mỹ Tâm diễn ra với hy vọng điều kiện thời tiết sẽ thuận lợi hơn. Trước đó, trong lần gặp gỡ Mỹ Tâm tại hậu trường một sự kiện, Tùng Dương cũng không quên “xin vía” Mỹ Tâm để mong concert Bay Về Phía Mặt Trời diễn ra suôn sẻ.

Tùng Dương thừa nhận lo lắng lớn nhất khi tổ chức concert ở SVĐ Mỹ Đình là điều kiện thời tiết nên anh đã rút kinh nghiệm từ Mỹ Tâm với concert See The Light trước đó

Một trong những điểm được khán giả chú ý tại buổi họp báo là dàn khách mời của Bay Về Phía Mặt Trời. Hai cái tên đầu tiên được công bố gồm Phùng Khánh Linh và GREY D. Tùng Dương khẳng định sự “chống chỉ định” với nghệ sĩ chính là sự tụt hậu. Vì vậy, nam ca sĩ không ngần ngại tìm kiếm những nghệ sĩ thuộc thế hệ Gen Z để cùng tạo nên các tiết mục mới mẻ. Với anh, khoảng cách thế hệ không phải ranh giới, mà có thể trở thành chất liệu để âm nhạc phát triển qua những cuộc gặp gỡ và va chạm sáng tạo.

Đặc biệt, khi nhắc đến Phùng Khánh Linh - nữ nghệ sĩ có mặt tại buổi họp báo và cũng là người liên tục bán “cháy vé” concert Giữa Một Vạn Tour thời gian qua, Tùng Dương còn hài hước “nhờ vả” cô hỗ trợ bán hết 45.000 vé, trong khi anh sẽ chịu trách nhiệm với 5.000 vé còn lại. Câu nói dí dỏm nhưng phần nào cho thấy kỳ vọng lớn của nam ca sĩ đối với concert đầu tiên tại SVĐ Mỹ Đình. Bên cạnh Phùng Khánh Linh và GREY D, chương trình còn có thêm 3 khách mời đặc biệt chưa được tiết lộ và sẽ lần lượt được bật mí trong thời gian tới.

Phùng Khánh Linh - GREY D là 2 khách mời đầu tiên trong concert của Tùng Dương được bật mí

Về giá vé, Tùng Dương khẳng định dù được tổ chức tại SVĐ với quy mô lớn, concert vẫn hướng đến mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều nhóm khán giả. Đây cũng là một trong những yếu tố được nam ca sĩ nhấn mạnh khi chia sẻ về tham vọng đưa âm nhạc của mình đến với đông đảo công chúng.

Theo thông tin từ ekip, Bay Về Phía Mặt Trời được xây dựng xoay quanh ý niệm “Mặt trời trong tâm”. Với Tùng Dương, mặt trời ấy gắn liền với âm nhạc, gia đình, quê hương, lòng biết ơn và những giá trị đã đồng hành cùng anh trong 25 năm làm nghề. Concert không được định hướng như một cuộc tổng kết sự nghiệp mà là dấu mốc để nam ca sĩ nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục bước về phía trước.

Gần 40 ca khúc trong chương trình sẽ trải rộng qua nhiều giai đoạn âm nhạc, kết hợp những ca khúc gắn với tên tuổi Tùng Dương, các sáng tác thuộc nhiều thế hệ nhạc sĩ và những chất liệu mới. Đảm nhiệm vai trò đồng đạo diễn cùng Rồng Việt Entertainment, Tùng Dương cũng trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng tổng thể chương trình. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng giữ vai trò Giám đốc âm nhạc, Tùng Monkey phụ trách Visual Art và Doãn Chí Nghĩa đảm nhiệm đạo diễn âm thanh. Cùng thời điểm live concert diễn ra, nam ca sĩ dự kiến phát hành album mới cùng tên, mở ra một chương tiếp theo trong hành trình nghệ thuật của mình.

Một số hình ảnh khác trong sự kiện:

Ca sĩ Lưu Hương Giang

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - Giám đốc âm nhạc concert Bay Về Phía Mặt Trời

MC Nguyên Khang

Ảnh: Mạnh Nguyễn