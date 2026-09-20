TMA 2026: Nhạt nhoà không “bọt sóng”, Kim Soo Hyun giật trọn spotlight

Lễ trao giải The Fact Music Awards 2026 (TMA 2026) hoàn toàn "mất nhiệt" khi vắng mặt của các tên tuổi lớn.

Tối ngày 19/9/2026, Lễ trao giải The Fact Music Awards 2026 (TMA 2026) đã chính thức diễn ra tại Sân vận động chính Busan Asiad. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng về một đêm hội âm nhạc bùng nổ, sự kiện năm nay lại trôi qua trong bầu không khí thiếu vắng những nghệ sĩ lớn. Lễ trao giải năm nay quy tụ dàn idol như ATEEZ, CORTIS, RIIZE, TREASURE, ILLIT, NMIXX, Choi Yena, ALLDAY PROJECT, "ông hoàng nhạc Trot" Lim Young Woong... cùng sự dẫn dắt của bộ đôi MC quen thuộc Jun Hyun Moo và Seohyun (SNSD), danh sách khách mời năm nay vẫn bị đánh giá là chưa đủ tầm để tạo nên sức hút truyền thông bùng nổ như các mùa giải trước.

Lễ trao giải dẫn dắt bởi bộ đôi MC quen thuộc Jun Hyun Moo và Seohyun (SNSD) (Ảnh: The Fact)

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn chuyển động vô cùng sôi nổi của thị trường Kpop với hàng loạt thông tin comeback chấn động từ các nhóm nhạc huyền thoại như BTS, BLACKPINK hay BIGBANG. Thế nhưng, TMA 2026 lại rơi vào kịch bản nguội lạnh khi không một cái tên hạng A nào trong số này xuất hiện tại sự kiện.

TMA 2026 lại rơi vào kịch bản nguội lạnh khi không có một cái tên hạng A nào như BIGBANG, BLACKPINK hay BTS xuất hiện tại sự kiện

Lý do cho sự vắng mặt này phản ánh đúng thực tế định hướng của các ngôi sao hàng đầu hiện nay. BTS và BIGBANG đang dồn toàn bộ nguồn lực và thời gian cho các chuyến lưu diễn thế giới (world tour) quy mô khủng với lịch trình dày đặc. Trong khi đó, các thành viên BLACKPINK sau khi tách ra hoạt động độc lập dưới các công ty riêng đều tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân và thị trường quốc tế, không còn tha thiết với các lễ trao giải âm nhạc nội địa vốn ngày càng giảm sút về độ uy tín.

BTS vắng mặt vì đang dồn toàn bộ nguồn lực và thời gian cho các chuyến lưu diễn thế giới

Trong bối cảnh mảng âm nhạc mờ nhạt, tâm điểm truyền thông của TMA 2026 lại bất ngờ bị chiếm trọn bởi cái tên Kim Soo Hyun. Đảm nhận vai trò trao giải, Kim Soo Hyun lần đầu tiên chính thức lộ diện trước công chúng Hàn Quốc sau khoảng 1,5 năm ở ẩn kể từ những ồn ào đời tư liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron.

Đảm nhận vai trò trao giải, Kim Soo Hyun lần đầu tiên chính thức lộ diện trước công chúng Hàn Quốc sau khoảng 1,5 năm ở ẩn kể từ những ồn ào đời tư liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron (Ảnh: The Fact)

Nổi bật trên sân khấu với phong thái lịch lãm, thần thái cuốn hút cùng diện mạo vô cùng chỉn chu, sự trở lại của Kim Soo Hyun được coi là "phép thử" quan trọng đối với phản ứng của dư luận xứ kim chi. Màn lộ diện này nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định sức hút không hạ nhiệt của một trong những ngôi sao truyền hình đắt giá nhất màn ảnh Hàn.

Bên cạnh đó, CORTIS cũng là cái tên chiếm trọn "spotlight" của đêm trao giải TMA 2026. Mới chỉ ra mắt khoảng một năm dưới trướng Big Hit Music, nhóm nhạc nam trẻ tuổi này đã lập nên kỳ tích hiếm có khi càn quét trọn vẹn 3 hạng mục quan trọng gồm Daesang Record Of The Year, Bonsang Artist Of The Year và giải thưởng triển vọng Next Leader. Chiến thắng ở hạng mục Daesang Record Of The Year không chỉ khẳng định sức hút của nhóm mà còn chính thức đưa CORTIS trở thành nghệ sĩ sở hữu 2 giải Daesang khi chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ, cho thấy sức bật mạnh mẽ của tân binh đang được đánh giá là một trong những hiện tượng nổi bật nhất Kpop hiện nay.

Cortis ẵm 3 giải thưởng: Record Of The Year, Artist Of The Year và Next Leader tại TMA 2026

Chiến thắng ở hạng mục Daesang Record Of The Year không chỉ khẳng định sức hút của nhóm mà còn chính thức đưa CORTIS trở thành nghệ sĩ sở hữu 2 giải Daesang khi chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn

Ngay từ khi chào sân Kpop, CORTIS đã tạo nên một làn sóng càn quét các nền tảng số nhờ âm nhạc bắt tai, siêu hot và mang tính nhận diện cực cao. Ca khúc REDRED bùng nổ cùng loạt sản phẩm viral mạnh mẽ đã giúp nhóm nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo trên toàn thế giới.

Bên cạnh Daesang Record Of The Year thuộc về CORTIS, hệ thống giải thưởng cao quý nhất của TMA 2026 năm nay cũng ghi nhận sự chia đều cho những tên tuổi sở hữu thành tích bứt phá ấn tượng. Hạng mục Sound Of The Year chính thức gọi tên NMIXX, ghi nhận một năm cống hiến nghệ thuật với những sản phẩm âm nhạc có chất lượng thu âm và giai điệu chinh phục đông đảo người nghe.

Hạng mục Sound Of The Year chính thức gọi tên NMIXX

Trong khi đó, ATEEZ khẳng định sức ảnh hưởng quốc tế sâu rộng khi được vinh danh tại hạng mục Icon Of The Year. Mảnh ghép cuối cùng của bộ tứ Daesang là RIIZE với danh hiệu Muse Of The Year, khẳng định vị trí nguồn cảm hứng âm nhạc mới của giới trẻ.

ATEEZ khẳng định sức ảnh hưởng quốc tế sâu rộng khi được vinh danh tại hạng mục Icon Of The Year

RIIZE với danh hiệu Muse Of The Year

Ở các giải thưởng bình chọn, BTS dù vắng mặt vẫn thu về các giải Best Music Spring (SWIM), Best Music Summer (Hooligan), Fan N Star Choice và giải cá nhân MYSTAR Award cho JIN. "Ông hoàng nhạc Trot" Lim Young Woong nhận giải Special Jury Award cùng Popularity Award.

Dù kết quả phản ánh đúng độ phủ sóng của những sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm của dàn nghệ sĩ trẻ, nhưng kịch bản trao giải quá dễ đoán và thiếu sự cạnh tranh từ các ngôi sao hạng A đã khiến TMA 2026 khó tạo được sự thuyết phục tuyệt đối hay cảm giác bùng nổ cho người hâm mộ Kpop toàn cầu.





DANH SÁCH CHIẾN THẮNG TẠI THE FACT MUSIC AWARDS 2026:

Daesang Record Of The Year: CORTIS

Daesang Sound Of The Year: NMIXX

Daesang Icon Of The Year: ATEEZ

Daesang Muse Of The Year: RIIZE

Bonsang Artist Of The Year: ATEEZ, KiiiKiii, TREASURE, NMIXX, ILLIT, YENA, RESCENE, CORTIS, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, RIIZE

Next Leader: ALPHA DRIVE ONE, CORTIS

Global Hot Trend: CLOSE YOUR EYES, tripleS

Global Hot Star: PLAVE

Hottest Award: IDID, xikers, ALPHA DRIVE ONE, RIIZE

World Best Performer: TREASURE

World Best Wave: EVAN

Today's Choice: RESCENE

Best Music Spring: BTS - SWIM

Best Music Summer: BTS - Hooligan

Best Music Autumn: PLAVE - BBUU!

Best Music Winter: Lee Chan Won - Maybe

Special Jury Award: Lim Young Woong

MYSTAR Award: Sullyoon (NMIXX), JIN (BTS)

Popularity Award: Lim Young Woong

Fan N Star Choice: BTS, Lee Chan Won









Ảnh: The Fact, X