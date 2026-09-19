Kim Soo Hyun tái xuất tại lễ trao giải sau scandal, thần thái ra sao?

Đây chính là sự kiện công khai tại Hàn Quốc đầu tiên mà Kim Soo Hyun tái xuất sau 1 năm rưỡi ở ẩn.

Vào ngày 19/9, lễ trao giải The Fact Music Awards 2026 đã chính thức diễn ra tại sân vận động Asiad Busan, Hàn Quốc. Dù sự kiện quy tụ cả dàn idol thế hệ mới cực hot, nhưng mọi sự chú ý đã đổ dồn về phía Kim Soo Hyun. Đây chính là sự kiện công khai tại Hàn Quốc đầu tiên mà Kim Soo Hyun tái xuất sau khi được minh oan nghi vấn hẹn hò cố diễn viên Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên.

Trở lại sau 1 năm rưỡi vắng bóng, Kim Soo Hyun lập tức trở thành chủ đề nóng. Tại lễ trao giải, nam diễn viên đảm nhận vai trò trao giải, xuất hiện đầy điềm tĩnh, tự tin trên sân khấu. Kim Soo Hyun diện vest bảnh bao và lịch lãm, hơi gầy hơn trước nhưng visual vẫn rất điển trai. Dù vấp phải sự phản đối của cư dân mạng nhưng ở lễ trao giải, đã có nhiều fan đến cổ vũ tài tử 38 tuổi. Fan thuê hẳn xe tải diễu hành gửi lời yêu thương, đặt nhiều hoa và băng rôn thể hiện sự ủng hộ đối với Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun xuất hiện đầy hoành tráng tại The Fact Music Awards. Clip: The Fact

Kim Soo Hyun hơi gầy hơn so với trước đây. Ảnh: X

Nhưng visual và thần sắc của anh đều trong trạng thái tốt. Ảnh: X

Nam diễn viên điềm tĩnh, tự tin hoàn thành phần trao giải. Ảnh: X

Đây chính là sự kiện công khai tại Hàn Quốc đầu tiên mà Kim Soo Hyun tái xuất sau 1 năm rưỡi ở ẩn. Ảnh: X

Ảnh: The Fact

Dù vấp phải sự phản đối của cư dân mạng nhưng ở lễ trao giải, đã có nhiều fan đến cổ vũ tài tử 38 tuổi. Ảnh: The Fact

Fan thuê hẳn xe tải gửi thông điệp yêu thương đến Kim Soo Hyun. Clip: X

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6. Phiên tòa đầu tiên của Kim Se Ui đã diễn ra vào ngày 11/9.

Vào ngày 7/9 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát từ ngày 3/9. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Kim Soo Hyun được cảnh sát xác định không hẹn hò với Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Tuy nhiên, sự trở lại của Kim Soo Hyun đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong công chúng.

Ảnh: X