Xoài Non đáp trả bình luận về chồng cũ

Gặp phải bình luận kém duyên, Xoài Non không im lặng mà thẳng thắn đáp trả.

Mới đây, Xoài Non đăng tải một đoạn clip ghi lại quá trình unbox sản phẩm trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào những món đồ được cô giới thiệu, một bình luận bên dưới bài đăng lại bất ngờ nhắc đến Xemesis.

Cụ thể, một cư dân mạng viết: "Còn ở với Xemesis là nó mua cho rồi, còn bây giờ phải để dành tiền mới mua được". Trước lời nhận xét này, Xoài Non không giữ im lặng mà trực tiếp đáp trả: "Sống dựa dẫm quen riết hỏng não hả. Bộ làm 10 đồng là tiêu 10 đồng hay sao mà không biết để dành?".

Xoài Non đáp trả bình luận kém duyên nhắc về chồng cũ

Màn tương tác nhanh chóng được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Một bộ phận cho rằng việc liên tục nhắc đến Xemesis trong những nội dung đời thường của Xoài Non là không cần thiết, đặc biệt khi cả hai đã kết thúc mối quan hệ từ lâu. Một số ý kiến khác lại chú ý đến câu trả lời khá thẳng của hot girl 2K2, cho rằng cô đang muốn khẳng định cuộc sống hiện tại không nên bị so sánh với quá khứ.

Trước đó, chuyện Xoài Non và Xemesis từng nhiều lần bị bàn luận xoay quanh vấn đề tiền bạc. Khi cả hai còn bên nhau, Xoài Non từng phủ nhận những lời nhận xét cho rằng cô phụ thuộc vào gia đình chồng. Sau khi chính thức ly hôn, người đẹp sinh năm 2002 cũng dần xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng mình.

Cách đáp trả của Xoài Non nhận nhiều sự đồng tình của cư dân mạng

Tháng 6/2024, Xoài Non chính thức xác nhận đã ly hôn Xemesis sau hơn 3 năm kết hôn. Khi đó, cô gửi lời cảm ơn đến chồng cũ vì đã cùng mình trải qua một quãng thanh xuân đẹp. Sau khi đường ai nấy đi, Xoài Non nhanh chóng trở lại với công việc và cuộc sống riêng. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, các hoạt động cá nhân và những chuyến đi trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Xoài Non cũng từng chia sẻ rằng cô và Xemesis vẫn muốn giữ mối quan hệ văn minh, nếu cần vẫn có thể hỗ trợ nhau.

"Tụi mình muốn dù không còn đi chung với nhau nữa thì khi cần giúp đỡ hay gì đó thì vẫn luôn hỗ trợ nhau. Cả hai bắt đầu với nhau vui vẻ, hạnh phúc; khi ra đi mình không thể như lúc mới yêu được thì cũng nên tử tế với nhau" - Xoài Non nói trong một livestream.

Xoài Non và Xemesis đường ai nấy đi sau hơn 3 năm kết hôn

Chuyện tình cảm của Xoài Non sau đó tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cô vướng nghi vấn hẹn hò Gil Lê. Đến tháng 8/2024, Gil Lê và Xoài Non được bắt gặp tình tứ trên sân pickleball.

Từ đó đến nay, cả hai ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm. Xoài Non và Gil Lê đồng hành trong nhiều sự kiện, chuyến du lịch và những dịp quan trọng của gia đình. Tháng 8/2026, cặp đôi còn công khai kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Xoài Non viết: “Chúc mừng ngày kỷ niệm. Hai năm của chúng ta, và còn nhiều hơn thế”.

Trong thời gian yêu Gil Lê, Xoài Non cũng nhiều lần nhận được sự bảo vệ từ bạn trai trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Cặp đôi hiện khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ đi chơi, du lịch đến xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện.

Gil Lê chăm Xoài Non từ A đến Z, là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: Tổng hợp