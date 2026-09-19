Hàng loạt sao Việt chia buồn với ca sĩ Thu Minh

Hàng loạt sao nổi tiếng như NSND Thanh Lam, Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Erik... đã gửi lời chia buồn tới ca sĩ Thu Minh.

Ca sĩ Thu Minh vừa thông báo bố ruột - cụ ông Vũ Ngọc Kim - qua đời trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng ảnh cáo phó cùng lời tiễn biệt xúc động: “Tạm biệt Bố. Làm con của bố là một điều tuyệt vời và may mắn của con. Cảm ơn bố đã cho con giọng hát này... Con yêu bố rất nhiều”.

Theo cáo phó của gia đình, bố ca sĩ Thu Minh từ trần lúc 16h ngày 17/9/2026, hưởng thượng thọ 90 tuổi. Gia đình Thu Minh sẽ tổ chức lễ viếng từ 7h ngày 19/9 đến 6h ngày 23/9. Lễ tiễn biệt diễn ra lúc 6h30 ngày 23/9, sau đó lễ động quan được tổ chức lúc 7h cùng ngày. Linh cữu bố nữ ca sĩ được an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Sala Garden (Phước Thái, TP. Đồng Nai). Gia đình Thu Minh thông báo miễn viếng trong tang lễ.

Sau khi Thu Minh chia sẻ tin buồn, nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Ali Hoàng Dương, Văn Mai Hương, Erik, Thanh Lam, Mai Tiến Dũng, Quỳnh Anh, Thúy Hạnh, Hoàng Bách, MC Phan Anh... gửi lời chia buồn tới nữ ca sĩ và gia đình.

Ca sĩ Thu Minh và bố.

Đặc biệt, Doanh nhân Dương Quốc Nam cũng để lại bình luận dài động viên Thu Minh. Anh nhắc lại những năm tháng nữ ca sĩ còn đi hát tại các phòng trà và hình ảnh bố cô đưa con gái tới nơi biểu diễn rồi lặng lẽ đón về sau mỗi đêm diễn.

“Thu Minh ơi anh xin chia buồn thật sâu sắc với em và gia đình trước sự ra đi của bố. Anh vẫn nhớ những năm tháng em còn đi hát ở các phòng trà, phía sau mỗi đêm diễn luôn có bóng dáng bố đưa em đi rồi lặng lẽ đón em về. Khi ấy anh đã cảm nhận được Bố thương em nhiều đến thế nào. Không chỉ là tình thương của một người cha dành cho con gái, mà còn là cả một đời quan tâm, chăm sóc và âm thầm đứng phía sau em trên từng chặng đường”, Dương Quốc Nam viết.

Anh cho biết hiểu sự ra đi của bố sẽ để lại khoảng trống lớn đối với Thu Minh, đồng thời nhắn nữ ca sĩ cố gắng giữ gìn sức khỏe, mạnh mẽ vượt qua những ngày khó khăn.

“Anh tin rằng ở một nơi nào đó, bố vẫn sẽ dõi theo cô con gái mà bố đã yêu thương và tự hào suốt cả cuộc đời. Và điều làm bố vui nhất chắc vẫn là nhìn thấy em và gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Thương bố. Thương em. Anh xin được chia sẻ nỗi mất mát này cùng em và gia đình”, anh viết.

Thu Minh sinh năm 1977, là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt. Cô được biết đến với giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách trình diễn cá tính. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Đường cong, Bay, Nhớ anh, Taxi...

Trong sự nghiệp, Thu Minh hoạt động ở nhiều dòng nhạc, đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình với vai trò giám khảo, huấn luyện viên. Cô kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager và có một con trai.