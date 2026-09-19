Ngọc nữ hạng A lộ hợp đồng mang thai hộ rao bán nhà gấp để có hàng trăm tỷ trả cho đại gia

Căn hộ rộng tới hơn 400 mét vuông gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 5 phòng tắm.

Gần đây, Cảnh Điềm liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội sau khi vướng lùm xùm tình cảm với đại gia Tôn Vũ Thần - Chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent. Đầu tiên, cô lộ hợp đồng mang thai hộ với tỷ phú tiền số. Đến cuối tháng 8, Tôn Vũ Thần đăng tâm thư 6.000 chữ bóc phốt Cảnh Điềm đào mỏ, vẽ chuyện nhờ người mang thai hộ để đòi anh 50 triệu USD (1301 tỷ đồng). Chưa dừng lại ở đó, doanh nhân hộ Tôn còn cho biết anh đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ minh tinh Cbiz để đòi lại số tiền sính lễ hơn 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng).

Để có tiền trả cho đại gia, Cảnh Điềm đã phải rao báo gấp căn hộ hạng sang ở gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải). Theo thông tin rò rỉ do bên môi giới bất động sản cung cấp, ban đầu Cảnh Điềm rao bán bất động sản này với giá 155 triệu NDT (khoảng 601 tỷ đồng). Thế nhưng, mức giá niêm yết khi rao bán sau đó chỉ còn 135 triệu NDT (khoảng 523 tỷ đồng). Truyền thông nhận định, Cảnh Điềm sẵn sàng hạ giá sốc vì muốn bán được nhà càng sớm càng tốt để gom đủ tiền trả cho đại gia họ Tôn.

Tới sáng 19/9, truyền thông xứ Trung đã công bố những hình ảnh bên trong căn hộ cao cấp được Cảnh Điềm rao bán gấp. Được biết, căn nhà này nằm trong khu dân cư cao cấp gần sông Hoàng Phố. Diện tích căn hộ khoảng 403 mét vuông gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 5 phòng tắm.

Phòng khách căn hộ trông vô cùng rộng rãi, cửa sổ sát trần nhà giúp thu trọn cảnh quan thành phố vào tầm mắt. Phòng ngủ cũng rất xa hoa, sang trọng, có cửa sổ lớn giúp chủ nhân căn hộ có thể ngắm bao quát sông Hoàng Phố và cảnh quan thành phố xung quanh. Phòng bếp được thiết kế tinh tế, có bàn bếp diện tích lớn và tủ bếp hiện đại, từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy cảnh quan các tòa nhà cao tầng gần đó.

Phòng khách vô cùng hiện đại với đầy đủ tiện nghi. Ảnh: 163

Từ phòng ngủ, chủ nhân căn hộ có thể ngắm nhìn sông Hoàng Phố. Ảnh: 163

Phòng tắm của căn hộ cũng được thiết kế vô cùng đẳng cấp. Ảnh: 163

Căn nhà rộng hơn 400 mét vuông, có nội thất tinh tế. Ảnh: 163

Cảnh Điềm rao bán căn hộ nói trên gấp để có tiền trả cho Tôn Vũ Thần. Ảnh: Sohu

Sau khi bị Tôn Vũ Thần đăng đàn bóc phốt, Cảnh Điềm chỉ lên tiếng đúng 1 lần: “Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu, lại càng không bán rẻ linh hồn mình. Tôi vẫn sẽ tin vào tình yêu dù rằng mắt nhìn người của tôi kém như thế và vẫn thiếu khôn ngoan như vậy. Mặc dù thế, tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật, vào sự thiện lương và tin rằng đến cuối cùng, công lý và công bằng rồi sẽ chiến thắng. Thời gian trả lời tất cả”. Nhìn chung, nữ diễn viên không chọn cách đấu khẩu với tình cũ - Tôn Vũ Thần trên truyền thông.

Hiện, vụ kiện tranh chấp tiền bạc của Cảnh Điềm và tỷ phú Tôn Vũ Thần đã được tòa án thụ lý, chính thức bước vào giai đoạn tố tụng. Tờ Sohu cho biết trước vụ việc bung bét như hôm nay Cảnh Điềm đã rất nhiều lần chủ động liên hệ thương lượng với bạn trai, muốn dùng tiền để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Tuy nhiên, Tôn Vũ Thần lại không muốn chiều theo ý của Cảnh Điềm.

Vị tỷ phú đã đưa ra 1 phương án dàn xếp vô cùng khắc nghiệt, không để bạn gái cũ có đường lui. 1 là Cảnh Điềm phải tiếp tục sinh cho anh đứa con. 2 là cô phải lại 20 triệu NDT (74 tỷ đồng) phí chi tiêu khi yêu đương, 30 triệu NDT (111 tỷ đồng) tiền bồi dưỡng giai đoạn đầu mang thai hộ, ngoài ra phải chi thêm 200 triệu NDT (740 tỷ đồng) tiền hòa giải nếu không Tôn Thần Vũ sẽ phơi bày những bằng chứng sắt đá khác đang nắm trong tay.

Do không muốn sinh con cho Tôn Vũ Thần nữa, Cảnh Điềm đã cắn răng chọn phương án thứ 2 là hoàn tiền. Cô đã phải khẩn trương rao bán nhà gấp để gom tiền trả cho Tôn Vũ Thần. Do số tiền bồi thường Tôn Vũ Thần đòi quá lớn lên đến gần cả nghìn tỷ, nhà lại chẳng bán được trong ngày 1 ngày 2, nên Cảnh Điềm đành dây dưa. Dù được bạn bè trong giới tiền số khuyên can cho minh tinh Cbiz thêm thời gian, Tôn Vũ Thần vẫn nhất quyết không chịu. Cuối cùng, anh tung hê mọi chuyện, nộp đơn kiện Cảnh Điềm và cha mẹ nữ diễn viên ra tòa để đòi khoản sính lễ 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng).

Cảnh Điềm gặp kiếp nạn lớn sau khi bước vào cuộc đời đại gia Tôn Vũ Thần. Ảnh: 163

Nguồn: 163, Weibo