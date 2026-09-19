Sức hút chưa từng thay đổi của Angelababy sau hơn 1 thập kỷ

Nhìn lại đoạn clip so sánh giữa quá khứ và hiện tại, người ta không khỏi thán phục trước sức sống bền bỉ của Angelababy trong lòng công chúng.

Cbiz luôn nổi tiếng là một chiến trường khốc liệt, nơi các ngôi sao có thể chạm đến đỉnh cao danh vọng nhưng cũng có thể bị lãng quên chỉ sau 1 đêm sóng gió. Thế nhưng minh chứng sống động nhất cho hai chữ "tường thành" lại chính là Angelababy. Giữa lúc thị phi và những biến cố tưởng chừng đã đánh gục sự nghiệp, nữ minh tinh vẫn hiên ngang đứng vững, chứng minh một chân lý: Sức hút của một ngôi sao hạng A thực thụ chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian.

Mới đây, mạng xã hội châu Á được một phen dậy sóng và chia sẻ chóng mặt một đoạn video ngắn mang tính chất so sánh đầy kinh ngạc. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng đám đông khán giả khổng lồ vây kín các sự kiện mà Angelababy tham gia, đặt cạnh nhau từ hơn 1 thập kỷ trước cho đến tận thời điểm hiện tại. Điều khiến người xem ngỡ ngàng chính là quy mô và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ gần như không có bất kỳ sự suy giảm nào. Dù nữ diễn viên từng phải đối mặt với khoảng thời gian lao đao vì biến cố bị cấm sóng ngầm sau lùm xùm đi xem buổi biểu diễn thoát y của Lisa (BLACKPINK) tại Paris, cô vẫn mạnh mẽ quay trở lại, tiếp tục khiến hàng ngàn người chen chúc chỉ để ngắm nhìn nhan sắc và thần thái đỉnh cao của mình.

Sức hút của Angelababy chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian. Clip: Weibo

Nhìn lại đoạn clip so sánh giữa quá khứ và hiện tại, người ta không khỏi thán phục trước sức sống bền bỉ của Angelababy trong lòng công chúng. Từ những năm đầu thập niên 2010 khi cô mới bước chân lên đỉnh cao sự nghiệp, cho đến những sự kiện thương hiệu đình đám diễn ra gần đây, lượng fan túc trực hô vang tên cô vẫn đông đảo và cuồng nhiệt.

Sự kiện từng khiến sự nghiệp của cô chao đảo nặng nề nhất chính là chuyến đi xem show diễn của Lisa (BLACKPINK) tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris. Vụ lùm xùm này từng đẩy Angelababy vào tâm điểm "phong sát ngầm", các tài khoản mạng xã hội bị khóa tương tác, hình ảnh bị gỡ bỏ và sự nghiệp tưởng chừng như chấm dứt. Thế nhưng bằng sự kiên cường, bản lĩnh đối mặt và lượng fan trung thành hùng hậu, cô từng bước phá băng cấm đoán, quay trở lại đường đua nghệ thuật một cách ngoạn mục.

Hình ảnh đám đông hàng nghìn người vẫn chen chúc, reo hò gọi tên cô tại các sự kiện quốc tế chính là câu trả lời đanh thép nhất cho những ai từng hoài nghi về vị thế của Angelababy. Nhan sắc rực rỡ không tì vết, khí chất sang chảnh cùng nguồn năng lượng tỏa sáng mỗi khi bước chân lên thảm đỏ của cô vẫn giữ nguyên vẹn sức sát thương như thuở ban đầu, bất chấp mọi giông bão thị phi đã đi qua.

Ảnh: Weibo

Người ta không khỏi thán phục trước sức sống bền bỉ của Angelababy trong lòng công chúng. Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Hình ảnh đám đông hàng nghìn người vẫn chen chúc, reo hò gọi tên cô tại các sự kiện quốc tế chính là câu trả lời đanh thép nhất cho những ai từng hoài nghi về vị thế của Angelababy. Ảnh: Weibo

Angelababy có tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô mang trong mình một phần tư dòng máu Đức. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu, Angelababy nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ vẻ đẹp lai Tây sắc sảo và phong thái thời trang cuốn hút, khởi nghiệp với vai trò người mẫu tại Hong Kong (Trung Quốc).

Sự nghiệp của Angelababy là một hành trình vươn lên đầy ngoạn mục. Dù xuất phát điểm không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp chuyên nghiệp, cô vẫn nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt dự án phim ảnh nổi tiếng như Bên Nhau Trọn Đời, Vân Trung Ca, Cô Phương Không Tự Thưởng, hay Người Bạn Thật Sự Của Tôi.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, sức hút thực sự của Angelababy lại nằm ở địa hạt thời trang và truyền hình thực tế. Nữ diễn viên là một trong những thành viên chủ chốt gắn bó lâu năm với chương trình truyền hình đình đám Keep Running (Running Man bản Trung), nơi cô chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ tính cách năng động, hết mình và vô cùng thông minh. Về mặt thời trang, Angelababy là "nàng thơ" được các nhà mốt quốc tế o bế, liên tục xuất hiện trên bìa của ngũ đại tạp chí lớn và giữ vững vị thế biểu tượng phong cách hàng đầu Cbiz trong nhiều năm liền.

Ảnh: Weibo

Angelababy có vẻ đẹp lai nổi bật, bước vào showbiz với vai trò người mẫu. Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Cô từng bước tạo dựng tên tuổi qua các bộ phim và show truyền hình. Ảnh: Weibo

Trái ngược với sự hào nhoáng trong sự nghiệp, đời tư của Angelababy từng trải qua không ít biến động tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Cuộc hôn nhân cổ tích giữa cô và nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh từng là tâm điểm chú ý của cả châu Á, với đám cưới thế kỷ tiêu tốn hàng chục triệu đô la. Cả hai có với nhau một con trai chung tên Tiểu Hải Miên.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đối diện với tin đồn rạn nứt, vào đầu năm 2022, cặp đôi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, cùng chung tay nuôi dạy con cái. Vượt lên trên những ồn ào ly hôn hay lùm xùm liên quan đến thị phi sự nghiệp, Angelababy vẫn giữ vững tinh thần lạc trung, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, chăm sóc con cái và tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao của một biểu tượng nhan sắc không tuổi trong lòng công chúng.

Ảnh: Weibo