Ca sĩ Thu Minh thông báo tin buồn

Nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn đến Thu Minh.

Sáng 19/9, ca sĩ Thu Minh khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp xót xa khi thông báo bố ruột qua đời. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải lời tiễn biệt cùng cáo phó của đấng sinh thành.

Thu Minh viết: "Tạm biệt Bố. Làm Con của Bố là một điều tuyệt vời và may mắn của Con. Cảm ơn Bố đã cho Con giọng hát này. Con yêu Bố rất nhiều".

Thông tin Thu Minh chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz Việt. Bên dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ gửi lời chia buồn đến nữ ca sĩ và gia đình như NS Hồng Ánh, người mẫu Thúy Hạnh, ca sĩ Thanh Lam, Võ Hạ Trâm...

Nhiều đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới Thu Minh trước sự mất mát to lớn này

Năm 2016, Thu Minh từng có khoảnh khắc xúc động bên bố trên sân khấu. Hình ảnh nữ ca sĩ dành nụ hôn cho đấng sinh thành từng khiến nhiều khán giả xúc động. Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi bố mẹ có mặt để xem cô biểu diễn nên Thu Minh đã có những lời gửi gắm từ tận đáy lòng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Con tâm niệm một điều rằng khi ra ngoài đường hay trên sân khấu con hát, khi con làm việc, con sống trong cuộc đời này, con sẽ là người có ích, được mọi người tôn trọng và được mọi người nói là con của ba mẹ. Đó là món quà tinh thần mà bố mẹ luôn mong muốn ở con, chứ con hiểu vật chất không phải là điều bố mẹ mong muốn. Chính vì như vậy con cám ơn bố mẹ và con xin lỗi bố mẹ vì những ngày vừa qua. Có những điều con không kiểm soát được, có những sự việc làm cho bố mẹ buồn phiền. Con xin lỗi bố mẹ".

Hình ảnh hiếm hoi bố ruột nữ ca sĩ có mặt theo dõi cô biểu diễn

Trong vài năm gần đây , Thu Minh cũng thường xuyên dành thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc quây quần bên bố trong các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật... Những hình ảnh đời thường cho thấy cô luôn trân trọng thời gian bên đấng sinh thành.

Theo thông tin trên cáo phó, bố Thu Minh từ trần vào lúc 16h ngày 17/9/2026, hưởng thọ 90 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại TP.HCM. Linh cữu ông được quàn tại tư gia. Lễ nhập quan diễn ra lúc 6h ngày 19/9. Lễ viếng bắt đầu từ 7h00 ngày 19/9 đến 6h00 ngày 23/9. Lễ tiễn biệt diễn ra lúc 6h30 ngày 23/9, sau đó là lễ động quan vào 7h cùng ngày. Gia đình Thu Minh xin miễn chấp điếu trong quá trình diễn ra tang lễ.