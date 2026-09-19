Sự thật tin Lee Seung Gi cãi nhau to với vợ sau 2 tháng chào đón con trai, chán đời bỏ đi hát ở quán karaoke 1 mình

Chủ quán karaoke thốt lên 1 câu đắng ngắt khi tận mắt chứng kiến hình ảnh gây hoang mang của Lee Seung Gi.

Sáng 19/9, công chúng châu Á dậy sóng trước bài báo của tờ MK Sports (Hàn Quốc) có tiêu đề gây xôn xao: “Lee Seung Gi lần đầu đến quán karaoke 1 mình. Không phải 2 vợ chồng mới cãi nhau đấy chứ?”.

Đặc biệt, trong bài báo cho biết chủ quán đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến Lee Seung Gi tới đây 1 mình, thậm chí còn tò mò ngay về tình trạng hôn nhân của nam ngôi sao này bằng câu hỏi mang tính riêng tư: “Không phải 2 vợ chồng cậu vừa mới cãi nhau đấy chứ?”.

Xâu chuỗi các dữ kiện, 1 bộ phận khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn Lee Seung Gi và bà xã - nữ diễn viên Lee Da In vừa cãi nhau to, tới mức đàng trai chán đời bỏ đi hát karaoke 1 mình. Đáng nói, cặp đôi này mới chỉ chào đón cậu con trai ra đời cách đây khoảng 2 tháng.

Công chúng xôn xao bàn tán trước bài báo của MK Sports có tiêu đề: “Lee Seung Gi lần đầu đến quán karaoke 1 mình. Không phải 2 vợ chồng mới cãi nhau đấy chứ?”. Ảnh: X

Nghi vấn cặp vợ chồng Lee Seung Gi - Lee Da In rạn nứt hôn nhân hiện đang lan nhanh như tên bắn. Ảnh: Naver

Ngay giữa tâm bão đồn đoán từ công chúng, đại diện công ty sản xuất nội dung YouTube Lemonade Battery đã chia sẻ với truyền thông ngay trong sáng 19/9 nhằm làm rõ sự tình: “Thực ra Lee Seung Gi đã mở 1 kênh YouTube theo concept mới mẻ và gần đây vừa mới hoàn thành 1 buổi ghi hình ở quán karaoke đó”.

Nguồn tin cho biết thêm Lee Seung Gi đã thực hiện buổi quay đầu tiên cho kênh YouTube mới mở vào ngày 31/8. Địa điểm đầu tiên anh chọn để ghi hình là 1 quán karaoke bình dân đã hoạt động được 24 năm. Được biết, tài tử họ Lee ghi hình theo concept 1 mình đến quán karaoke hát những ca khúc yêu thích và giao lưu với người hâm mộ tại đây.

Nói tóm lại, nam ca sĩ kiêm diễn viên họ Lee tới quán karaoke nói trên để ghi hình cho kênh YouTube của mình chứ không hề có chuyện anh cãi nhau to với vợ tới mức phải bỏ ra quán tìm kiếm niềm vui sau mâu thuẫn hôn nhân.

Nguyên nhân Lee Seung Gi tới quán karaoke 1 mình cũng vừa mới chính thức được làm rõ. Ảnh: Naver

Dù đã ra mắt từ năm 2004 và bước sang năm thứ 22 trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật song làm YouTuber vẫn được xem là 1 thử thách hoàn toàn mới đối với Lee Seung Gi. Người quản lý bật mí rằng dù là ca sĩ kỳ cựu nhưng trước buổi quay đầu tiên, nam ngôi sao họ Lee đã cảm thấy vô cùng hồi hồi, lo lắng, thậm chí còn tự hô khẩu hiệu gọi mình là “YouTuber tập sự”.

Ban đầu, buổi ghi hình cho kênh YouTube cá nhân của Lee Seung Gi dự kiến diễn ra sớm hơn. Nhưng vì nam ca sĩ phải tập trung chăm sóc cho gia đình sau khi bà xã Lee Da In sinh con thứ 2 hồi tháng 7 nên lịch trình mới bị lùi lại tới tận 31/8.

Lee Seung Gi đang tích cực chuẩn bị ra mắt với vai trò mới trong sự nghiệp. Ảnh: Nate

Lee Seung Gi hẹn hò với Lee Da In từ năm 2020. Sau 3 năm hẹn hò, 2 nghệ sĩ chính thức nên vợ nên chồng bằng 1 đám cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải. Cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời sau 10 tháng kết hôn. Tới tháng 7 năm nay, 2 diễn viên vỡ òa chào đón đứa con thứ 2 chào đời.

Lee Seung Gi - Lee Da In chính thức về chung 1 nhà cách đây 3 năm. Ảnh: Naver

Đáng tiếc, chuyện tình của cặp đôi lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng Hàn Quốc, âu cũng là bởi Lee Da In tới từ gia đình vô cùng phức tạp, dính nhiều phốt nghiêm trọng. Năm ngoái, bố vợ Lee Seung Gi - Lee Hong Heon, bị truy tố vì các cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu của công ty năng lượng tái tạo Quantapia. Mẹ vợ của Lee Seung Gi - “Mama Chuê” Kyun Mi Ri cũng từng dính bê bối thao túng giá cổ phiếu. Vụ scandal khiến nữ diễn viên nổi tiếng 1 thời sụp đổ hình tượng, trở thành “cái gai” trong mắt công chúng xứ kim chi.

Chưa hết, chồng cũ Kyun Mi Ri - Im Young Gyu, đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối. Được biết, Im Young Gyu chính là bố đẻ của vợ Lee Seung Gi. Do Lee Seung Gi kết hôn với gia đình tai tiếng bậc nhất xứ củ sâm nên hình tượng nam diễn viên đã bị tổn hại nghiêm trọng. Từng được công chúng Hàn trìu mến đặt cho biệt danh “con rể quốc dân” nhưng sau khi cưới Lee Da In, Lee Seung Gi bỗng bị gọi bằng cái tên vô cùng khó nghe là “con rể lừa đảo”.

Cả công chúng và fan ruột đều phản đối lựa chọn kết hôn của Lee Seung Gi. Dù vậy, tài tử vẫn bảo vệ bà xã giữa “cơn bão” chỉ trích. Và điều này khiến công chúng đay nghiến, công kích tài tử họ Lee trong suốt thời gian dài.

Vào hồi năm ngoái, Lee Seung Gi tuyên bố anh và bà xã đã quyết định cắt đứt quan hệ với nhà ngoại.

Lee Seung Gi bị hoen ố hình tượng nghiêm trọng kể từ sau khi lấy con gái của “Mama Chuê” làm vợ. Ảnh: Nate

Nguồn: MK Sports, X