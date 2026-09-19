Phát hoảng với chiếc mũi hiện tại của Lisa (BLACKPINK): Cong vút nhọn hoắt như "chọc thủng ảnh", nhìn chẳng khác gì dao kéo hỏng

Cư dân mạng không thể không bàn tán về "chiếc mũi lạ" của Lisa.

Thời gian qua, chiếc mũi mới của Lisa (BLACKPINK) liên tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Bắt đầu từ lễ khai mạc World Cup 2026, netizen đã soi ra sống mũi, độ cao mũi của Lisa khác hẳn trước đây, nghi vấn cô lại can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, màn dao kéo của nữ idol sinh năm 1997 không nhận được đánh giá tích cực. Không ít người nhận xét rằng, chiếc mũi mới làm cho tổng thể khuôn mặt của Lisa trở nên cứng và thiếu tự nhiên hơn trước, thậm chí còn góp phần khiến cô bị phá nét. 1 số khác nhấn mạnh, chiếc mũi mới đã lấy đi vẻ đẹp mềm mại vốn có của em út Hắc Hường, làm cho cô trông dừ hơn tuổi thật.

Đến ngày 19/9, chiếc mũi của Lisa tiếp tục hứng chịu vô số bình luận trái chiều trên mạng xã hội sau khi cô xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Trong bức ảnh chụp cận góc nghiêng, chiếc mũi hiện tại của em út BLACKPINK được nhận định kém tự nhiên với phần sống mũi cong vút, đầu mũi nhọn hoắt và có độ dài vượt xa khỏi đôi môi tưởng như có thể đâm thủng vạn vật. Ở góc chính diện, nếu nhìn kỹ, chiếc mũi của Lisa đơ cứng, bè ra khá to.

Khoảnh khắc nhan sắc với chiếc mũi lạ kỳ lạ gây hoang mang của Lisa trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH.Trong bức ảnh chụp cận cảnh ở góc nghiêng, chiếc mũi của em út BLACKPINK bị nhận xét trông kém tự nhiên với phần sống mũi cong vút, đầu mũi nhọn và kéo dài đáng kể so với đôi môi. Ảnh: X.

Ở góc chụp chính diện, chiếc mũi của Lisa trông khá đơ và bè to. Ảnh: X.

Bài đăng về chiếc mũi gây hoang mang của Lisa hút hàng triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trong chưa đầy 24 tiếng. Nhiều netizen cho rằng công chúng đang soi mói quá đà, đồng thời bênh vực rằng chiếc mũi của Lisa còn quá mới chưa đủ thời gian để vào form dáng đẹp sau khi đụng chạm dao kéo. Số khác lại lo ngại rằng việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ phá hỏng nhan sắc của nữ ca sĩ Thái Lan.

Netizen lo ngại Lisa sẽ lạm dụng thẩm mỹ quá đà. Ảnh: X.

Đây không phải lần đầu Lisa dính tin "chỉnh sửa" gương mặt. Cô được cho là đã sửa mũi 4 lần kể từ ngày đầu chập chững bước chân vào giới giải trí. Trước đó, tờ Koreaboo đưa tin, đoạn video 1 bác sĩ thẩm mỹ tố Lisa chi hơn 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) phẫu thuật thẩm mỹ đã được chia sẻ rần rần trở lại trên các diễn đàn trực tuyến. Trong video, bác sĩ nêu ra những điểm thay đổi trên gương mặt em út BLACKPINK từ mũi cho đến môi, cằm,... Sau 1 hồi phân tích, vị bác sĩ này chỉ rõ ra từng bộ phận mà Lisa đã đụng chạm “dao kéo”, đồng thời công bố luôn giá tiền cho từng ca phẫu thuật thẩm mỹ của nàng rapper sinh năm 1997.

Cụ thể, Lisa bị tố chi tổng cộng số tiền 40 ngàn USD (1,1 tỷ đồng) để “đập mặt xây lại” và can thiệp vào rất nhiều bộ phận trên khắp gương mặt, bao gồm 6000 USD (158 triệu đồng) sửa mí mắt trên, 4000 USD (105 triệu đồng) mở góc mắt ngoài, 16000 USD (421 triệu đồng) nâng/sửa mũi, 7000 USD (184 triệu đồng) thu ngắn nhân trung và 7000 USD (184 triệu đồng) để độn cằm.

Lisa được cho là đã sửa mũi 4 lần và "dao kéo" nhiều vùng khác trên gương mặt để có nhan sắc thời thượng hơn kể từ ngày đầu bước chân vào giới giải trí đến nay. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo, X