Hoa hậu Hong Kong 2 lần giành ngôi Ảnh hậu, U60 viên mãn bên chồng tài tử

Không chỉ xinh đẹp, nữ diễn viên này còn có sự nghiệp thành công rực rỡ khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Viên Vịnh Nghi là một trong những hoa hậu thành công nhất nhì lịch sử làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều năm sau đăng quang, người đẹp hiện vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp ngày càng thăng hoa.

Hoa hậu Hong Kong 2 lần giành ngôi Ảnh hậu

Sinh năm 1971, Viên Vịnh Nghi lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm việc trong ngành cảnh sát. Từ nhỏ, cô được gia đình định hướng việc học và rèn luyện nghiêm túc, nhờ đó có thành tích học tập tốt. Sau đó, cô theo học ngành thiết kế tại Đại học Bách khoa Hong Kong.

Năm 19 tuổi, Viên Vịnh Nghi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1990 do TVB tổ chức. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt cuốn hút, cô vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng tại cuộc thi trở thành bước ngoặt, đưa Viên Vịnh Nghi bước vào làng giải trí và nhanh chóng được chú ý.

Nhan sắc thời thiếu nữ của Hoa hậu Viên Vịnh Nghi.

Từ bước đệm này, Viên Vịnh Nghi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí và nhanh chóng ký hợp đồng với đài TVB. Năm 1992, cô đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim điện ảnh Á phi dữ ái cơ cùng với Lương Triều Vỹ và Trương Học Hữu. Với màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim này, cô đã giành được giải “Diễn viên mới xuất sắc” nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 12.

Viên Vịnh Nghi cũng đã trở thành nữ diễn viên duy nhất ở Hong Kong giành được Giải thưởng Viện hàn lâm cho tác phẩm đầu tay của mình.

Sau đó, Viên Vịnh Nghi liên tiếp giành được giải Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 1994 và 1995. Cột mốc này cũng đưa tên tuổi nữ diễn viên lên đỉnh cao trong sự nghiệp phim ảnh.

Gần 3 thập kỷ viên mãn bên nam thần TVB

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc hôn nhân viên mãn của Viên Vịnh Nghi cũng được khán giả ngưỡng mộ. Ông xã của cô là tài tử Trương Trí Lâm - được mệnh danh là “chồng quốc dân” bởi không chỉ điển trai, tài năng mà còn có đời tư trong sạch.

Cả hai quen nhau năm 1992 trên phim trường Biên thành lãng tử. Thời điểm này, Viên Vịnh Nghi đã là ảnh hậu nổi tiếng còn Trương Trí Lâm mới chỉ là ca sĩ trẻ bước chân vào làng giải trí. Mối quan hệ của cả hai từng vấp phải không ít lời bàn tán. Thậm chí, có người cho rằng Trương Trí Lâm đang dựa vào danh tiếng của bạn gái để nổi tiếng. Tuy nhiên, Viên Vịnh Nghi vẫn quyết định gắn bó với nam diễn viên.

Sau 10 năm hẹn hò kín tiếng, họ đăng ký kết hôn tại Mỹ vào năm 2001. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra đơn giản. Họ đón con trai đầu lòng Trương Mộ Đồng vào năm 2006.

Viên Vịnh Nghi và ông xã tài tử Trương Trí Lâm.

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với nhau, cặp đôi vẫn mặn nồng và được xem là hình mẫu hôn nhân bền vững của showbiz Hong Kong. Nếu Viên Vịnh Nghi nổi tiếng nóng tính thì Trương Trí Lâm lại được nhận xét điềm đạm, luôn nhường nhịn vợ trong những cuộc tranh cãi.

Trong một chương trình, khi được hỏi sẽ làm gì nếu cuộc đời chỉ còn 24 giờ, Trương Trí Lâm đáp chỉ lo lắng rằng vợ mình có đủ tiền để sống tốt sau này hay không: “Nếu cô ấy ổn, tôi có thể yên tâm rồi”. Câu trả lời của nam diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động vì sự chân thành.

Con trai của hai nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trương Mộ Đồng năm nay 20 tuổi, sở hữu ngoại hình nổi bật. Song khác với bố mẹ, cậu chọn cuộc sống khá kín tiếng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trương Mộ Đồng sang Anh du học.

Nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp sau 36 năm đăng quang.

Ở tuổi 55, Viên Vịnh Nghi vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung sau nhiều năm đăng quang. Khán giả thường gọi cô là một trong những mỹ nhân “lão hóa ngược” của showbiz xứ Cảng Thơm. Dù không còn hoạt động dày đặc, mỗi lần xuất hiện trong các chương trình truyền hình hay sự kiện, Viên Vịnh Nghi vẫn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung và thần thái sang trọng.