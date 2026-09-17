Mỹ nhân ly thân chồng luật sư về quê bán hoành thánh, tháng kiếm 400 triệu nhưng chỉ dám tiêu 350.000 đồng/ngày

Để phù hợp với túi tiền của học sinh và người lao động bình dân, nữ diễn viên này giảm giá bán hoành thánh từ 38.000 đồng xuống còn 20.000 đồng.

Mạch Gia Kỳ - nữ thần gợi cảm đình đám Cbiz một thời - ly thân chồng luật sư hơn 1 năm qua. Vào Tết Nguyên đán năm nay, cô được phát hiện liên tục đăng ảnh đón năm mới bên 3 con, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của ông xã bên cạnh. Đến tháng 3, Mạch Gia Kỳ chuyển đến 1 thị trấn nhỏ ở Quảng Đông (Trung Quốc) sống và mở tiệm bán hoành thánh, phục vụ học sinh và người lao động bình dân. Mỗi tô hoành thánh ở tiệm của Mạch Gia Kỳ ban đầu có giá 10 NDT (38.000 đồng), về sau điều chỉnh giá xuống còn chỉ 5 NDT (20.000 đồng). Do bán đồ ăn giá rẻ, cô phải tối ưu mọi chi phí, không dám thuê quá nhiều người phụ việc. Hàng ngày, nữ diễn viên thức dậy từ lúc 5h sáng để đi chợ mua nguyên liệu, nấu nướng rồi quét dọn, rửa bát, phục vụ khách và giao hàng.

Sau 6 tháng mở quán, Mạch Gia Kỳ chia sẻ việc buôn bán của cô rất thuận lợi, đắt khách. Mạch Gia Kỳ cho biết cô được các học sinh ở khu vực xung quanh gọi là "bà bán hoành thánh", thay vì nữ diễn viên nào đó thuộc giới giải trí. Mạch Gia Kỳ cũng tiết lộ mỗi tháng quán ăn của cô kiếm được 100.000 NDT (gần 400 triệu đồng).

Mạch Gia Kỳ và chồng luật sư đã lâu không xuất hiện, tương tác với nhau trên MXH. Ảnh: China Times.

Sau khi ly thân chồng, cô chuyển đến 1 thị trấn nhỏ ở Quảng Đông (Trung Quốc) mở tiệm bán hoành thánh kiếm sống.

Cô dậy từ lúc 5h sáng để đi chợ mua nguyên liệu, nấu nướng rồi quét dọn, rửa bát, phục vụ khách và giao hàng. Ảnh: Sina.

Mỗi tháng, công việc buôn bán giúp nữ diễn viên kiếm được 400 triệu đồng. Ảnh: On.

Hiện tại, mẹ con Mạch Gia Kỳ sống cùng vài nhân viên thân cận trong 1 căn nhà 2 tầng rộng 96 m2, có giá thuê 1.000 NDT/tháng (gần 4 triệu đồng). Theo mỹ nhân đình đám xứ Hương Cảng một thời, phòng ngủ của cô không quá rộng, nhưng vẫn đủ để kê 1 chiếc giường rộng 1,5 m và bàn trang điểm. So với trước đây, cuộc sống của Mạch Gia Kỳ giản dị, tiết kiệm hơn rất nhiều. Nữ diễn viên cho biết mỗi ngày cô chỉ dám tiêu khoảng 88 NDT (gần 350.000 đồng).

Chỗ ở đơn giản, gọn gàng của nữ diễn viên trong căn nhà đi thuê có giá 4 triệu đồng/tháng. Ảnh: Sina.

Mạch Gia Kỳ và luật sư Vương Quốc Hào - người không màng quá khứ tai tiếng, từng bị lộ ảnh nóng của cô - kết hôn vào năm 2006. Mạch Gia Kỳ là người chủ động ép cưới, cầu hôn ông xã. Sau khi sinh 2 con trai và 1 con gái, nữ diễn viên rút khỏi showbiz.

Mạch Gia Kỳ từng được xem là một trong những nữ thần gợi cảm” đình đám của showbiz Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nổi bật cùng khả năng ứng xử tốt, cô từng được kỳ vọng trở thành ứng viên sáng giá tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993. Thế nhưng, chỉ vài giờ trước đêm chung kết, một scandal bất ngờ ập đến khiến con đường thi sắc đẹp của người đẹp rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Khi đó, loạt hình ảnh nhạy cảm của Mạch Gia Kỳ bất ngờ xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, gây chấn động làng giải trí. Vụ việc khiến cô bị loại khỏi top 10 chung cuộc, dù trước đó được đánh giá cao và nhận nhiều kỳ vọng.

Mạch Gia Kỳ vụt mất danh hiệu Hoa hậu Hong Kong vì dính scandal lộ ảnh riêng tư ngay trước thềm chung kết. Ảnh: On.

Sau này, Mạch Gia Kỳ từng chia sẻ rằng những hình ảnh trên bắt nguồn từ một sự việc xảy ra khi cô mới 15 tuổi. Theo lời nữ diễn viên, cô khi ấy bị bạn trai làm nghề nhiếp ảnh thuyết phục chụp những bức ảnh riêng tư. Người này sau đó lưu giữ các hình ảnh của cô. Sau khi hai người chia tay, Mạch Gia Kỳ không ngờ những bức ảnh ấy lại bị phát tán ra ngoài.

Nữ diễn viên cho biết bạn trai cũ đã vì tiền mà bán những hình ảnh riêng tư cho nhiều tờ báo giải trí lá cải ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Hong Kong. Scandal trở thành cú sốc lớn, đồng thời để lại ảnh hưởng lâu dài đối với sự nghiệp và cuộc sống của Mạch Gia Kỳ.

Tuy nhiên, cánh cửa showbiz không hoàn toàn khép lại với cô. TVB vẫn nhìn thấy tiềm năng của Mạch Gia Kỳ, ký hợp đồng và trao cho người đẹp cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất. Sau đó, cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm quen thuộc như Bao Thanh Thiên, Hồ Sơ Trinh Sát 2, Tiểu Bảo và Khang Hy, Nghĩa Nặng Tình Thân...

Nhìn lại hành trình đã qua, Mạch Gia Kỳ từng thừa nhận điều khiến cô tiếc nuối nhất chính là những bức ảnh riêng tư trong quá khứ. Vụ việc từng trở thành scandal lớn nhất sự nghiệp, ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong thời gian dài. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về cảm giác day dứt khi những chuyện trong quá khứ bị nhắc lại, đặc biệt là khi cô đã trở thành mẹ của ba người con.

Mạch Gia Kỳ là nữ thần gợi cảm đình đám showbiz Hoa ngữ một thời. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, On