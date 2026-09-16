Thì ra không có máy quay, "Người Nhện" Tom Holland đối xử với vợ minh tinh thế này đây

Tom Holland và Zendaya bí mật tổ chức đám cưới tại Anh vào ngày 7/8.

Tom Holland và Zendaya hiện là cặp vợ chồng ngôi sao nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tròn nửa năm sau khi đăng ký kết hôn và làm lễ thề nguyện bí mật, họ đã tổ chức 1 đám cưới bí mật tại Anh vào ngày 7/8 để chia vui cùng gia đình và những người bạn thân thiết. Vào ngày 15/9, Zendaya gây chú ý khi tham dự lễ trao giải Emmy 2026 với vai trò MC kiêm ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim truyền hình Euphoria. Đáng tiếc, Zendaya đã vụt mất cúp vàng danh giá vào tay đàn chị Rhea Seehorn. Những tưởng Zendaya sẽ lủi thủi ra về một mình, nhưng trong ngày trắng tay của mình, cô đã có ông xã Tom Holland an ủi, hộ tống.

Trước đó, Zendaya một mình tự tin sải bước trên thảm xanh siêu sự kiện trong bộ trang phục xuyên thấu đính pha lê lộng lẫy, vô cùng tỏa sáng trước ống kính truyền thông. Ai cũng nghĩ minh tinh Hollywood lẻ bóng tại lễ trao giải Emmy, nhưng thực tế Tom Holland cũng có mặt. Do không muốn tranh spotlight của vợ, nam diễn viên đã lặng lẽ đi từ lối sau nhà hát để vào khán phòng và ngồi chờ Zendaya. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau với tư cách vợ chồng tại một sự kiện lớn trong showbiz sau khi tổ chức đám cưới kín đáo.

Tom Holland đến tham dự lễ trao giải Emmy cùng bà xã minh tinh Zendaya. Clip: X.



Zendaya tỏa sáng trên thảm đỏ lễ trao giải Emmy trong bộ váy xuyên thấu đính pha lê lấp lánh, gợi cảm. Ảnh: Getty Images.

Phải đến khi máy quay chiếu đến hàng ghế nghệ sĩ, khán giả xem trực tiếp mới biết Tom Holland cũng tham dự Emmy cùng vợ. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay cùng những tương tác tình cảm của cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ sự kiện. Cách hành xử tinh tế, âm thầm đồng hành cùng vợ và không phô trương của Tom Holland ngay cả khi không có máy quay hay truyền thông chứng kiến nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng.

Tom Holland âm thầm ủng hộ, đồng hành cùng Zendaya. Ảnh: NBC.

Zendaya và người bạn đời bằng tuổi Tom Holland vừa trải qua một mùa hè vô cùng bận rộn. Hai tác phẩm do họ hợp tác đóng chính là The Odyssey và Spider-Man: A Brand New Day lần lượt ra mắt, trong đó phần phim Spider-Man mới còn xác lập kỷ lục ấn tượng khi trở thành bộ phim cán mốc 1 tỷ USD (25.400 tỷ đồng) doanh thu phòng vé nhanh thứ hai trong lịch sử điện ảnh.

Nhờ chuỗi phim công chiếu liên tiếp bao gồm Challengers, The Odyssey và phần Spider-Man mới, các tác phẩm của Zendaya trong năm nay đã càn quét gần 2 tỷ USD (50.800 tỷ đồng) doanh thu toàn cầu. Theo thống kê từ Forbes, cô đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của các nữ diễn viên toàn cầu năm nay, nâng khối tài sản cá nhân lên khoảng 40 triệu USD (khoảng 1.016 tỷ đồng). Giá trị thương hiệu của Tom Holland tại Hollywood cũng tăng vọt tương tự. Từ mức thù lao 250.000 USD (6,35 tỷ đồng) khi lần đầu thủ vai Spider-Man vào năm 2016, hiện tại thu nhập cho mỗi bộ phim của anh ước tính đã đạt từ 20 đến 25 triệu USD (530-662 tỷ đồng). Tổng tài sản kết hợp của cặp đôi hiện vượt quá 650 triệu USD (17,2 nghìn tỷ đồng).

Nhìn lại hành trình bên nhau, Tom Holland và Zendaya (cùng SN 1996) gặp gỡ lần đầu trên trường quay Spider-Man: Homecoming năm 2017. Sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò, cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2021 khi bị bắt gặp khóa môi trong xe hơi tại Los Angeles. Dù là trên quay phim hay trong cuộc sống đời thường, cả hai luôn giữ niềm tin tuyệt đối và sự ăn ý cao độ, nhưng cuộc sống riêng tư lại rất kín tiếng. Từ đó đến nay, cặp đôi luôn được xem là một trong những chuyện tình đẹp nhất Hollywood.

Trong số các cặp đôi trẻ ở Hollywood, Zendaya và Tom Holland được đánh giá có một sự cân bằng hiếm có: cùng nhau tỏa sáng và hỗ trợ đối phương trong các bom tấn thương mại, nhưng vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo và giới hạn riêng tư trong chốn phù hoa. Zendaya từng bộc bạch rằng cô không muốn các con sau này phải chịu áp lực khổng lồ từ ánh đèn sân khấu từ quá sớm. Tom Holland cũng chia sẻ trong các buổi phỏng vấn về ý định lui về hậu trường. Anh thẳng thắn bày tỏ nếu tương lai chào đón những đứa trẻ, anh sẽ cân nhắc chuyển hoàn toàn trọng tâm sang gia đình để làm một người cha toàn thời gian. Cặp đôi dự định sau khi kết thúc chuỗi ngày quảng bá dày đặc sẽ trở về ngôi nhà ở phía tây nam London (Anh) để tận hưởng cuộc sống yên bình.

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Tom Holland và Zendaya vẫn giữ nguyên nguyên tắc không phô bày chuyện riêng tư trước công chúng. Ảnh: Starnews.

Nguồn: Page Six