Tiếc cho Nam Em

Từ một cô gái có nhan sắc, tài năng, hiện tại điều khiến khán giả nhớ đến Nam Em lại là những drama đời tư.

Có một giai đoạn, Nam Em từng được xem là gương mặt có nhiều tiềm năng của showbiz Việt. Cô bước ra từ các cuộc thi nhan sắc với thành tích đáng chú ý, thử sức ở diễn xuất, sau đó theo đuổi âm nhạc và nhận được những phản hồi tích cực về giọng hát. So với nhiều người đẹp cùng thời, Nam Em từng có khá nhiều lựa chọn để phát triển con đường riêng.

Nhìn lại hành trình của Nam Em hiện tại, cảm giác dễ thấy nhất có lẽ là sự tiếc nuối. Không phải bởi cô từng đứng ở vị trí quá cao, mà bởi những gì Nam Em có trong tay ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp vốn không hề ít và không phải dễ dàng mà có được.

Từ người đẹp có thành tích đến gương mặt được chú ý ở nhiều lĩnh vực

Nam Em sinh năm 1996, được biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2016 và vào Top 8 chung cuộc. Thành tích này giúp tên tuổi Nam Em được chú ý nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông.

Sau các cuộc thi nhan sắc, Nam Em không chỉ hoạt động trong lĩnh vực người đẹp. Cô thử sức với diễn xuất và xuất hiện trong một số dự án phim. Dù chưa tạo được dấu ấn quá lớn với tư cách diễn viên, đây vẫn là một hướng đi cho thấy Nam Em muốn mở rộng hoạt động thay vì chỉ gắn với danh hiệu sắc đẹp.

Nam Em từng có xuất phát điểm với nhiều lợi thế trong showbiz.

Âm nhạc mới là lĩnh vực Nam Em để lại nhiều dấu ấn cá nhân hơn. Cô từng phát hành các sản phẩm riêng, đi hát tại nhiều sân khấu và được khán giả chú ý bởi chất giọng giàu cảm xúc. Nam Em cũng từng có một nhóm khán giả riêng thường xuyên theo dõi các hoạt động âm nhạc của cô.

Điều đáng nói là ở giai đoạn này, Nam Em chưa phải một ngôi sao hàng đầu, nhưng cô có những yếu tố để tiếp tục xây dựng sự nghiệp: danh hiệu, ngoại hình, khả năng ca hát, kinh nghiệm sân khấu và độ nhận diện nhất định.

Những biến động khiến hình ảnh nghề nghiệp thay đổi

Những năm sau đó, Nam Em trải qua nhiều biến động trong cuộc sống và hoạt động showbiz. Những câu chuyện liên quan đến tình cảm, phát ngôn trên mạng xã hội và một số sự việc gây tranh luận khiến cô xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng theo một cách khác với giai đoạn đầu.

Sự chú ý dành cho Nam Em dần chuyển từ các hoạt động nghệ thuật sang những câu chuyện bên lề. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, những phát ngôn hay động thái trên mạng xã hội đôi khi lại trở thành tâm điểm được bàn luận nhiều hơn sản phẩm âm nhạc hoặc công việc nghệ thuật.

Không thể quy toàn bộ sự thay đổi này cho một nguyên nhân hay một cá nhân cụ thể. Showbiz vốn là hành trình dài, trong đó hình ảnh công chúng được hình thành từ nhiều yếu tố: lựa chọn nghề nghiệp, sản phẩm, cách xuất hiện trước truyền thông, những biến động đời sống và cả cách khán giả đón nhận một nghệ sĩ ở từng thời điểm.

Với Nam Em, điều dễ nhận thấy là sau nhiều lần gây tranh luận, khoảng cách giữa cô và hình ảnh một nghệ sĩ tập trung vào chuyên môn ngày càng lớn.

Nam Em vướng vào hàng loạt những câu chuyện đời tư, tình cảm.

Điều đáng tiếc nhất là Nam Em vẫn còn những thứ từng khiến khán giả yêu mến

Nhìn Nam Em ở hiện tại, điều khiến nhiều người tiếc không hẳn là cô không còn được chú ý. Trái lại, Nam Em vẫn là cái tên có độ nhận diện và mỗi lần xuất hiện vẫn có thể tạo ra sự quan tâm nhất định. Điều đáng tiếc nằm ở chỗ sự quan tâm ấy không còn chủ yếu đến từ những gì cô làm trong nghệ thuật.

Nếu chỉ nhìn vào xuất phát điểm, Nam Em từng có một hành trình khá thuận lợi. Cô có danh hiệu nhan sắc, từng đạt thành tích quốc tế, có trải nghiệm diễn xuất và đặc biệt sở hữu giọng hát được một bộ phận khán giả đánh giá tốt. Cô cũng từng có thời điểm tạo được cộng đồng người hâm mộ riêng nhờ hình ảnh và màu sắc khá khác biệt.

Dần dần, điều khiến khán giả nhớ đến Nam Em lại là những drama đời tư. (Ảnh: FBNV)

Những điều đó không đảm bảo một sự nghiệp lâu dài, nhưng là nền tảng không phải ai bước vào showbiz cũng có được.

Có lẽ vì vậy, nhìn lại Nam Em sau nhiều năm, cảm giác phù hợp nhất vẫn là tiếc. Tiếc cho một nghệ sĩ từng có nhiều cánh cửa để bước vào, nhưng hành trình sau đó liên tục xuất hiện những khúc quanh khiến con đường nghệ thuật không còn phát triển theo hướng ban đầu.

Ở tuổi 30, Nam Em vẫn còn thời gian để lựa chọn lại cách mình xuất hiện trước công chúng và tập trung vào những điều cô từng có lợi thế. Một sản phẩm tốt, một hướng đi ổn định hay đơn giản là một khoảng thời gian đủ dài để khán giả nhìn thấy Nam Em qua công việc thay vì những ồn ào bên ngoài, có thể sẽ tạo ra một chương khác cho câu chuyện sự nghiệp của cô.

Sau tất cả, Nam Em vẫn còn một cái tên, một giọng hát và một lượng khán giả từng dành cho cô sự yêu mến. Điều còn lại có lẽ là cô sẽ sử dụng những gì mình có như thế nào trong chặng đường tiếp theo.