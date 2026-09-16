Biệt thự triệu USD của Thu Minh và chồng tỷ phú người Hà Lan

Ngoài các bất động sản tại Việt Nam, vợ chồng Thu Minh cũng từng được nhắc tới với một căn biệt thự tại Praha, Cộng hòa Séc.

Thu Minh là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp nổi bật của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager và có cuộc sống dư dả bên chồng cùng con trai.

Ông xã Thu Minh không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, từ những năm đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của nữ ca sĩ đã nhiều lần gây chú ý bởi những bất động sản và không gian sống sang trọng.

Thu Minh là một trong những nữ ca sĩ có sự nghiệp nổi bật của showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô kết hôn với doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager và có cuộc sống dư dả bên chồng cùng con trai. Ảnh: Tổng hợp

Một trong những cơ ngơi nổi bật nhất từng được Thu Minh hé lộ là căn biệt thự tại Nha Trang, được truyền thông gọi là biệt thự triệu USD.Năm 2020, hình ảnh căn biệt thự của gia đình Thu Minh tại Nha Trang được chia sẻ rộng rãi. Căn nhà gây ấn tượng bởi không gian rộng rãi, thiết kế mở và sự kết nối với thiên nhiên.

Theo những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, biệt thự có 5 phòng, trong đó các không gian sinh hoạt được bố trí theo hướng thoáng đãng, tận dụng cảnh quan xung quanh. Nội thất mang phong cách hiện đại, nhưng không quá cầu kỳ, tạo cảm giác giống một căn nhà nghỉ dưỡng.

Do căn biệt thự được xây trên triền đồi, khu vực bếp, phòng ăn và không gian sinh hoạt chung được bố trí ở tầng đầu tiên. Tổng thể căn nhà sử dụng gam màu trắng, kem làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

Phòng khách có diện tích lớn, nổi bật với hệ thống cửa kính rộng giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn hướng biển. Căn biệt thự gồm 5 phòng, các không gian đều được bố trí hài hòa với cảnh quan xung quanh. Phòng ngủ mang phong cách đơn giản nhưng sang trọng, hướng ra bãi biển và khu vườn xanh mát. Thu Minh cùng chồng và con trai thường tới đây nghỉ ngơi, thư giãn mỗi khi có thời gian. Căn biệt thự cũng từng được nữ ca sĩ sử dụng làm bối cảnh quay MV.

Vợ chồng Thu Minh từng khiến công chúng chú ý khi hé lộ căn biệt thự triệu USD tại Nha Trang. Ảnh: Tổng hợp

Căn nhà có 5 phòng, thiết kế mở, nhiều không gian xanh và được nữ ca sĩ sử dụng như nơi nghỉ dưỡng của gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi hé lộ biệt thự tại Nha Trang, Thu Minh và chồng từng gây chú ý với không gian sống tại TP.HCM. Năm 2012, sau khi kết hôn, vợ chồng nữ ca sĩ thuê một căn hộ rộng hơn 200m² tại khách sạn InterContinental ở trung tâm TP.HCM. Mức giá được truyền thông thời điểm đó đưa tin là 200 triệu đồng/tháng. Thu Minh từng giải thích rằng hai vợ chồng lựa chọn nơi này vì an ninh tốt và thuận tiện cho công việc, trong thời gian tìm kiếm một căn hộ phù hợp để sinh sống lâu dài.

Thu Minh còn sở hữui một căn hộ cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1, hướng ra Nhà thờ Đức Bà. Ngoài các bất động sản tại Việt Nam, vợ chồng Thu Minh cũng từng được nhắc tới với một căn biệt thự tại Praha, Cộng hòa Séc - quê hương của ông xã cô. Một số hình ảnh về không gian này từng được truyền thông chia sẻ, cho thấy căn nhà có thiết kế sang trọng và khoảng sân vườn rộng.

Trước khi hé lộ biệt thự tại Nha Trang, Thu Minh và chồng từng gây chú ý với không gian sống tại TP.HCM. Ảnh: Tổng hợp