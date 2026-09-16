Không "cứu" được Trường Giang

Sau 10 ngày bị "đào bới", mổ xẻ bằng loạt video quá khứ, Trường Giang công khai xin lỗi. Song, cuộc trò chuyện xin lỗi tối 14/9 chưa khép lại tranh cãi bởi lời phân trần của nam nghệ sĩ chứa quá nhiều chữ "nhưng".

Đầu tháng 9, Trường Giang rơi vào làn sóng bị đào lại quá khứ trên Threads. Thống kê sơ bộ, có đến 15.000 bài đăng, video và cả bình luận chỉ riêng về Trường Giang chiếm sóng Threads sau ít ngày.

"Muốn xem gì về Trường Giang cứ lên Threads", "Cứ lướt 5 bài là thấy một bài về Trường Giang"... là hai trong số bình luận cho thấy làn sóng phản ứng dữ dội ập đến nam nghệ sĩ một cách không ngờ tới.

Hàng nghìn người mổ xẻ lời xin lỗi của Trường Giang

Nguồn cơn vụ việc bắt nguồn từ vài bài thảo luận về video Trường Giang ôm bạn diễn nữ trong Ơn giời cậu đây rồi khoảng 10 năm trước.

Từ vài video đạt lượt tương tác cao, thuật toán của Threads đề xuất hàng loạt bài viết liên quan nam nghệ sĩ. Từ đó, hàng loạt video Trường Giang ở game show cũ được cắt ra và chia sẻ dồn dập, chủ yếu là những cảnh nam nghệ sĩ mạnh tay với đồng nghiệp, ôm hôn bạn diễn nữ.

Trường Giang nói sau ba ngày sau khi sự việc bắt đầu, anh mới biết vì ít sử dụng mạng xã hội. Tối 14/9, sau khoảng 10 ngày liên tục bị gọi tên, nam nghệ sĩ công khai giải thích và xin lỗi.

Đến khi chính thức xin lỗi, Trường Giang đã đứng thứ hai Top thịnh hành trên Threads. Có đến 15.000 bài viết, hàng trăm nghìn lượt xem về nam nghệ sĩ. Một số khán giả gọi đây là "tranh cãi từ trên đầu rơi xuống" khó tin nhất trong sự nghiệp của Trường Giang.

Loạt video Trường Giang tương tác mạnh tay với khán giả, có hành động ôm, hôn bạn diễn nữ ở Ơn giời cậu đây rồi, khoảnh khắc cướp micro ở lễ trao giải để cầu hôn Nhã Phương... xuất hiện dày đặc.

Loạt sự kiện diễn ra cách đây khoảng 10 năm, ở nhiều chương trình khác nhau thổi bùng tranh luận theo cách khó lường. Đến nỗi, Trường Giang nói bị ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe, phải lên tiếng.

Đây cũng là lần giải thích, xin lỗi công khai hiếm hoi của nam nghệ sĩ kể từ đợt ồn ào tình cảm trước khi cưới Nhã Phương.

Trường Giang đang rơi vào làn sóng bị đào lại quá khứ lớn nhất sự nghiệp.

Sáng 15/9, bài xin lỗi của Trường Giang nhận hơn 125.000 lượt tương tác, gần 10.000 bình luận. Ngoài bình luận động viên của đồng nghiệp, nhiều bình luận mổ xẻ từng phát ngôn của nam nghệ sĩ, thậm chí đề nghị anh rời chương trình thực tế vừa mới lên sóng.

Trường Giang giải thích, xin lỗi vẫn chưa làm dịu tranh luận. Từ việc bị "đào bới" trên Threads, vụ việc về quá khứ của nam nghệ sĩ đang tràn lan khắp mặt báo, diễn đàn.

Tâm điểm trên Threads dịch chuyển sang cuộc phỏng vấn của Trường Giang. Từng đoạn trả lời được cắt ngắn, phủ sóng khắp fanpage cộng đồng. Khán giả bất ngờ nhất là màn thú nhận của Trường Giang trước khi cưới Nhã Phương. “Có thể thời điểm đó, tôi được quá nhiều người yêu thương. Tôi đã cho phép mình đi sai, quá giới hạn. Tôi nghĩ rằng không sao đâu, không ai biết là được’”, Trường Giang trả lời Znews.

Với người thông cảm, đây có thể là cách Trường Giang thẳng thắn đối diện quá khứ. Song số khác thổi bùng tranh luận, cho rằng nam nghệ sĩ "sai càng thêm sai". Tương tự, câu nói “từng nghĩ nắm tay, ôm hôn vậy là hài” được trích lại, kéo theo tranh luận về quan niệm biểu diễn của nam nghệ sĩ.

Thậm chí, khán giả nhìn nhận cuộc giải thích của Trường Giang là “buổi kể liên hoàn phốt”, cho rằng việc trả lời nhiều ồn ào cùng lúc khiến câu chuyện cũ tiếp tục lan rộng.

Ngoài những mổ xẻ về phát ngôn mới nhất của Trường Giang, khán giả tiếp tục "chất vấn" nam nghệ sĩ: Nếu không có đợt phản ứng kéo dài, Trường Giang liệu có công khai nhìn lại bản thân?

“Viết xin lỗi thì ai cũng viết được. Chỉ là con chữ. Đằng sau phản ứng ấy là yêu cầu về sự thay đổi có thể nhìn thấy, thay vì chỉ lời khẳng định đã trưởng thành", một khán giả nhận xét.

Quá nhiều “nhưng…” trong lời xin lỗi

Mấu chốt khiến những phát ngôn mới nhất của Trường Giang thổi bùng tranh cãi vì có quá nhiều "nhưng". Nam nghệ sĩ nhận hạn chế của bản thân, sau đó lại chuyển sang giải thích hoàn cảnh, ý định hoặc cách khán giả tiếp nhận.

Anh nói từng ứng xử chưa tinh tế, chưa đủ tốt. Nhưng đó là game show hơn 10 năm trước, khi cách làm truyền hình và góc nhìn người xem khác hiện tại. Khán giả "vặn ngược" Trường Giang, cho rằng mấu chốt không phải gu hài thay đổi, mà là giới hạn trong cách tạo tiếng cười của nam nghệ sĩ.

Với các cảnh tác động mạnh vào đồng nghiệp, Trường Giang giải thích muốn đưa người chơi vào nhân vật, có hỏi han, xin lỗi sau tiết mục vì quá “máu diễn”. Anh cũng nhắc đến sự kiểm duyệt của nhà sản xuất. Song, khán giả chưa thấy thỏa đáng, cho rằng "diễn như thế nào là cách nghệ sĩ lựa chọn, không phụ thuộc bạn diễn hay nhà sản xuất".

Trường Giang gần như là nghệ sĩ Việt đầu tiên phải đính chính, xin lỗi vì bị đào bới hành động, phát ngôn ở game show từ 10 năm trước.

Với các cảnh thân mật bị đào lại dày đặc, nam nghệ sĩ phủ nhận động cơ lợi dụng cá nhân, nhưng lại giải thích thêm “nắm tay, ôm hôn vậy là hài”. Anh nói đó là hạn chế trong nhận thức nghề và đã thay đổi từ khi lập gia đình.

Trong chuyện tình cảm, Trường Giang nói không đổ lỗi cho tuổi trẻ hay sự nổi tiếng. Nhưng anh cũng kể từng được yêu thương quá nhiều nên tự cho phép mình vượt giới hạn, quen những phụ nữ khác khi đã yêu Nhã Phương.

Điệp khúc "nhưng" xuất hiện dày đặc khiến chiến lược giải thích và nhận lỗi của Trường Giang phản tác dụng. Khán giả càng có câu chuyện để mổ xẻ, cho rằng anh "viện lý do" cho những hành động trong quá khứ.

Suy cho cùng, Trường Giang giải thích là điều chính đáng. Nhưng trước những điều được gọi là "lỗi lầm" trong quá khứ, khán giả lại xoáy vào việc vì sao Trường Giang xin lỗi lúc này, và lời xin lỗi hướng đến ai?

Anh giải thích rằng tin bản thân "cứ làm việc sẽ được hiểu". Đợt phản ứng vừa qua khiến anh nhận ra khán giả cần nghe mình nói. Gia đình cũng là lý do anh quyết định lên tiếng. Anh đồng thời muốn nhận trách nhiệm, trả lời người hâm mộ và hạn chế ảnh hưởng đến người thân, đồng nghiệp.

Sau 10 ngày đứng ngồi không yên vì chuyện quá khứ, cuối cùng Trường Giang cũng xin lỗi. Tuy nhiên, lên tiếng để bảo vệ cuộc sống hiện tại không đồng nghĩa anh giải quyết dứt điểm khủng hoảng truyền thông.

Lên tiếng là lựa chọn của nghệ sĩ, đón nhận lời xin lỗi vẫn là quyền của những người liên quan. Thông cảm với nghệ sĩ hay không lại là "quyền lực mềm" của khán giả.