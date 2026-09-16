Gia cảnh của Nhã Phương

Trước khi có cuộc sống như hiện tại, Nhã Phương trải qua không ít khó khăn.

Sau khi kết hôn với Trường Giang, Nhã Phương có cuộc sống đủ đầy, tài sản khủng. Thế nhưng trước khi trở thành nữ diễn viên đình đám, cô từng trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn và không ít lần phải đối diện với những khó khăn về kinh tế.

Nhã Phương sinh ra trong một gia đình đông con tại Đắk Lắk. Bố cô là giáo viên, mẹ làm nội trợ và buôn bán nhỏ. Gia đình có 5 anh chị em, gồm 4 con gái và 1 con trai: Bích Trâm, Bảo Yến, Nhã Phương, Phương Anh và Lê Nhật. Thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ việc làm nông, đồng lương giáo viên của bố và gánh hàng tạp hóa của mẹ nên cuộc sống khi ấy khá chật vật.

Nhã Phương sinh ra trong một gia đình đông con ở nông thôn, trước cô còn có 2 chị gái

Tuổi thơ của Nhã Phương vì thế gắn với những tháng ngày thiếu thốn. Cô từng kể bản thân cũng thích chơi búp bê như nhiều bé gái khác nhưng hiểu gia đình không có điều kiện để mua những món đồ chơi ấy. Mỗi lần theo ba mẹ lên rẫy, nữ diễn viên lại tìm những trái bắp non có hình dáng giống em bé để làm đồ chơi. Sau khi cha mẹ phát hiện, cô còn bị cấm lên rẫy vào mùa bắp để không tiếp tục với thú vui này.

Một câu chuyện khác được Nhã Phương từng chia sẻ là khi mới chào đời, cô từng không được cha nhìn mặt. Xuất thân trong gia đình có tư tưởng truyền thống, cha nữ diễn viên khi ấy mong muốn có con trai. Sau khi đã có hai con gái, ông đặt nhiều kỳ vọng vào người con thứ ba, nhưng sự xuất hiện của Nhã Phương lại khiến ông thất vọng.

Nữ diễn viên từng nghẹn ngào kể lại: "Mẹ nói da tôi hiện giờ xanh xao như vậy là do hồi đó ba làm mẹ buồn, mẹ rầu rĩ nên không xông nắng hơ ấm cho tôi đầy đủ. Vậy mà cuối cùng trong mấy chị em, tôi lại quấy ba nhất và ba cũng rất cưng chiều tôi, chắc là để chuộc lỗi. Tới năm lớp 8, tôi còn đòi ngủ với ba, mấy chị phải bảo là em lớn rồi, làm vậy kỳ lắm thì tôi mới chịu bò vô ngủ với chị và mẹ".

Các chị em nhà Nhã Phương rất yêu thương nhau. Trong số 4 chị em thì chị gái thứ 3 đang định cư ở Mỹ

Chị em của Nhã Phương thân thiết với em dâu út (thứ 2 từ trái sang), họ thường xuyên chụp ảnh đọ sắc cùng nhau

Khi trưởng thành, hoàn cảnh kinh tế của gia đình Nhã Phương vẫn chưa có nhiều thay đổi. Một trong những ký ức khiến cô nhớ mãi là thời điểm cuối cấp, khi nữ diễn viên từng rơi vào cảm giác tuyệt vọng vì không có nổi 50.000 đồng để đóng lệ phí thi đại học. Trong khi gia đình định hướng Nhã Phương theo ngành ngân hàng để có một công việc ổn định, cô lại âm thầm đăng ký thi vào trường nhạc. Đáng chú ý, trong quá trình nộp hồ sơ, nữ diễn viên còn vô tình đăng ký nhầm sang trường Sân khấu điện ảnh. Chính sự nhầm lẫn này sau đó lại trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời cô.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Nhã Phương háo hức muốn nhập học nhưng vấp phải sự phản đối từ gia đình. Bố mẹ cô vốn không có ai theo nghệ thuật, trong khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên mong con gái lựa chọn một công việc ổn định là điều dễ hiểu. Cuối cùng, Nhã Phương vẫn quyết định theo đuổi diễn xuất.

Nhã Phương trải qua nhiều chật vật, khó khăn để có được cuộc sống như hiện tại

Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009 với một vai nhỏ trong Những Thiên Thần Áo Trắng. Tuy nhiên, phải đến năm 2013, tên tuổi nữ diễn viên mới thực sự được chú ý khi góp mặt trong phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Năm 2015 tiếp tục là cột mốc quan trọng khi Nhã Phương đảm nhận vai chính trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân. Sau đó, cô liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án được khán giả yêu thích như Zippo, Mù Tạt Và Em, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Ngày Ấy Mình Đã Yêu và Cây Táo Nở Hoa.

Từ cô gái từng lớn lên trong gia đình đông con, chật vật đến mức không có nổi vài chục nghìn đồng đóng lệ phí thi, Nhã Phương từng bước xây dựng sự nghiệp và có vị trí riêng trong showbiz Việt. Những năm tháng thiếu thốn cũng được cho là lý do nữ diễn viên luôn trân trọng giá trị của đồng tiền, chăm chỉ làm việc và nỗ lực để có thể chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Nhã Phương từng chia sẻ luôn cố gắng chăm chỉ làm việc để ổn định tài chính lo cho cuộc sống cá nhân và gia đình

Từ sau khi kết hôn, Nhã Phương vẫn giữ lối sống rất giản dị, tiết kiệm. Trong một cuộc trò chuyện, cô cho biết được chồng tin tưởng cho đứng tên tài sản. Nữ diễn viên nói: "Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn".

Nhã Phương cho biết không tiêu tiền hoang phí nên được chồng cho đứng tên nhiều tài sản giá trị

Ảnh: FBNV