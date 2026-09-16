Vũ Thuý Quỳnh - Đức Phạm sau ồn ào với Diệp Lâm Anh?

Ồn ào bắt nguồn từ việc Diệp Lâm Anh lên tiếng bày tỏ bức xúc khi phát hiện con gái xuất hiện tại một sự kiện thương mại mà cô không được thông báo trước.

Những ngày qua, Vũ Thúy Quỳnh và Diệp Lâm Anh trở thành hai cái tên được bàn luận trên mạng xã hội. Ồn ào bắt nguồn từ việc Diệp Lâm Anh lên tiếng bày tỏ bức xúc khi phát hiện con gái xuất hiện tại một sự kiện thương mại mà cô không được thông báo trước.

Giữa lúc sự việc vẫn nhận được sự quan tâm, mới đây, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải story ghi lại khoảnh khắc chơi game cùng bạn bè. Đáng chú ý, trong hình ảnh được chia sẻ, một tài khoản được cho là của Đức Phạm xuất hiện trong cùng trận đấu. Cả hai được nhìn thấy cùng tham gia một ván game online.

Trước đó, người đẹp 9x từng tiết lộ cô quen doanh nhân Đức Phạm khi cùng đam mê chuyện chơi game. Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".

Diệp Lâm Anh lên tiếng bày tỏ bức xúc cho biết con gái xuất hiện tại sự kiện thương mại mà không được thông báo trước. Ảnh: FBNV

Vũ Thúy Quỳnh đăng tải story cùng chơi game với Đức Phạm trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Sau khi Diệp Lâm Anh lên tiếng trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ nhãn hàng cho sự xuất hiện lần này. Theo chia sẻ của Vũ Thúy Quỳnh, cô đưa con gái Đức Phạm đi cùng vì bé muốn theo cô đến sự kiện chơi. Cô cũng giải thích rằng bản thân đến sự kiện để ủng hộ một người bạn, không phải vì công việc hay mục đích thương mại. Vũ Thuý Quỳnh còn cho biết khi nhận thấy có người quay hình, cô lập tức nhắc rằng không được ghi hình em bé.

Sau lời giải thích từ Vũ Thúy Quỳnh, Diệp Lâm Anh tiếp tục để lại bình luận phản hồi. Nữ diễn viên cho rằng dù bé có đòi cũng cần phải thông báo với mẹ đẻ. Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh còn cho rằng điều khiến cô không hài lòng là cách Vũ Thúy Quỳnh phản ứng sau khi sự việc được chú ý. "Thứ mà em ấy làm đầu tiên là giải thích và xoa dịu CĐM. Hay thật chứ!", cô viết.

Diệp Lâm Anh viết: "Ngoài việc 'bế đi thôi' thì làm gì còn lý do gì khác. Một câu tử tế sau khi lạm quyền với con cái người ta cũng chưa thấy mở miệng ra mà sao em ấy cứ tìm cách lấp liếm. Thấy thương quá, cứ như mới sinh ra trên cuộc đời nên không biết phép tắc, tôn trọng gì ai. Biết là rất nhạy cảm vẫn cố tình đưa con bé đi.

Xong rồi lại đổ tại con bé nó đòi thì nói gì được nữa. Bé có đòi thì cũng phải nhắn với mẹ đẻ 1 tiếng nếu muốn đưa con bé đi sự kiện có truyền thông nha. Không có bố đẻ đi cùng thì mối quan hệ này chưa biết gọi là gì? Thứ mà em ấy làm đầu tiên là giải thích và xoa dịu cộng đồng mạng. Hay thật chứ! Các mom có con nhỏ mà người ta thích thì đưa con mình đi không cần ý kiến của mình coi có được không?".

Sau khi Diệp Lâm Anh lên tiếng trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ nhãn hàng cho sự xuất hiện lần này. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm trước khi chính thức ly hôn vào năm 2022. Cả hai có hai con chung và sau khi đường ai nấy đi, cùng thống nhất việc chăm sóc, nuôi dưỡng các con. Dù không còn là vợ chồng, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm vẫn duy trì mối liên hệ trong vai trò cha mẹ. Sau biến cố hôn nhân, cả hai cũng dần có những thay đổi trong chuyện tình cảm và cuộc sống riêng.

Hiện tại, Đức Phạm đang hẹn hò với Vũ Thúy Quỳnh. Cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện bên nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm được cho là đang chuẩn bị đón con chung. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh cũng có cuộc sống riêng sau khi ly hôn, dành thời gian cho công việc, chăm sóc hai con và đang hạnh phúc bên bạn trai kém 11 tuổi Phạm Kiên.