Chuyện gì đang xảy ra với Phát La?

Hàng loạt clip liên quan đến ồn ào trong quá khứ của Phát La bất ngờ được nhắc lại.

Phát La là Á quân Đấu Trường Tiếu Lâm, từng ghi dấu ấn khi về đội Trường Giang và sau đó có nhiều năm hoạt động trong showbiz. Nam diễn viên sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí. Thế nhưng thời gian gần đây, khi lướt TikTok hay Threads, không khó bắt gặp những bài đăng bàn luận về Phát La. Lượt tìm kiếm liên quan đến nam diễn viên cũng được chú ý.

Đáng nói, những nội dung đang được chia sẻ chủ yếu là các đoạn clip và câu chuyện cũ. Cư dân mạng lần lượt nhắc lại một số tình huống từng gây tranh luận, trong đó có phát ngôn bị cho là nhạy cảm, thiếu tinh tế với Trang Pháp, Á hậu Quỳnh Châu hay khoảnh khắc tát Negav trong một tiểu phẩm trên sóng truyền hình, hay việc liên tục nhắc đến mẹ Thiên Ân dù bà đã qua đời.

Những nội dung này hiện được chia sẻ trở lại và kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ không đồng tình với cách ứng xử của Phát La trong các đoạn clip cũ, thậm chí tìm đến trang cá nhân của nam diễn viên để bình luận. Đây những tranh luận của cư dân mạng xoay quanh các nội dung trong quá khứ, không phải một vụ việc mới được xác nhận xảy ra với Phát La ở thời điểm hiện tại.

Đoạn clip Phát La "thả thính" Trang Pháp bằng từ ngữ nhạy cảm bị đào lại

Khoảnh khắc Phát La tát Negav khi diễn tiểu phẩm cũng được nhắc lại và khiến netizen bức xúc

Phát La là ai?

Phát La tên thật là La Vĩnh Phát, sinh năm 1993. Anh được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia Đấu Trường Tiếu Lâm và trở thành Á quân trong đội Trường Giang. Sau chương trình, nam diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật và từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình, chương trình giải trí. Trong đó, Gia Đình Là Số 1 là một trong những series giúp Phát La được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Những năm gần đây, nam diễn viên vẫn hoạt động khá chăm chỉ, liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Anh từng gây chú ý khi tham gia Sao Nhập Ngũ và góp mặt thường xuyên tại Nhà Trọ Destiny.

Sau chương trình, Phát La từng chia sẻ về khoảng thời gian được Trường Giang hướng dẫn: "Ngay ngày tập kịch cho vòng thi đầu tiên, sau khi về chung đội với anh Trường Giang, anh đã rất khắt khe với tôi. Anh khó đến mức rất nhiều lần tôi phải trốn để khóc vì nghĩ mình không làm được. Nhưng cũng nhờ câu nói của anh 'Cuộc đời còn nhiều cái khổ lắm con' đã thành nguồn động lực giúp tôi cố gắng cho đến ngày hôm nay".

Phát La là học trò của đội Trường Giang trong Đấu Trường Tiếu Lâm

Phát La được gọi là "học trò Trường Giang", được đàn anh tạo nhiều cơ hội đồng hành

Sau khi giành ngôi Á quân, Phát La có thêm nhiều cơ hội xuất hiện bên Trường Giang trong các chương trình. Mối quan hệ thầy trò này từng khiến nam diễn viên nhận những bình luận trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng anh đang “dựa hơi” đàn anh. Tuy nhiên, Phát La từng thẳng thắn nói: "Thật sự tôi rất cảm kích và biết ơn sự dìu dắt từng ngày từng ngày của anh Trường Giang để có được ngày hôm nay. Tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi mọi người gọi 'Phát La là học trò của Trường Giang'. Thay vào đó, tôi nghĩ đây là niềm hãnh diện mà không phải bất kì người nào cũng có được”.

Phát La nhiều lần vướng vào ồn ào "quăng miếng" kém duyên

Về chuyện tình cảm, Phát La từng có thời gian vướng nghi vấn hẹn hò Thiên Ân. Khi những lời đồn đoán ngày càng la xa, Thiên Ân từng chia sẻ cụ thể hơn với chúng tôi: "Tôi, anh Phát La và vợ chồng chị Nhã Phương cùng chơi chung một hội với nhau. Tôi biết anh Phát La thông qua chú Trường Giang, cả nhóm rất thân với nhau. Anh ấy rất hiền, hài hước và hay chia sẻ cũng như cho tôi rất nhiều lời khuyên trong nghề. Anh Phát là người sống thiền định nên tâm rất tịnh. Khi bị đồn hẹn hò, tôi thấy buồn cười. Tôi hy vọng rằng thay vì tập trung vào chuyện tình cảm thì mọi người có thể quan tâm sự nghiệp hoặc những điều tôi muốn cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Sắp tới, tôi cũng có rất nhiều dự định và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận".

Về phía Phát La, trong một cuộc trò chuyện vào cuối năm 2023, khi được hỏi về vấn đề cô đơn thì anh nói: "Thật ra cô đơn là cảm giác mà ai đó sợ một mình. Hồi trước tôi cũng có chứng sợ đó nên lúc nào cũng đi chơi với bạn bè. Nhưng tôi nhận thấy như vậy là mình đang phụ thuộc vào người khác. Còn hiện tại tôi ở một mình được, không gặp ai cũng được luôn tại mình nhìn rộng ra hơn và xem công việc, sự cống hiến hằng ngày là niềm vui cho mình. Còn hiện tại có cô đơn không, thì chắc xem nó như một ẩn số đi".

Ở thời điểm hiện tại, điều khiến Phát La trở thành tâm điểm đơn giản là hàng loạt nội dung cũ đang được cộng đồng mạng đào lại và đặt trong những cuộc tranh luận mới.

Phát La từng có giai đoạn vướng nghi vấn hẹn hò Thiên Ân nhưng từ năm 2024 cả hai không còn nhắc về nhau

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