Diễn viên Lệ Hằng: Chia sẻ quá khứ sai lầm, vợ "người kia" tìm đến tận trường, U55 có việc mới

Thời gian gần đây, diễn viên Lệ Hằng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt clip kể những câu chuyện liên quan đến bản thân. Trong đó có cả những sai lầm khiến cô từng trả giá.

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng đã kể lại một sai lầm trong chuyện tình cảm thời trẻ khi yêu sai người. Theo nữ diễn viên, sự việc khiến cô từng phải nghỉ học, bảo lưu kết quả một năm.

"Các bạn trẻ nếu biến mình thành 'bé ba' chắc chắn sẽ gánh hậu quả rất nặng nề nếu không dừng lại. Câu chuyện của mình đây cũng là một bài học cho các bạn nhìn để rút kinh nghiệm", Lệ Hằng nói trong clip đăng trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên nhớ lại, khi đang học trên giảng đường, cô được báo có người tìm. Từ tầng 2 nhìn xuống, cô thấy khoảng 5-6 người phụ nữ và linh cảm được chuyện gì xảy ra. "Đấy là vợ của 'người kia'. Hôm đấy người ta cũng không làm gì mình cả, cũng chỉ muốn mình cam kết nọ kia thôi", cô kể.

Diễn viên Lệ Hằng thời trẻ.

Vậy diễn viên Lệ Hằng là ai? Cuộc sống hiện tại ra sao?

Lệ Hằng sinh năm 1975, quê gốc tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Năm 18 tuổi, cô thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật.

Ngay khi còn là sinh viên, Lệ Hằng đã có vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim Bản tình ca trong đêm năm 1995.

Hai năm sau, tên tuổi của cô vụt sáng và trở thành một trong những gương mặt gây chú ý của màn ảnh phía Bắc nhờ vai Hoài "Thatcher" trong bộ phim truyền hình Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Nhân vật một cô gái cá tính, ngang tàng nhưng có trái tim nhân hậu để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nhiều năm sau, Lệ Hằng vẫn thường được khán giả gọi bằng tên nhân vật này.

Sau thành công của Xin hãy tin em, Lệ Hằng tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn gai góc, cá tính, trong đó có các nhân vật "nữ quái" hoặc tội phạm trong những bộ phim như Cổ cồn trắng, Những ngọn nến trong đêm, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn... Song song với đóng phim truyền hình, cô từng là diễn viên biên chế tại Đoàn kịch Nhà hát Tuổi trẻ.

Năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ, rời Nhà hát Tuổi trẻ và gần như không chia sẻ thông tin về cuộc sống riêng với truyền thông trong nhiều năm.

Đến năm 2023, tên tuổi Lệ Hằng một lần nữa được chú ý khi cô bị bắt và bị xử lý hình sự liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm. Sau khi chấp hành xong án phạt và trở về đời thường, nữ diễn viên bắt đầu sử dụng mạng xã hội, đăng tải nhiều video chia sẻ về cuộc sống cũng như gửi lời xin lỗi tới công chúng.

Lệ Hằng từng thừa nhận việc vi phạm pháp luật là một trong những điều khiến cô day dứt và coi đó là bài học lớn trong cuộc đời.

Diễn viê Lệ Hằng hiện tại.

Trái ngược với nhiều người sau sai lầm là sợ hãi, ẩn mình, Lệ Hằng lựa chọn cách sống đối diện với sai lầm và làm lại cuộc đời ở tuổi U55. Cô sử dụng mạng xã hội làm cầu nối để chia sẻ các câu chuyện của đời mình.

Vào tháng 5, Lệ Hằng đã tiết lộ cô đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ sau hơn 20 năm sống ly thân. Cô kết hôn từ năm 1998 và có một con gái chung sinh năm 1999. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm chung sống, do cái tôi của cả hai quá lớn và không thể hòa hợp. Theo nữ diễn viên, việc ly hôn diễn ra trong không khí nhẹ nhõm, êm đẹp, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng và gửi lời chúc phúc cho đối phương.

Sau khi ly hôn, Lệ Hằng trở về quê nhà ở Tuyên Quang sống. Cô tiết lộ bản thân phải chống chọi với căn bệnh suy tim độ 4 khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Dù vậy, Lệ Hằng sống vô cùng tích cực, cô quay nhiều video chia sẻ về cuộc sống bình yên nơi quê nhà từ bữa ăn, cảnh quan và con người ở mảnh đất này.

Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã trở lại với công việc: "Mình bắt đầu đi làm việc rồi. Công việc mình cảm thấy rất phù hợp với con người mình và với lứa tuổi. Dù ở tuổi nào đi chăng nữa cứ đi làm việc là vinh quang mà".

Theo chia sẻ của Lệ Hằng, công việc mới của cô là đại diện thương hiệu cho một công ty ở Bắc Ninh. Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, nữ diễn viên cho biết cô đang từng bước ổn định lại cuộc sống và bắt đầu một chặng đường mới.