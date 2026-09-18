Hé lộ ngày cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh

Hoài Lâm sẽ tổ chức lễ cưới tại quê nhà Vĩnh Long trong tháng 10 tới.

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, Hoài Lâm vẫn nhận được sự yêu thương và dõi theo của đông đảo khán giả. Bởi vậy, thông tin nam ca sĩ chuẩn bị kết hôn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những ngày qua, Hoài Lâm liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng vợ tương lai thực hiện bộ ảnh cưới khiến dân tình thích thú.

Mới đây, thông tin cụ thể về hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục được hé lộ. Theo đó, cặp đôi sẽ tổ chức Lễ Tân Hôn vào lúc 11 giờ ngày 6/10 tại quê nhà Hoài Lâm, thuộc xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Đáng chú ý, thiệp cưới cũng chính thức hé lộ thông tin về cô dâu. Vợ của Hoài Lâm có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, tên gọi thân mật ở nhà là Thư. Ngọc Trinh không hoạt động trong ngành giải trí.

Thông tin ngày cưới nhanh chóng khiến người hâm mộ mong chờ. Sau một chặng đường nhiều biến động, việc Hoài Lâm chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Nhiều người cũng tò mò về những khoảnh khắc trong ngày trọng đại của nam ca sĩ và bà xã tương lai.

Hoài Lâm sẽ tổ chức lễ cưới với Ngọc Trinh vào ngày 6/10 tới tại Vĩnh Long

Hoài Lâm cưới vợ nhỏ hơn 9 tuổi

Theo thông tin được chia sẻ, vợ sắp cưới của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, quê Vĩnh Long. Cô kém nam ca sĩ 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngọc Trinh gây thiện cảm nhờ diện mạo xinh xắn, trẻ trung và nét đáng yêu.

Trước đó, khi công khai ảnh cưới, Hoài Lâm chia sẻ: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Thời gian qua, Hoài Lâm thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc cùng vợ chụp ảnh cưới

Hoài Lâm từng là một trong những hiện tượng nổi bật của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014. Từ đây, anh liên tục có những bản hit được khán giả yêu thích như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi...

Thành công đến khá sớm giúp Hoài Lâm trở thành cái tên được săn đón của Vpop. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, nam ca sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Có giai đoạn, anh gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại. Trong khoảng thời gian lui về ở ẩn, Hoài Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở quê, thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà, đêm nhạc nhỏ thay vì xuất hiện dày đặc trên sân khấu lớn.

Nhiều người chúc mừng khi thấy Hoài Lâm có được hạnh phúc

Ảnh: FBNV