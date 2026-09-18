Puka nói gì về chuyện sinh con thêm con nữa cho Gin Tuấn Kiệt

Puka có chia sẻ hóm hỉnh sau khi dân mạng giục sinh thêm một bé trai nữa cho chồng Gin Tuấn Kiệt.

Mới đây, Puka đã đăng tải đoạn video cưng nựng con gái. Trong lần đầu, con gái chọn ôm ba Gin Tuấn Kiệt. Trong lần thứ 2, Puka nói: "Ôm mẹ sẽ được cho bánh, ôm ba không được gì", cô bé vẫn chọn ôm ba Gin Tuấn Kiệt.

Biểu cảm khi không được con gái ôm của Puka ngay lập tức chiếm sóng cõi mạng. Nhiều dân mạng hài hước nhận xét đa phần con gái thường quấn quýt với ba hơn là với mẹ.

Biểu cảm của Puka khi con gái Anya 2 lần đều chọn ba Gin Tuấn Kiệt.

Một dân mạng xã gợi ý Puka sinh thêm 1 bé trai nữa cho chồng Gin Tuấn Kiệt để "không còn bơ vơ" trong gia đình.

"Nhanh trí đẻ thêm 1 bé trai nữa", "Đẻ thêm bé trai nữa bà sẽ không bơ vơ nhé bà Pu", là bình luận của dân mạng.

Đọc những bình luận này, Puka hài hước đáp lại: "Chắc chưa vậy? Đẻ cái nữa phe địch 3 phe ta 1 rồi sao trời".

Puka "chạnh lòng" vì bé Anya thân thiết với ba Gin Tuấn Kiệt.

Thời gian gần đây, Puka, Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những video vui nhộn liên quan đến con gái Anya. Cô bé hơn 1 tuổi xinh xắn, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ phụ huynh.

Không những thế, bé Anya rất quấn quýt, nghe lời và "bênh vực" ba Gin Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ thậm chí còn gọi con gái là "bạn cốt" của mình. Điều này khiến Puka có đôi chút "chạnh lòng".

Sau hơn 4 năm hẹn hò, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2023, đánh dấu một bước ngoặt mới trong chuyện tình được nhiều khán giả yêu mến.

Không lâu sau ngày cưới, cả hai đón tin vui khi Puka mang thai con đầu lòng và chào đón thiên thần nhỏ vào đầu năm 2025.

Từ những ngày chuẩn bị làm cha mẹ đến khi chính thức bước vào hành trình chăm con, cặp đôi dần tận hưởng những niềm vui rất đỗi giản dị của cuộc sống gia đình.

Vẻ đáng yêu của cô bé Anya - con gái của Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Puka và Gin Tuấn Kiệt lựa chọn giữ kín diện mạo cũng như nhiều thông tin riêng tư của con để bé có một tuổi thơ bình yên, tránh sự chú ý quá mức từ công chúng.

Dù vậy, qua những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ, khán giả vẫn có thể cảm nhận sự đồng hành của Gin Tuấn Kiệt trong việc chăm sóc con nhỏ. Hình ảnh nam ca sĩ kiên nhẫn bế, ru con ngủ hay cùng vợ san sẻ việc chăm con cho thấy anh không đứng ngoài hành trình làm cha.

Vợ chồng Puka, Gin Tuấn Kiệt trong sinh nhật 1 tuổi của con gái.

Với Puka, cuộc sống sau khi có con cũng mở ra một vai trò mới, khi nữ diễn viên vừa tận hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ, vừa học cách cân bằng giữa gia đình và công việc.

Từ một cặp đôi được yêu mến trên màn ảnh, Puka và Gin Tuấn Kiệt đang từng bước vun vén tổ ấm nhỏ bằng sự kín đáo, tình yêu và cách đồng hành cùng nhau trong hành trình nuôi dạy con.











