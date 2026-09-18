Đài truyền hình công bố danh tính sao nam mất tích bí ẩn 16 năm qua

Cơ quan chức năng bất lực cho biết họ không thể làm gì thêm đối với trường hợp của sao nam này.

Sáng 18/9, tờ Osen đưa tin, Perry - rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng đến từ “ông lớn” YG Entertainment đã biến mất 1 cách bí ẩn suốt 16 năm qua. Anh được nhìn thấy lần cuối tại Los Angeles, Mỹ vào năm 2010 nhưng kể từ đó đã hoàn toàn bặt vô âm tín giống như thể hoàn toàn “bốc hơi” khỏi thế giới này.

Đến nay, chương trình Unanswered Questions (đài SBS) cho biết họ sẽ bắt tay vào tìm kiếm rapper kiêm nhà sản xuất lừng danh 1 thời. Trên mạng xã hội, ekip Unanswered Questions mới đây đã đăng thông tin kêu gọi khán giả khắp nơi cung cấp thông tin hữu ích liên quan tới hành tung của Perry: “Bất kỳ ai biết về Perry có thể liên hệ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Perry lần cuối cùng được nhìn thấy tại Los Angeles, Mỹ vào năm 2010 và kể từ đó được báo cáo là đã mất tích. Hoặc bất kỳ ai đang giữ liên lạc với gia đình nam rapper này cũng có thể liên lạc với chúng tôi”.

Chương trình Unanswered Questions (đài SBS) đăng thông báo tìm kiếm tung tích của Perry. Ảnh: Naver

Sau khi gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào ở làng âm nhạc Hàn Quốc, Perry sau đó được cho là đã sang Mỹ, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đồng nghiệp, bạn bè lẫn gia đình.

Theo Koreaboo, gia đình Perry đã nộp đơn trình báo về vụ mất tích của rapper kiêm nhà sản xuất này ở Mỹ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, vụ tìm kiếm tung tích sao nam 7X không hề có kết quả. Gia đình Perry cũng đã tìm kiếm ở những khu vực có người sống ẩn dật hoặc vô gia cư, nhưng vẫn không tìm thấy nhạc sĩ tài năng này. 1 người quen cho biết lý do Perry đột ngột rút khỏi showbiz, mai danh ẩn tích và cắt đứt liên lạc với cả gia đình đến nay vẫn là bí ẩn không có lời giải. Ngay cả cha mẹ anh cũng không hiểu lý do tại sao Perry lại đột ngột biến mất.

Đã hơn 1 thập kỷ kể từ ngày Perry mất tích bí ẩn, dù rất tuyệt vọng song gia đình, bạn bè và người hâm mộ vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của nam nhạc sĩ. Phía cảnh sát Mỹ bất lực cho biết họ không thể làm gì thêm đối với trường hợp của nam rapper sinh năm 1971 trừ khi anh chủ động liên lạc hoặc vô tình được ai đó tìm thấy. Tính đến hiện tại, cảnh sát cũng chưa ghi nhận hành vi phạm tội nào có liên quan đến Perry.

Ngay cả những đồng nghiệp thân thiết từng hoạt động cùng Perry như Sean (nhóm Jinusean) và rapper Masta Wu cũng cho biết rằng, họ chỉ nghe tin Perry sang Mỹ chứ hoàn toàn không biết gì về tình hình của nam rapper 7X sau khi chuyển tới quốc gia này.

Cảnh sát cũng bó tay trước hành tung bí ẩn của Perry. Ảnh: Naver

Từ người thân cho đến bạn bè, đồng nghiệp đều không ai có tin tức về Perry. Ảnh: Nate

Tên Perry cũng đã biến mất khỏi các tài liệu quan trọng của YG Entertainment. Cho đến báo cáo quý 3 năm 2013, tên nam rapper vẫn được ghi nhận là nhà sản xuất độc quyền của YG, thế nhưng sau đó tên anh đã hoàn toàn bị loại ra khỏi danh sách. Trong bản cáo bạch hồi tháng 4/2014 của YG, thời điểm Perry hết hạn hợp đồng với công ty này được hiển thị là tháng 6/2015. Tuy nhiên trong phần hiện trạng hợp đồng độc quyền ở cùng tài liệu đó lại không hề xuất hiện tên Perry, điều này đã khiến cho thời điểm anh chính thức chấm dứt hợp đồng với YG trở nên vô cùng mơ hồ, mông lung.

Perry - 1 người Mỹ gốc Hàn, sinh năm 1971, từng là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi bật trong những ngày đầu YG Entertainment thành lập. Anh được xem là người đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách âm nhạc mang tính biểu tượng của YG. Perry từng đứng sau các sản phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ hàng đầu như Jinusean, 1TYM, Se7en, Lexy, Gummy và Wheesung. Anh cũng từng tham gia sản xuất 1 số ca khúc của BIGBANG, bao gồm bài We Belong Together hay Beautiful Hangover.

Perry bất ngờ biết mất bí ẩn ngay trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Tới nay, mọi nỗ lực tìm kiếm tung tích nam rapper đều không có kết quả. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo