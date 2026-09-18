Nam diễn viên phim giờ vàng trốn nợ hơn 10 tỷ để gia đình phải gánh, bạn đời cũng biến mất không rõ tung tích

Em gái của nam diễn viên này cho biết anh trai cô đã bỏ nhà đi, để lại món nợ ngập đầu cho gia đình.

Ngày 18/9, tờ HK01 đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đang dậy sóng trước vụ việc nam diễn viên Vương Hiền Chí thiếu nợ không trả còn bỏ trốn, bạn đời đồng giới của anh cũng biến mất chẳng rõ tung tích. Theo đó, cách đây không lâu, Vương Hiền Chí bị một công ty tài chính đệ đơn kiện đòi 2,8 triệu HKD (khoảng 9,4 tỷ đồng) tiền nợ không có tài sản đảm bảo. Sau khi trả nợ được 2 tháng, sao nam đài TVB tiếp tục ngừng thanh toán rồi chủ động nộp đơn xin phá sản lên tòa. Đáng nói, sau khi được thông qua đơn xin phá sản, Vương Hiền Chí đã trốn biệt tăm sang Canada, không đoái hoài gì đến món nợ khổng lồ của mình.

Do Vương Hiền Chí bỏ trốn, người nhà của anh trở thành nơi trút giận của các chủ nợ. Họ hứng chịu vô số hành vi quấy rối, đe doạ và luôn sống trong sợ hãi. Vương Hiền Đức - em gái ruột của nam diễn viên Bằng Chứng Thép - cho biết số tiền anh trai cô nợ thực tế không chỉ là 2,8 triệu HKD (khoảng 9,4 tỷ đồng) như những thông tin được lan truyền mà là rất rất nhiều.

Nam diễn viên Vương Hiền Chí nợ hơn 10 tỷ nhưng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ảnh: Sohu.

Theo Vương Hiền Đức, cha cô trước đây đã nhiều lần đứng ra giúp anh trai trả nợ. Tuy nhiên, các khoản nợ của Vương Hiền Chí giống như một hố không đáy, hoàn toàn không còn khả năng cứu vãn khiến gia đình buộc phải cắt đứt liên hệ về mặt tài chính với Vương Hiền Chí. Không chỉ vậy, Vương Hiền Chí còn từng lấy lý do cha bị bệnh cần tiền cứu mạng để đi vay tiền từ nhiều người bạn xung quanh. Tuy nhiên, số tiền vay được không được sử dụng cho việc chữa bệnh của cha. Bởi trong những năm qua, chi phí khám chữa bệnh và nằm viện của cha mẹ đều do họ tự chi trả.

"Anh trai tôi là kẻ không có trách nhiệm. Anh ấy mắc nợ rồi lấy lý do cần thay đổi môi trường sống để phủi tay rời đi, trốn ra nước ngoài. Anh ấy để người thân bị cuốn vào những tranh chấp liên quan và phải sống trong cảnh bất an. Cách đây ít ngày, công ty của tôi bị hơn chục người đàn ông bao vây đòi tiền. Khi đó, tôi và các nhân viên trong công ty đều vô cùng bất ngờ và hoảng sợ", em gái Vương Hiền Chí chỉ trích nam diễn viên.

Vương Hiền Chí phủi tay, khiến gia đình bị chủ nợ quấy rối và đe dọa đòi tiền. Ảnh: Sina.

Vương Hiền Chí sinh năm 1970, là diễn viên và người dẫn chương trình đình đám của TVB. Anh có khả năng diễn xuất khá tốt và từng tham gia nhiều phim truyền hình giờ vàng của TVB. Trong đó, vai sát nhân Trịnh Hiểu Đông trong bộ phim Bằng Chứng Thép của Vương Hiền Chí từng để lại ấn tượng khá sâu sắc với khán giả. Ngoài ra, anh còn gây tiếng vang với tác phẩm Nghịch Thiên Kỳ Án.

Về đời tư, Vương Hiền Chí và bạn đời đồng tính Kevin đã kết hôn được 10 năm. Hai người đăng ký kết hôn ở nước ngoài vào năm 2016. Năm nay cũng vừa đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Vương Hiền Chí và Kevin. Cách đây không lâu, vào dịp đặc biệt này, Vương Hiền Chí từng kín đáo chia sẻ về tình cảm của hai người nhưng không đăng ảnh chụp chung.

Vai diễn sát nhân Trịnh Hiểu Đông trong bộ phim Bằng Chứng Thép của Vương Hiền Chí để lại ấn tượng với khán giả bao năm qua. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu