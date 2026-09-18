Gia đình Thuỳ Tiên thông báo tang sự

Vợ chồng bà Phạm Kim Dung đã đến chia buồn với gia đình của Thuỳ Tiên.

Chiều 18/9, vợ chồng bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã thông báo tin buồn của gia đình Hoa hậu Thuỳ Tiên. Trong ảnh, ông Nguyễn Thúc Ti Ti - bố Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên xuất hiện với khuôn mặt buồn bã, đội khăn tang trắng.

Bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam trực tiếp đến viếng, chia buồn với gia đình và chia sẻ trên MXH: "Xin chia buồn cùng gia đình. Cầu mong Ông an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng". Bên dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chia buồn, động viên, sản sẻ và mong người thân của Thuỳ Tiên sớm vượt qua nỗi buồn.

Thùy Tiên vẫn đang trong thời gian chấp hành án tù 2 năm, chưa có bất kỳ thông tin mới nào liên quan đến cô được công bố.

Vợ chồng bà Phạm Kim Dung đăng ảnh thông báo gia đình Thuỳ Tiên có tang sự

Người đàn ông đội khăn tang trong ảnh chính là bố đẻ của Thuỳ Tiên

Thời gian qua, các thành viên trong gia đình Thùy Tiên cũng giữ thái độ khá kín tiếng. Trước đây, mẹ nàng hậu từng nhiều lần gây chú ý khi thẳng thắn lên tiếng trước những bình luận trái chiều nhắm đến con gái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà gần như không còn xuất hiện hay tương tác công khai trên mạng xã hội như trước. Những chia sẻ liên quan đến cuộc sống của Thùy Tiên cũng không còn được cập nhật thường xuyên.

Trong khi đó, bố của Thùy Tiên vốn là người ít khi xuất hiện trước truyền thông và gần như không chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Sau khi con gái vướng vào ồn ào, ông càng giữ sự im lặng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trang cá nhân của ông cũng không ghi nhận nhiều động thái mới trong một thời gian dài.

Nhiều người gửi lời chia buồn với Thuỳ Tiên và gia đình trước mất mát

Ảnh: Tổng hợp