Siêu mẫu Hà Anh phản bác bài đăng so sánh Trường Giang với "Vua hề Sác Lô"

Chia sẻ thẳng thắn của Hà Anh bên dưới bài viết liên quan đến Trường Giang đang gây xôn xao.

Giữa lúc những câu chuyện xoay quanh Trường Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, một bài viết phân tích về nam nghệ sĩ so sánh Charlie Chaplin - huyền thoại điện ảnh thế giới gắn liền với hình tượng "Vua hề Sác Lô" gây bàn tán. Cụ thể, bài viết cho rằng Trường Giang có chút bóng dáng của Sác Lô, không chỉ là cách diễn mà là con người đời thật, các nụ cười họ tạo nên đúc kết từ những giọt nước mắt cùng khổ của bản thân. Từ đây, người viết đưa ra những phân tích về quá khứ, tính cách và những tổn thương có thể ảnh hưởng đến cách một người ứng xử khi đã đạt được thành công.

Bài viết tiếp tục nhận định: "Những dạng nhân cách này, vốn chứa đựng nhiều tổn thương, nên khi thành đạt, có điều kiện, họ cũng dễ có những sai lầm từ những uẩn ức trong lòng". Người viết sau đó đề cập đến phụ nữ như một trong những "uẩn ức", cho rằng một người đàn ông từng nghèo khó, ngoại hình không nổi bật và bị phụ nữ xem thường có thể muốn chứng minh giá trị bản thân khi thành công bằng việc chinh phục nhiều phụ nữ đẹp.

Mới đây, trên MXH xuất hiện bài viết so sánh Trường Giang và Charlie Chaplin khiến netizen tranh cãi trái chiều

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là chi tiết so sánh Trường Giang với Charlie Chaplin. Siêu mẫu Hà Anh sau đó đã để lại bình luận trực tiếp dưới bài viết. Cô cho biết mình không muốn đưa ra ý kiến về toàn bộ nội dung được phân tích bởi đây không phải vấn đề cô có đủ kiến thức và thực sự quan tâm.

Tuy nhiên, riêng việc so sánh Trường Giang với Charlie Chaplin lại khiến Hà Anh phải lên tiếng. Nữ siêu mẫu thẳng thắn viết: "Em không có ý kiến gì với những gì anh chia sẻ vì không phải vấn đề em có kiến thức, đủ kiến thức và thực sự quan tâm, nhưng riêng đoạn so sánh với Charlie Chaplin thì em thấy....nâng cao quan điểm quá đáng, về tài, về sức ảnh hưởng, về sự nghiệp và cả về nhân sinh không có gì giống nhau cả".

Siêu mẫu Hà Anh thẳng thắn đưa ra ý kiến liên quan đến việc so sánh giữa 2 người

Phản hồi của Hà Anh lập tức trở thành một điểm đáng chú ý trong cuộc tranh luận. Động thái của Hà Anh cũng cho thấy tranh luận xoay quanh Trường Giang thời gian qua không chỉ dừng lại ở những câu chuyện cụ thể, mà còn xuất hiện nhiều góc nhìn, cách diễn giải khác nhau về con người và hành trình của nam nghệ sĩ. Trong đó, việc dùng những nhân vật có tầm vóc và dấu ấn đặc biệt trong lịch sử điện ảnh để làm phép so sánh cũng trở thành chủ đề gây bàn luận.

Hà Anh là sao Việt hiếm hoi công khai thể hiện quan điểm có liên quan đến Trường Giang trong giai đoạn này

Chuyện gì đang xảy ra với Trường Giang?

Những ngày qua, nhiều đoạn clip, phát ngôn và câu chuyện từ quá khứ bất ngờ được “đào lại”, kéo theo loạt tranh luận về cách ứng xử của anh trong showbiz. Đáng chú ý, một số khoảnh khắc Trường Giang tương tác với nghệ sĩ nữ trên sóng truyền hình bị cư dân mạng nhận xét là quá thân mật. Bên cạnh đó, cách nam nghệ sĩ giao tiếp với các đồng nghiệp trong gameshow cũng bị đem ra mổ xẻ, từ việc chen lời, tranh luận đến những tình huống bị cho là chưa đủ tinh tế.

Không chỉ vậy, những ồn ào tình cảm trong quá khứ của Trường Giang cũng một lần nữa được nhắc lại. Loạt câu chuyện cũ khiến những phát ngôn và hành động của nam nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trước làn sóng tranh luận, Trường Giang đã trực tiếp lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai sót vì những hành động trong quá khứ. Nam nghệ sĩ cho biết muốn nhìn nhận lại những chuyện đã qua và gửi lời xin lỗi tới những người từng bị mình làm tổn thương.

Sau đó, Trường Giang cũng thông báo rút khỏi show 2 Ngày 1 Đêm với lý do "dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm".

Trường Giang vướng phải loạt ồn ào, phải đăng tâm thư xin lỗi công chúng

Ảnh: FBNV