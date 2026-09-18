Số phận căn nhà của Miu Lê

Trước đây, Miu Lê từng hé lộ vài góc bên trong nhà.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Bén duyên với showbiz từ khá sớm, cô hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất, trở thành một trong những gương mặt nữ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn một thập kỷ. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Miu Lê từng tiết lộ cô tự mua nhà, mua xe bằng chính tiền mình kiếm được, không cần nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình.

Không dừng lại ở những gì đang có, nữ ca sĩ từng đặt mục tiêu sở hữu một căn penthouse có giá trị hơn 50 tỷ đồng. Miu Lê chia sẻ: "Tôi sẽ mua một cái nhà to hơn căn hộ hiện tại. Tôi đặt mục tiêu là sẽ mua một căn penthouse với giá hơn 50 tỷ. Chắc khoảng hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, không dùng tiền cho những việc linh tinh, tôi sẽ mua được. Tôi đang phấn đấu nên giờ cũng tiết kiệm lắm, không thích gì mua nấy như ngày xưa".

Miu Lê từng sở hữu nhiều tài sản giá trị, tay chơi đồ hiệu của Vbiz

Trước khi vướng vào những ồn ào gần đây, Miu Lê từng có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn khiến dân tình chú ý mỗi khi hé lộ không gian riêng. Nữ ca sĩ sống trong một căn hộ rộng rãi, thiết kế theo phong cách hiện đại, nổi bật với tầm nhìn hướng ra thành phố. Qua những vlog mời bạn bè về nhà nấu ăn, một số góc trong căn hộ của Miu Lê từng được hé lộ. Đáng chú ý là căn bếp mang tông trắng chủ đạo, được đầu tư đầy đủ tiện nghi và nhiều thiết bị phục vụ việc nấu nướng. Khu vực giữa nhà là bộ sofa lớn, vừa tạo điểm nhấn cho không gian vừa là nơi cô tụ tập, trò chuyện cùng bạn bè.

Dù không công khai cụ thể giá trị căn hộ, không gian sống được Miu Lê hé lộ phần nào cho thấy nữ ca sĩ đã có nền tảng tài chính đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nếu như em gái Ngân 98 liên tục chia sẻ về căn penthouse sau khi chị gái vướng lao lý thì thông tin về số phận căn hộ của Miu Lê hiện vẫn là một ẩn số. Gia đình cô vốn khá kín tiếng và phần lớn sinh sống ở nước ngoài, vì vậy những thông tin liên quan đến tài sản, nhà cửa của Miu Lê cũng chưa được cập nhật thêm.

View nhìn từ căn hộ của Miu Lê sinh sống trước đây

Nhà Miu Lê có thiết kế hiện đại, hệ cửa kính ưu tiên ánh sáng tự nhiên

Miu Lê từng làm vlog mời bạn đến nhà để nấu ăn và trò chuyện

Gian bếp của Miu Lê đầy đủ thiết bị phục vụ nấu nướng

Nữ ca sĩ rất thích khoe góc bếp được đầu tư, sắp xếp chỉn chu

Miu Lê có đam mê với việc nấu ăn, thường xuyên vào bếp

Bê bối của Miu Lê

Khoảng 12h30 ngày 10/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Qua test nước tiểu của Trần Đức Phong, Vũ Tài Nam, Vũ Khương An, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine và MDMA). Còn Đoàn Thị Thúy An cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine, ketamine) và Trần Minh Trang cho kết quả dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Miu Lê dính vào ồn ào lớn nhất sự nghiệp

Căn cứ theo tài liệu điều tra và các quyết định tố tụng ngày 14/5/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn), đối với trường hợp của công dân Lê Ánh Nhật (nghệ sĩ Miu Lê), cơ quan chức năng xác định cô là đối tượng thụ hưởng. Do đó, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và Miu Lê không bị khởi tố. Cho đến tối 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngay khi thông tin Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam được công bố thì KIM Entertainment cũng đăng thông báo: "Việc cơ quan chức năng thay đổi quyết định từ không khởi tố sang khởi tố và bắt tạm giam cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc". Trước diễn biến nghiêm trọng hiện tại, công ty quản lý cho biết giữ quan điểm thượng tôn pháp luật, khẳng định không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào và hoàn toàn tôn trọng quá trình điều tra từ cơ quan chức năng.

Đồng thời, KIM Entertainment cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ảnh hưởng tiêu cực mà vụ việc gây ra. Đáng chú ý, công ty quản lý cho biết vẫn sẽ trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra xử lý các vấn đề liên quan đến công việc với đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ việc lần này. 2 tuần sau đó, fanpage chính thức của KIM Entertainment bất ngờ cập nhật ảnh bìa mới với dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý là hình ảnh của Miu Lê đã hoàn toàn “biến mất.

Ảnh: FBNV