Danh tính sao nam vừa được phát hiện tử vong trong phòng tắm, lời khai từ người hàng xóm nghe mà rùng mình

Cái chết đột ngột của sao nam này đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ.

Sáng 18/8, tờ Isplus đưa tin, nam ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng người Mỹ Tyler Duckworth vừa được phát hiện đã tử vong trong phòng tắm ở căn hộ nơi anh đang sống. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Theo nguồn tin ban đầu, cảnh sát đã nhận được tin báo từ 1 người hàng xóm của Tyler Duckworth sống ở căn hộ tầng dưới về việc trần nhà mình bị dột nước. Lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ tình hình. Qua kiểm tra ngôi nhà, cảnh sát phát hiện nước bị tràn ra từ bồn tắm ở căn hộ nơi Tyler Duckworth đang sinh sống. Khi đến nơi, nam ngôi sao sinh năm 1981 được tìm thấy trong tình trạng đã không còn sự sống bên trong bồn tắm nhà mình. Theo kết quả điều tra ban đầu, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vụ án mạng hoặc có liên quan tới tội phạm. Ngoài ra, Tyler gần đây đã trải qua 1 ca phẫu thuật, nhưng chưa rõ liệu chuyện này có liên quan đến nguyên nhân cái chết của nam ngôi sao 8X hay không.

Mẹ của Tyler Duckworth đau đớn bày tỏ trên trang cá nhân: “Con trai tôi đã qua đời mới đây. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác định, và lịch trình tang lễ sẽ được thông báo sau”.

Tyler Duckworth qua đời đột ngột chưa rõ nguyên nhân ở tuổi 45. Ảnh: Pagesix

Thông tin Tyler Duckworth đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp bảng hoàng bởi lẽ cách đây hơn 10 ngày, anh vẫn lộ diện với dáng vẻ khỏe mạnh, gương mặt hồng hào. Còn nhớ vào ngày 31/7, nam ngôi sao còn góp mặt trong sự kiện Challenge Mania diễn ra ở Minneapolis (Mỹ) và không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về mặt sức khỏe.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp hiện đồng loạt có động thái tưởng niệm dành cho Tyler Duckworth.

Paulie Calafiore đã đăng những bức ảnh chụp chung với Tyler Duckworth kèm theo lời chia sẻ xúc động: “Cuộc đời thật trớ trêu. Yên nghỉ nhé anh bạn! Mới 2 tuần trước anh ấy còn tràn đầy sức sống, thật khó để có thể tin rằng nguồn năng lượng tích cực ấy giờ đây đã không còn nữa. Gửi những lời chia buồn sâu sắc cùng tình yêu thương đến gia đình và bạn bè của anh ấy”.

Trong khi đó, Tina Barta chia sẻ 1 video với Tyler Duckworth trên Instagram kèm theo bài đăng tưởng niệm: “Thật khó để nói nên lời khi 1 nhân vật là 1 phần quan trọng trong cuộc đời bạn bỗng nhiên ra đi mãi mãi. Tôi và anh ấy đã cùng trải qua những trải nghiệm đáng nhớ mà rất ít người có thể hiểu hết được. Những gì chúng tôi cùng trải qua đã góp phần tạo nên tình bạn đẹp. Tyler luôn biết cách mang nguồn năng lượng tích cực, sự hài hước, niềm vui đến cho mọi người xung quanh. Mặc dù cuộc đời đưa đẩy chúng ta đi trên những con đường khác nhau, nhưng vẫn có những con người và ký ức không thể bị xóa nhòa trong tâm trí bạn. Tyler, cảm ơn anh vì đã là 1 phần trong câu chuyện của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã được gặp anh. Hãy yên nghỉ nhé, người bạn thân yêu của tôi”.

Đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của Tyler Duckworth. Ảnh: Pagesix

Tyler Duckworth chính thức ra mắt làng giải trí thông qua chương trình The Real World: Key West lên sóng hồi năm 2006. Anh đã tham gia tổng cộng 6 mùa của show truyền hình thực tế đình đám The Challenge và có tới 2 mùa giành chiến thắng chung cuộc.

Anh là ngôi sao truyền hình thực tế đắt show ở Mỹ trước khi đột ngột qua đời. Ảnh: Pagesix

Nguồn: Isplus