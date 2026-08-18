Cả hai từng hợp tác từ khoảng 10 năm trước trong một web drama.

Sau thời gian dài vướng nghi vấn "phim giả tình thật", Otis và Ribi Sachi cuối cùng đã chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026. Mới đây, khoảnh khắc cả hai sánh đôi tại một sự kiện tiếp tục thu hút sự chú ý khi không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm dành cho nhau.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Ribi Sachi diện đầm xanh ôm sát, khoe vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Đứng phía sau, Otis xuất hiện với mái tóc bạch kim và gương mặt điển trai. Đáng chú ý, nam diễn viên còn chủ động trao cho bạn gái một nụ hôn lên má. Khoảnh khắc tình tứ được ghi lại tự nhiên, cho thấy cả hai khá thoải mái khi công khai mối quan hệ trước công chúng.

Ribi Sachi và bạn trai Otis cùng tham gia sự kiện sau khi công khai tình cảm. Ảnh: FBNV

Đàng trai còn chủ động thơm má tình cảm với nửa kia giữa nơi đông người. Ảnh: FBNV

Trước khi thừa nhận mối quan hệ, Otis Đỗ Nhật Trường và Ribi Sachi từng nhiều lần khiến khán giả đặt nghi vấn hẹn hò. Cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau, có những màn tương tác thân mật trong các video và được cư dân mạng soi ra nhiều điểm trùng hợp trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thời gian dài, hai người không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Cho đến tháng 7/2026, khán giả vui mừng khi Otis chính thức công khai mối quan hệ với Ribi Sachi. Nam diễn viên đăng tải loạt ảnh sánh đôi cùng bạn gái trong chuyến du lịch. Otis còn chia sẻ bức thư tay do Ribi Sachi viết tặng nhân dịp sinh nhật anh, trong đó cô gọi bạn trai là "My Love" và gửi những lời chúc ngọt ngào.

Mối quan hệ của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm bởi Ribi Sachi sinh năm 1990, hơn Otis 7 tuổi. Khoảng cách tuổi tác dường như không trở thành trở ngại với cả hai. Sau khi công khai, Otis và Ribi Sachi ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, thay vì giữ khoảng cách như trước đây.

Sau thời gian dài vướng nghi vấn "phim giả tình thật", Otis và Ribi Sachi cuối cùng đã chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026. Ảnh: FBNV

Mối lương duyên kéo dài gần một thập kỷ

Otis và Ribi Sachi không phải những cái tên xa lạ với nhau. Cả hai từng hợp tác từ khoảng 10 năm trước trong một web drama và từng được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" nhờ sự ăn ý trên màn ảnh. Khi ấy, hai người cũng từng xuất hiện cùng nhau ngoài đời nhưng không xác nhận chuyện tình cảm.

Đầu năm 2026, cặp đôi tái hợp trong dự án Cô Gái Của Anh. Việc tiếp tục đóng chung sau nhiều năm khiến những nghi vấn tình cảm năm xưa một lần nữa được khơi lại. Từ những màn tương tác trên mạng xã hội đến những lần xuất hiện cùng nhau, cả hai liên tục khiến người hâm mộ tò mò.

Cả hai từng hợp tác từ khoảng 10 năm trước trong một web drama. Ảnh: FBNV

Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990. Cô từng theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, cô từng là người mẫu ảnh và hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.

Năm 2014, Ribi Sachi gia nhập FAPtv và trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật của nhóm. Cô ghi dấu qua nhiều web drama, đặc biệt là series Cơm Nguội. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, người đẹp vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài trẻ trung, thường được nhận xét là "hack tuổi".

Ribi Sachi từng là người mẫu ảnh và hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Otis sinh năm 1997, tên thật là Đỗ Nhật Trường. Anh được khán giả trẻ biết đến qua các web drama của FAPtv trước khi mở rộng hoạt động sang âm nhạc. Anh ghi dấu ấn với ngoại hình điển trai, nụ cười hiền cùng hình tượng "soái ca học đường" trong các dự án như Chàng Trai Của Em, Thanh Xuân Ký, Friendzone, Hoa Vương... Việc tham gia Anh Trai Say Hi giúp tên tuổi Otis được biết đến rộng rãi hơn và tiếp cận thêm đông đảo khán giả.