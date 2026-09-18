Con gái Ngô Thanh Vân được ví như “Hoa hậu thân thiện”, thái độ với người lạ khiến nhiều người thích thú

Con gái Ngô Thanh Vân được khen ngợi bởi thái độ dạn dĩ, dễ gần ngay trong lần gặp gỡ người lạ.

Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ hành trình đưa con gái - bé Gạo sang Na Uy thăm quê ngoại. Được biết, mẹ ruột của đả nữ màn ảnh từ lâu đã định cư ở Na Uy và sống kín tiếng. Nữ diễn viên cũng có 10 năm sống ở Na Uy trước khi về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Trước chuyến đi, Ngô Thanh Vân từng chuẩn bị vô số đồ dùng để chăm sóc cho con gái từ quần áo, bỉm sữa, thuốc men, địu, bồn tắm di động, ghế địu,... rất đầy đủ.

Khi cả gia đình đặt chân đến Na Uy, sao phim "Cô ba Sài Gòn" tiết lộ bé Gạo tỏ ra dạn dĩ, thân thiện khi lần đầu đến Na Uy và gặp gỡ những người nước ngoài không quen biết.

Cô hài hước ví con gái như "Hoa hậu thân thiện". Ngô Thanh Vân viết: "Dạ Trần Bao Gạo về quê đi chào khắp bà con xóm làng đầu trên xóm dưới ạh… Hoa hậu thân thiện là đây!"

"Mới có mặt trên cuộc đời này có 13 tháng , mà làm như quen thân với người ta lắm. Ai cũng chào hỏi rồi hôn hít dữ dội lắm", cô bật mí về con gái.

Bé Gạo tỏ ra dạn dĩ, thân thiện khi gặp người lạ ở nước ngoài.

Trước đó, kể về chuyến đi đến Na Uy đầu tiên của bé Gạo, Ngô Thanh Vân tiết lộ khoảnh khắc ông xã Huy Trần “tay xách nách mang” khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.

Trước giờ lên máy bay, nữ diễn viên đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô đeo địu con, trong khi Huy Trần tất bật lo từ vali, túi xách đến đủ loại vật dụng cho chuyến đi dài.

Ngô Thanh Vân hài hước viết: “Làm sao để đi du lịch thật là tinh gọn ạ. Là phải đem theo một ông bố thật khỏe… Huy Trần”. Nữ diễn viên còn dí dỏm khẳng định mọi thứ đã có ông xã lo liệu và gửi lời cảm ơn anh vì đã đồng hành trong chuyến bay dài.

Vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân trước chuyến đi sang Na Uy.

Đáp lại, Huy Trần không quên “bóc” vợ khi tiết lộ gia đình vẫn còn tới 5 vali đã ký gửi. Trước lời trêu chọc của chồng, Ngô Thanh Vân chỉ nhẹ nhàng đáp: “Huy Trần, mẹ không biết gì hết”.

Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu của gia đình nhỏ nhanh chóng nhận được sự thích thú từ người hâm mộ, đặc biệt khi đây là chuyến đi Na Uy đầu tiên của bé Gạo.

Ngô Thanh Vân dành nhiều thời gian chuẩn bị đồ đạc cho con gái trước chuyến đi.

Sau hơn 2 năm kiên trì thực hiện IVF, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vỡ òa hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng, bé Gạo, chào đời ngày 9/8/2025. Ở tuổi 46, nữ diễn viên dành nhiều thời gian tận hưởng hành trình làm mẹ, đồng thời cùng ông xã chia sẻ việc chăm sóc con và sắp xếp lịch sinh hoạt rõ ràng.

Ngô Thanh Vân cho biết cô chú trọng xây dựng cho bé Gạo nếp sống khoa học ngay từ nhỏ, đặc biệt là giờ giấc ăn uống và nghỉ ngơi.

Ở tuổi 46, nữ diễn viên dành nhiều thời gian tận hưởng hành trình làm mẹ, đồng thời cùng ông xã chia sẻ việc chăm sóc con và sắp xếp lịch sinh hoạt rõ ràng.

Vợ chồng cô cũng đặt ra những nguyên tắc riêng khi chăm con, từ việc giữ không gian sạch sẽ, yên tĩnh đến hạn chế những tác động không cần thiết trong phòng của bé.

Với Ngô Thanh Vân, hành trình nuôi con không chỉ là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn là quá trình kiên nhẫn đồng hành, tạo cho con một môi trường an toàn và nền nếp để lớn lên.







