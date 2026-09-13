Hoài Lâm hôn Ngọc Trinh khi đi chụp ảnh cưới

Trước đó, Hoài Lâm cũng thay ảnh đại diện trên trang cá nhân bằng một hình ảnh trong bộ ảnh cưới. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn những lời chúc mừng của khán giả gần xa.”

Hậu trường chụp ảnh cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh

Hoài Lâm và Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi hé lộ những hình ảnh hậu trường trong buổi chụp ảnh cưới tại quê nhà Vĩnh Long. Đây cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi ghi lại cận cảnh diện mạo của cặp đôi trong bộ ảnh đặc biệt này.

Trong loạt ảnh, Hoài Lâm diện vest đen lịch lãm, giữ phong thái khá giản dị. Trong khi đó, Ngọc Trinh xuất hiện với váy cưới trắng, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài trong trẻo và nữ tính. Cô dâu kém Hoài Lâm 9 tuổi nhưng cả hai tạo cảm giác khá tự nhiên khi đứng cạnh nhau.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh. Nguồn clip: Tuyết Minh.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hoài Lâm thơm má cô dâu trước ống kính. Nam ca sĩ có phần ngại ngùng khi thể hiện cử chỉ tình cảm, trong khi Ngọc Trinh giữ nụ cười nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bộ ảnh được thực hiện với phong cách không quá cầu kỳ, tập trung vào những tương tác tự nhiên của cô dâu chú rể. Từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ thân mật, loạt hình hậu trường mang đến hình ảnh khá gần gũi của Hoài Lâm và Ngọc Trinh.

Trước đó, Hoài Lâm cũng thay ảnh đại diện trên trang cá nhân bằng một hình ảnh trong bộ ảnh cưới. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn: “Cảm ơn những lời chúc mừng của khán giả gần xa.” Động thái này tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ, giữa lúc những thông tin về chuyện cưới hỏi của nam ca sĩ được quan tâm.

Hoài Linh hôn Ngọc Trinh trong buổi chụp ảnh cưới.

Từ quán quân Gương mặt thân quen đến cuộc sống kín tiếng

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Nam ca sĩ được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ hai vào năm 2014. Khả năng hóa thân thành nhiều nghệ sĩ cùng giọng hát đa dạng giúp anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của showbiz Việt thời điểm đó.

Sau dấu ấn tại Gương mặt thân quen, Hoài Lâm tiếp tục theo đuổi âm nhạc, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, thay vì duy trì nhịp hoạt động dày đặc, nam ca sĩ dần rút khỏi các sân khấu và sự kiện giải trí, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Những năm sau đó, Hoài Lâm xuất hiện ít hơn trước công chúng nhưng vẫn duy trì việc ca hát và thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Hoài Lâm và vợ sắp cưới. (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, tên tuổi Hoài Lâm một lần nữa được nhắc đến mạnh mẽ khi Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi tạo hiệu ứng lớn. Đặc biệt, Hoa nở không màu nhanh chóng trở thành ca khúc nổi bật trong sự nghiệp của nam ca sĩ, được khán giả yêu thích và gắn liền với hình ảnh Hoài Lâm trong giai đoạn này.

Hiện tại, ở tuổi 31, Hoài Lâm vẫn chọn cuộc sống tương đối kín tiếng và không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư. Vì vậy, việc nam ca sĩ công khai những hình ảnh trong bộ ảnh cưới cùng Ngọc Trinh nhận được nhiều sự quan tâm. Ngọc Trinh sinh năm 2004, cũng quê Vĩnh Long và kém Hoài Lâm 9 tuổi.

Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, Hoài Lâm cho thấy một hình ảnh khá khác so với thời điểm hoạt động sôi nổi trong showbiz. Nam ca sĩ diện vest đen, cùng Ngọc Trinh thực hiện bộ ảnh cưới với phong cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Nguồn clip: Tuyết Minh