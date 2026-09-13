Hòa bình đến với T-ara rồi sao: Hwayoung cưới, Eunjung và Hyomin nô nức tung hoa?

Đám cưới của Hwayoung (cựu thành viên T-ara) và chồng doanh nhân hơn 3 tuổi hiện đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Vào ngày 12/9, Hwayoung (cựu thành viên T-ara) đã tổ chức đám cưới tại Seoul, Hàn Quốc. Chồng của nữ idol đình đám một thời là doanh nhân hơn cô 3 tuổi, có ngoại hình phong độ và vóc dáng cao lớn.

Trong những hình ảnh hiếm hoi được chính Hwayoung hé lộ, có thể thấy rằng lễ đường được trang trí bằng nhiều hoa tươi, rất sang trọng và ấm cúng. Nhan sắc tự nhiên của Hwayoung khá nổi bật dù cô không trang điểm quá đậm, chiếc váy cưới đơn giản mà tinh tế. Cặp đôi mới cưới tình tứ ôm nhau, bước những bước đi đầu tiên trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết.

Khoảnh khắc Hwayoung bước vào lễ đường và kết hôn với chồng doanh nhân. Clip: Instagram

Ảnh: Instagram

Cựu thành viên T-ara diện váy cưới ren thanh lịch, thả dáng giữa khung cảnh sang trọng. Ảnh: Instagram

Đám cưới được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi. Ảnh: Instagram

Chồng của Hwayoung là doanh nhân, hơn cô 3 tuổi. Ảnh: Instagram

Cặp đôi xúc động ôm nhau...

... và trao nhẫn cưới. Ảnh: Instagram

Niềm hạnh phúc không thể che giấu. Ảnh: Instagram

Nhưng gây sốc hơn cả là trên mạng xã hội, nhiều netizen đồn đoán Eunjung và Hyomin đã đến dự đám cưới của Hwayoung. Trong đoạn clip được lan truyền, 2 thành viên T-ara hào hứng chúc phúc, tung hoa cho cô dâu chú rể. Chính vì điều này mà nhiều netizen bị sốc, ngỡ ngàng tự hỏi phải chăng hòa bình của T-ara đã đến sau ồn ào bắt nạt 14 năm trước?

Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được xác định hoàn toàn sai sự thật. Hiện tại, Hyomin đang có sự kiện fanmeeting cá nhân tại Macau (Trung Quốc), trong khi Eunjung cũng có lịch trình ở Kazakhstan. Hình ảnh được cho 2 thành viên T-ara dự đám cưới của Hwayoung thực tế lại là hôn lễ của nghệ sĩ Yang Ji Won diễn ra vào 31/8 vừa qua.

Xuất hiện clip cho rằng Eunjung và Hyomin đã đến dự đám cưới của Hwayoung, khiến netizen tự hỏi "Hòa bình đến với T-ara rồi sao?". Clip: Instagram

Hình ảnh được cho 2 thành viên T-ara dự đám cưới của Hwayoung thực tế lại là hôn lễ của nghệ sĩ Yang Ji Won diễn ra vào 31/8 vừa qua. Ảnh: Instagram

Ryu Hwayoung sinh năm 1993, từng hoạt động với tư cách thành viên T-ara trong giai đoạn từ năm 2010-2012. Sau khi rời nhóm, nữ idol tích cực lấn sân diễn xuất và góp mặt trong hàng loạt bộ phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Mad Dog, Age of Youth, Please Come Back, Mister, Ex-Girlfriend Club, Today's Love...

Trong quá khứ, Hwayoung từng bị tẩy chay dữ dội vì bị tố là nguyên nhân khiến sự nghiệp nhóm nhạc đình đám T-ara bị "chao đảo" trong một khoảng thời gian. Còn nhớ hồi tháng 7/2012, các thành viên T-ara đồng loạt chia sẻ những dòng tweet úp mở phê phán Hwayoung, làm rộ lên nghi vấn bắt nạt. Trong khoảng thời gian đó, hình ảnh Hwayoung phải di chuyển bằng xe lăn hoặc có người dìu đỡ đã được chia sẻ rầm rộ. Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh T-ara có hành động giống như chèn ép Hwayoung cũng bị “đào” lên. Từ đây, Hwayoung bỗng trở thành nạn nhân trong mắt nhiều netizen. Đồng thời, T-ara bị tẩy chay rầm rộ, đánh mất ánh hào quang.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Những hình ảnh khác từ đám cưới của Hwayoung. Ảnh: Instagram

Phải tới năm 2017, sự thật mới dần được đưa ra ánh sáng. Theo đó, tờ Dispatch tung bằng chứng cho thấy Hwayoung cố tình giả vờ đau chân để trốn tránh luyện tập, đóng kịch trước mặt mọi người để lấy được sự thương cảm. Chưa hết, stylist T-ara cũng lên tiếng tố Hwayoung đối xử vô cùng thô lỗ với các nhân viên.

Đến năm 2024, vụ việc này lại nóng trở lại khi CEO Kim Kwang Soo bất ngờ đem chuyện cũ ra kể. Lần này, Hwayoung lên tiếng đáp trả, tố cáo T-ara bắt nạt cô và CEO Kim Kwang Soo ép cô phải rời nhóm. Thế nhưng, phần lớn vẫn đứng về phía T-ara, đồng thời chỉ trích Hwayoung trơ trẽn, “vừa ăn cướp vừa la làng”. Bên cạnh đó, công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi T-ara đánh mất thời đỉnh cao vì những ồn ào bắt nạt “từ trên trời rơi xuống”.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram