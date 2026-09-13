"Anh sếp showbiz" đưa nàng thơ đi công viên giải trí đón sinh nhật, "tình bể bình" sau hàng loạt tin đồn rạn nứt

"Nhất cử nhất động" của cặp chủ tịch showbiz - nàng thơ luôn được dân tình chú ý.

Ngày 12/9 là sinh nhật tuổi 29 của nữ ca sĩ Từ Nghệ Dương. Vào dịp đặc biệt này, Hoàng Tử Thao đã gác lại lịch trình công việc để dành thời gian ở bên vợ. "Anh sếp showbiz" đã đưa nàng thơ của mình đến công viên giải trí Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc) vui chơi.

Theo hình ảnh do "team qua đường" ghi lại, Từ Nghệ Dương xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và luôn nở nụ cười tươi tắn. Trong khi đó, Hoàng Tử Thao lại kín đáo hơn khi đội mũ, đeo khẩu trang che gần kín gương mặt nhưng vẫn không rời nửa bước, âm thầm theo sát và chăm sóc bà xã. Cặp đôi cũng không ngần ngại có những cử chỉ thân mật, "phát cẩu lương" giữa chốn đông người. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thoải mái ôm vai, khoác tay và nắm tay nhau ngọt ngào, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đặc biệt, từ ánh mắt cùng nụ cười hạnh phúc của mỹ nhân sinh năm 1997 cũng đủ cho thấy cô đang tận hưởng những khoảnh khắc viên mãn bên ông xã chủ tịch.

Hoàng Tử Thao đưa Từ Nghệ Dương đi chơi ở Disneyland vào ngày sinh nhật vợ. Clip: Weibo.

Cặp vợ chồng đình đám Cbiz công khai "phát cẩu lương" với loạt cử chỉ tình tứ như ôm vai...

... khoác tay, nắm tay đầy tình cảm. Ảnh: Sohu.

Tối cùng ngày, Từ Nghệ Dương đăng ảnh đón sinh nhật ấm cúng, giản dị cùng chồng lên Weibo. Nàng thơ dành lời cảm ơn Hoàng Tử Thao vì đã cùng cô có một ngày vui vẻ ở nơi hạnh phúc nhất. Chia sẻ của Từ Nghệ Dương cùng loạt khoảnh khắc tình cảm giữa cô với Hoàng Tử Thao khiến người hâm mộ yên tâm.

Từ Nghệ Dương cảm ơn ông xã vì đã cùng cô có một ngày vui vẻ ở nơi hạnh phúc nhất. Ảnh: Sina.

Cách đây không lâu, cả hai đối mặt với giai đoạn lục đục hôn nhân, gặp khó khăn trong việc giao tiếp. "Anh sếp" và nàng thơ sinh năm 1997 đã có một cuộc chiến tranh lạnh căng thẳng, không ai muốn nói chuyện với ai gần nửa tháng. Nguyên nhân là Từ Nghệ Dương bất mãn với thái độ bất cần, trẻ con không đúng lúc đúng chỗ của anh chồng chủ tịch.

Đến đầu tháng 8, Hoàng Tử Thao gây xôn xao khi có hành vi tương tác vật lý với Từ Nghệ Dương. Khi nàng thơ gen Z đang livestream và trò chuyện cùng chồng, cựu thành viên EXO bỗng nhiên đưa tay tát vợ, khiến Từ Nghệ Dương ngớ người. Đoạn video đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn trực tuyến, đồng thời khiến Hoàng Tử Thao hứng trọn "cơn mưa gạch đá" từ cư dân mạng. Nhiều khán giả chỉ trích Hoàng Tử Thao thiếu tôn trọng vợ và có dấu hiện của sự gia trưởng, bạo lực gia đình.

Sau đó, nam ca sĩ giải thích rằng anh chỉ tát vợ với lực tay rất nhẹ, và họ chỉ đang "đánh giỡn" với nhau. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không tin vào lời giải thích của Hoàng Tử Thao bởi gương mặt của Từ Nghệ Dương lộ rõ sự sượng trân, bàng hoàng sau khi ăn cú tát bất ngờ của chồng. Phải 1 lúc sau, cô mới hoàn hồn ra tay tát lại chồng, nhưng với lực nhẹ hơn Hoàng Tử Thao rất nhiều. Từ Nghệ Dương được cho là đã kiềm chế cảm xúc, nhẫn nhịn để giữ thể diện cho cả mình và ông xã.

Vợ chồng Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương từng xảy ra trục trặc vì thái độ cư xử "trẻ trâu", bốc đồng của anh sếp Cbiz. Ảnh: Sina.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp vợ chồng hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina