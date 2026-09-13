Đề nghị tử hình nữ ca sĩ dùng gậy đánh đập, dội nước sôi lên người con gái tuổi teen gây tử vong

Dư luận hiện lên án gay gắt hành vi dã man của nữ ca sĩ này.

Vụ việc nữ ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình Kim Soo Jin bị bắt vì bạo hành con gái tuổi teen đến chết đã khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao trong suốt thời gian qua.

Tới sáng 12/9, tờ Xportsnews đưa tin, phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án của Kim Soo Jin vừa chính thức được diễn ra. Tại đây, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Kim Soo Jin, người bị truy tố vì tội giết người và các tội danh liên quan.

Theo cáo trạng, nữ ca sĩ họ Kim đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào con gái, sau đó dội nước sôi khiến cho nạn nhân bị bỏng nặng. Tiếp đến, bị cáo đã bỏ mặc con gái quằn quại kêu đau trong xe hơi suốt hơn 2 ngày, dẫn tới cái chết của nạn nhân xấu số.

Trong phiên tòa vừa mới diễn ra, đại diện từ Viện kiểm sát đã lên án mạnh mẽ hành vi tàn ác của Kim Soo Jin: “Bị cáo rơi vào ảo tưởng rằng bản thân bị mất mặt là do con gái. Vậy nên, bị cáo đã dùng gậy gỗ đánh con gái nhiều lần, còn dội nước sôi lên đầu nạn nhân, gây ra vết bỏng nặng. Bị cáo không tỏ ra ăn năn hối hận mà còn chối tội. Dựa trên việc bị cáo từng có tiền án bạo hành bạn đời trong quá khứ thì có thể thấy, nguy cơ cô ta tái phạm là rất cao. Vì vậy cần phải cách ly vĩnh viễn người này ra khỏi xã hội”.

Kim Soo Jin bị đề nghị tử hình do tội ác tày đình do mình gây ra. Ảnh: Naver

Trong khi đó, phía Kim Soo Jin vẫn mặt dày chối bỏ tội danh giết người tới cùng. Luật sư đại diện cho Kim Soo Jin còn khẩn thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho nữ nghệ sĩ. Luật sư cho biết việc ca sĩ họ Kim chậm trễ đưa con gái đến bệnh viện đã dẫn đến cái chết của nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng nữ ca sĩ hoàn toàn không có ý định sát hại đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Động thái nêu trên từ phía Kim Soo Jin đã khiến dư luận phẫn nộ, bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ này sẽ bị trừng phạt bằng bản án nghiêm khắc.

Phiên tòa tiếp theo xét xử vụ án của nữ ca sĩ họ Kim sẽ được diễn ra vào ngày 8/10 tới đây.

Trước đó, vào ngày 22/9 năm ngoái, Kim Soo Jin đã đưa con gái đến bệnh viện ở Namhae, tỉnh Gyeongnam cấp cứu. Các nhân viên y tế lập tức phát hiện ra những vết bầm tím đáng ngờ khắp cơ thể cô bé và báo cảnh sát. Đáng buồn là cô bé tuổi teen đã qua đời khi vừa đến bệnh viện.

Ngay lập tức, Kim Soo Jin bị bắt giữ với cáo buộc bỏ bê con cái dẫn đến tử vong. Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là thái độ của Kim Soo Jin tại bệnh viện. Các nhân chứng cho biết khi ấy người phụ nữ này hét lên “Con tôi chưa chết” và gây náo loạn tại cơ sở y tế. Ngay cả khi cảnh sát đã đến nơi, Kim Soo Jin vẫn khẳng định con gái còn sống và nói những điều kỳ lạ.

Nạn nhân mãi mãi ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ. Ảnh: X

Truyền thông Hàn cũng công bố hình ảnh chiếc ô tô nơi nạn nhân bị bỏ lại trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Nate

Trước khi xảy ra vụ việc, Kim Soo Jin khá nổi tiếng tại địa phương. Người phụ nữ này làm ca sĩ kiêm phát thanh viên truyền hình, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông và tham gia các hoạt động từ thiện. Kim Soo Jin được cho là đã tham gia sự kiện an toàn phòng cháy chữa cháy cộng đồng cùng con gái chỉ 1 ngày trước thảm kịch.

Nhiều người dân từng ca ngợi Kim Soo Jin là người tốt bụng, cởi mở, nhân hậu. Được biết, nữ ca sĩ họ Kim còn có bằng y khoa từ 1 trường đại học danh tiếng ở Seoul, từng giành giải ở cuộc thi sắc đẹp, làm đại sứ cho nhiều tổ chức địa phương.

1 người quen thân thiết cho biết: “Kim Soo Jin rất chu đáo và tốt bụng đến nỗi chúng tôi còn gọi cô ấy là ca sĩ thiên thần”. Sự tương phản giữa hình ảnh này và những vết thương tàn khốc trên cơ thể con gái khiến nhiều người sửng sốt. Những khán giả từng ca ngợi Kim Soo Jin là người tốt bụng, cởi mở giờ đây đang vô cùng choáng váng trước hàng loạt cáo buộc tội ác kinh hoàng liên quan tới người phụ nữ này.

Kim Soo Jin tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, từng được người xung quanh gọi là “ca sĩ thiên thần” trước khi gây ra tội ác nghiêm trọng. Ảnh: Naver

Nguồn: Xportsnews