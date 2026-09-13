Đây là cảm xúc của IU sau khi chia tay Lee Jong Suk?

Lee Jong Suk - IU từ đồng nghiệp dần trở thành bạn bè, rồi tình người yêu, và cuối cùng trở lại mối quan hệ tiền bối - hậu bối như cũ.

Hồi tháng 7, IU và Lee Jong Suk đã xác nhận chia tay sau 4 năm hẹn hò. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

Trước khi hẹn hò, IU và Lee Jong Suk đã làm bạn và đồng nghiệp cả chục năm. Lee Jong Suk từng nói rằng IU "luôn là một phần trong trái tim anh". Sau khi chuyện chia tay được công bố, người hâm mộ vẫn còn nhiều câu hỏi, và có lẽ IU vừa mới giải đáp những thắc mắc đó.

Mới đây, cô đã phát hành digital single gồm 2 bài hát Unknown Planet và Dear My Crazy Soulmate. Người hâm mộ đặc biệt chú ý đến lời bài hát Unknown Planet và tin rằng nó có thể được viết về việc mối quan hệ của IU kết thúc. Lời bài hát bắt đầu bằng miêu tả về lần gặp gỡ đầu tiên và tình yêu nảy nở như thế nào, trước khi chuyển sang kể về cách mọi chuyện kết thú.

IU phát hành nhạc mới...

... sau khi chia tay Lee Jong Suk. Ảnh: X

"Vào một ngày bình thường, anh đột nhiên mở cửa và bước vào/Anh có nhớ khoảnh khắc tình yêu của chúng ta bắt đầu không? Những lời nói nhỏ dần tan biến giữa những tiếng cười ngượng ngùng, và đêm ấy, đêm mà ta cảm thấy ngắn ngủi một cách kỳ lạ vì ta không muốn nó kết thúc/Em nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được nó/Bài hát vang lên khi ta trao nhau nụ hôn đầu tiên, biệt danh chỉ mình anh gọi em, cả những cách ta làm lành sau mỗi lần cãi vã, tất cả những gì tạo nên tình yêu của chúng ta. Em sẽ để lại tất cả ở đây và bước đi, bỏ lại lời tạm biệt phía sau".

Bài hát kết thúc với một chút tiếc nuối về tương lai có thể xảy ra, trong khi IU nói rằng cô sẽ bỏ lại tất cả phía sau và nói lời tạm biệt: "Không phải là em còn nhớ anh nữa, và cũng không phải là em hối tiếc vì tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Nhưng lý do em cứ mãi ở lại đây chắc chắn không thể gói gọn trong một từ như 'chờ đợi' hay 'hối tiếc'. Những cuộc trò chuyện suốt đêm, tiếng cười dần trở nên giống nhau, những con phố em từng chạy đến gặp anh, và tương lai chúng ta cùng nhau tưởng tượng mỗi ngày, tất cả những gì tạo nên tình yêu của chúng ta. Em sẽ bỏ lại tất cả ở đây và bước đi thật xa, để lại lời tạm biệt của chúng ta".

Ca khúc mới Unknown Planet của IU. Clip: YouTube

Nhiều người hâm mộ khi đọc lời bài hát cho rằng đây có thể là tâm sự của IU sau khi chia tay Lee Jong Suk. Người hâm mộ cũng chia sẻ những cảm xúc của mình, đồng thời cũng suy ngẫm về tư duy trưởng thành của IU: "Ít nhất chúng ta cũng biết rằng ngay cả khi tình yêu trong quá khứ không phải là kết thúc cuối cùng... Cô ấy đã yêu rất nhiều, cô ấy đã rất hạnh phúc khi dám mơ về một tương lai với anh ấy, cô ấy không hối tiếc về khoảng thời gian họ bên nhau... Ngay cả khi kết thúc, cô ấy vẫn có thể viết một bài hát tuyệt vời về nó... Thật buồn, nhưng tất cả chúng ta đều có thể thấy đó là một sự kết thúc tốt đẹp và duyên dáng... Đối với tôi, điều đó thật trưởng thành", "Thật đau lòng! Tôi nghĩ đây là một trong những bài hát thẳng thắn và chân thành nhất mà cô ấy từng viết. Cô ấy không hề che giấu. Nó rất riêng tư, bạn có thể cảm nhận và hiểu chính xác cảm xúc của cô ấy khi viết bài hát này", "Unknown Planet chắc chắn là một trong những bài hát có lời bài hát trực tiếp và dễ tổn thương nhất mà IU từng viết. Cô ấy đã trải lòng về những gì đã xảy ra trong mối quan hệ của họ. Bây giờ, với tư cách là một Uaena, tôi thực sự đau lòng khi biết rằng họ đã thực sự lên kế hoạch cho một tương lai cùng nhau...

Lee Jong Suk - IU hẹn hò 4 năm nhưng thực chất đã biết nhau hơn 1 thập kỷ. Họ từ đồng nghiệp dần trở thành bạn bè, rồi tình người yêu, và cuối cùng trở lại mối quan hệ tiền bối - hậu bối như cũ. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012, khi hai ngôi sao trẻ bắt đầu đảm nhận MC của chương trình âm nhạc SBS Inkigayo. IU - Lee Jong Suk dẫn chương trình khá ăn ý trong suốt 3 tháng, nên chẳng ai ngờ họ không thích nhau.

IU - Lee Jong Suk quen nhau từ năm 2012. Ảnh: X

Trên chương trình truyền hình, Lee Jong Suk thú nhận không thích IU vì cô là người đưa ra ý tưởng 2 MC mặc đồ hóa trang. Tuy nhiên sau khi không còn hợp tác, Lee Jong Suk cảm thấy hối tiếc và quý mến cô hơn. IU cũng đã xin lỗi Lee Jong Suk và họ trở thành bạn bè. Trong 10 năm làm bạn, cặp đôi gắn bó không thể tách rời, IU thậm chí còn đến hát ở đám cưới em trai Lee Jong Suk.

Đến ngày 30/12/2022, Dispatch "khui" cặp đôi đang hẹn hò. "Hung thần" này đã săn được loạt ảnh IU và Lee Jong Suk cùng đi du lịch Nhật Bản. Họ không phủ nhận mà nhanh chóng xác nhận chuyện tình yêu. Trong tối cùng ngày, Lee Jong Suk tham dự lễ trao giải MBC Drama Awards và nhắc đến bạn gái khi nhận giải: "Có một người đã dẫn dắt tôi đi đúng hướng khi tôi đang đầy lo âu. Nhân cơ hội này, tôi thực sự muốn nói điều gì đó với người đó. Cảm ơn vì luôn tuyệt vời như vậy. Anh muốn nói với em rằng tôi đã quý mến và kính trọng em từ rất lâu rồi".

Khi "người" này được tiết lộ là IU, cả hai đã trở thành "cặp đôi vàng" của showbiz. Trong suốt 4 năm qua, họ yêu nhau khá kín tiếng, vẫn chăm chỉ tập trung vun đắp sự nghiệp. Tuy nhiên thật không may, Lee Jong Suk và IU - những người đã vun đắp tình cảm suốt 4 năm - giờ lại trở về thành "đồng nghiệp" như cũ. Điều này khiến fan vô cùng tiếc nuối.

Đáng tiếc là sau 4 năm, họ đã đường ai nấy đi. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo