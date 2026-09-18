Đại diện Việt Nam có nguy cơ không được thi Miss Universe 2026?

Đại diện Việt Nam cùng 5 nước Đông Nam Á đứng trước nguy cơ không được dự thi Miss Universe 2026 giữa tranh chấp quyền nhượng quyền và quản lý cuộc thi quốc tế.

Ngày 18/9, JKN Universe LLC - đơn vị kinh doanh dưới tên Miss Universe Organization - thông báo các thỏa thuận nhượng quyền Miss Universe tại Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore không được công nhận. Theo JKN, những thỏa thuận này không có cơ sở cấp phép hợp lệ.

Đáng chú ý, JKN tuyên bố những người đẹp được lựa chọn theo các thỏa thuận nói trên không đủ điều kiện tham dự Miss Universe 2026.

Tổ chức Miss Universe hiện không công nhận nhượng quyền tại 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, Việt Nam.

Theo JKN Universe LLC, Miss Universe Eastern Pte. Ltd. không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

JKN cho rằng đơn vị này cũng không có quyền cấp, chuyển nhượng hoặc trao giấy phép liên quan đến thương hiệu Miss Universe. Vì vậy, những thỏa thuận được ký thông qua ông Nawat Itsaragrisil và các đơn vị liên quan không được JKN công nhận.

Danh sách bị ảnh hưởng gồm Miss Universe Thailand với thỏa thuận nhượng quyền giai đoạn 2025-2029 và Miss Universe Indonesia, Miss Universe Vietnam, Miss Universe Laos, Miss Universe Malaysia, Miss Universe Singapore trong năm 2026.

JKN cũng cho biết sẽ bảo lưu các quyền pháp lý liên quan tới việc sử dụng thương hiệu Miss Universe nếu các bên tiếp tục sử dụng thương hiệu mà không có sự ủy quyền hợp lệ.

Như vậy, nếu lập trường của JKN được áp dụng, người đẹp đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 sẽ gặp trở ngại khi tham dự cuộc thi quốc tế.

MU East khẳng định đại diện Việt Nam vẫn đủ điều kiện

Cùng ngày, MU East đưa ra thông cáo riêng, phản đối cách JKN đưa ra tuyên bố về các đối tác nhượng quyền và cho rằng đây không phải quan điểm đã được hai bên sở hữu Miss Universe thống nhất.

Theo MU East, JKN Universe LLC được sở hữu theo tỷ lệ 50-50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East nói họ không xem xét hay phê duyệt thông báo trước đó, vì vậy văn bản này không thể được xem là lập trường chung của hai chủ sở hữu.

MU East còn cho biết theo thỏa thuận giữa hai bên, không bên nào được tự đưa ra tuyên bố toàn cầu hoặc sử dụng danh nghĩa chính thức của Miss Universe Organization để trình bày quan điểm một phía khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

MU East khẳng định đại diện Việt Nam vẫn đủ điều kiện tham dự Miss Universe 2026.

Quan trọng hơn, MU East khẳng định họ có quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu Miss Universe tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông, đồng thời có quyền lựa chọn và quản lý các đối tác nhượng quyền tại khu vực này.

Theo MU East, Miss Universe Eastern Pte. Ltd. được chính họ chỉ định làm công ty vận hành và hoạt động dưới quyền của MU East, chứ không tuyên bố sở hữu thương hiệu Miss Universe.

MU East khẳng định có quyền đưa 6 đại diện của Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore tới Miss Universe quốc tế nếu họ được lựa chọn và đáp ứng đầy đủ điều kiện. MU East cho rằng quyền tham dự của các đại diện hợp lệ không nên bị ngăn cản, trì hoãn hoặc ảnh hưởng bởi tranh chấp giữa MU East và MU West.

Đơn vị này cũng không chấp nhận việc các thỏa thuận đã được ký trong phạm vi quyền lãnh thổ của mình bị hủy chỉ bằng một tuyên bố đơn phương. Theo MU East, bất đồng cần được giải quyết thông qua các quy trình hợp đồng và pháp lý phù hợp.

Điều này đồng nghĩa với việc hai phía hiện đưa ra hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau về quyền cấp phép và tư cách dự thi của đại diện Việt Nam.

Tranh chấp diễn ra đúng thời điểm Miss Universe Vietnam 2026 chuẩn bị chọn người đẹp đại diện Việt Nam. Theo kế hoạch, chung kết cuộc thi tổ chức ngày 2/10 tại Hải Phòng.

Như vậy, hiện chưa thể khẳng định đại diện Việt Nam sẽ bị loại khỏi Miss Universe 2026. Hai bên đang đưa ra quan điểm trái ngược về quyền cấp phép và tư cách dự thi.

Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11. Quyền tham dự của đại diện Việt Nam sẽ phụ thuộc vào cách tranh chấp giữa các bên được giải quyết.