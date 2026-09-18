Hình ảnh Hyun Bin làm công nhân ở công trường xây dựng gây xôn xao

Dù bất ngờ lâm tình cảnh khốn đốn nhưng Hyun Bin khẳng định ngọn lửa đam mê với nghệ thuật trong anh vẫn chưa bao giờ tắt.

Sáng 18/8, tờ Xportsnews đăng tải bài viết hé lộ về tình hình hiện tại của nam ca sĩ Hyun Bin (sinh năm 2005, cựu thành viên nhóm nhạc ARrC) sau khi tạm rời xa làng giải trí Hàn Quốc. Được biết, kể từ sau khi ARrC tan rã, Hyun Bin không còn nhận được những lời mời hoạt động ở showbiz và để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh đã phải lăn lộn làm đủ công việc.

Nam idol sinh năm 2005 trải lòng: “Tôi đang sống rất chăm chỉ khi làm cùng lúc 4 công việc gồm 2 công việc bán thời gian cố định, đồng thời còn làm theo ngày ở trung tâm logistics của Coupang và làm công nhân thời vụ tại công trường xây dựng”.

Dù phải lao động chân tay vô cùng vất vả song anh vẫn giữ được thái độ tích cực cùng tinh thần lạc quan. “Đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy lòng mình được bình yên và hạnh phúc như lúc này đây”, nam nghệ sĩ trẻ cười rạng rỡ trên công trường xây dựng bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Hyun Bin vẫn giữ được năng lượng tích cực dù phải làm những công việc chân tay vô cùng vất vả ở công trường xây dựng. Ảnh: Naver

Hyun Bin cho biết ở thời điểm ARrC mới tan rã, anh từng thất vọng tràn trể và cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình: “Tôi bắt đầu làm thực tập sinh thần tượng từ năm 14 tuổi. Mang theo ước mơ trở thành ca sĩ idol từ năm lớp 7, tôi đã sớm lao vào ngành này, và sau đó trải qua nhiều công ty giải trí khác nhau với vô số lần vấp ngã, thất bại. Tôi từng hay oán trách cuộc đời rằng ‘tại sao những chuyện kém may mắn này lại cứ liên tục xảy ra với mình’ với tâm trạng não nề”.

Thế nhưng theo thời gian, Hyun Bin đã lấy lại được năng lượng tích cực sau khi nhận về nhiều lời khuyên bổ ích từ những người xung quanh, từ đây góc nhìn của anh về thế giới cũng dần thay đổi.

Mỹ nam 10X tâm sự: “Sau hành trình dài, tôi cảm nhận sâu sắc rằng thế giới này vẫn rất đáng sống. Dường như tôi đã có được dũng khí để tiếp tục tồn tại. Ngày trước, tôi hay oán trách cuộc đời, nhưng giờ thì tôi đã có thể suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn rồi. Ban đầu, tôi chỉ muốn trốn chạy. Sự thật rằng khoảng thời gian 8 năm theo đuổi ước mơ đột nhiên khép lại đã khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và không thể chịu đựng nổi. Tôi muốn biến mất đến 1 nơi mà không ai biết mình là ai. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi bước chân trong hành trình đó lại giúp tâm trí tôi dần được xoa dịu. Từ những lời cổ vũ, động viên ấm áp từ mọi người xung quanh cho đến tình cảm chân thành mà các bạn fan dành cho tôi, tất cả những điều đó đã giúp tôi suy nghĩ 1 cách tích cực hơn”.

Nam ca sĩ trẻ từng gục ngã nhưng đã nhanh chóng đứng dậy sau những thất bại đầu đời. Ảnh: Nate

Cuối cùng, Hyun Bin khẳng định dù đang phải vật lộn để mưu sinh và tạm thời dừng hoạt động ở showbiz song anh vẫn chưa từ bỏ niềm đam mê đối với âm nhạc: “Ngay cả khi đang bê các kiện hàng ở trung tâm logistics hay chỉ đơn giản là đang tranh thủ ăn uống trong giờ nghỉ thì tôi vẫn luôn nghĩ rằng ‘Nơi mà mình nên thuộc về chính là sân khấu biểu diễn’. Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn tôi sẽ quay trở lại sân khấu âm nhạc”.

Hyun Bin sinh năm 2005, dùng nghệ danh Hyunmin trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật. Anh từng tạo được dấu ấn khi tham gia chương trình Boys Planet của Mnet vào năm 2023, và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc nam ARrC hồi tháng 8/2024. Tuy nhiên, nhóm đã tan rã trong tháng 6 vừa qua, chỉ sau khoảng 2 năm hoạt động ngắn ngủi ở thị trường âm nhạc.

Hyun Bin từng là “cây hút fan” nhờ ngoại hình sáng trưng thời còn hoạt động cùng nhóm nhạc nam ARrC. Ảnh: X

Nguồn: Xportsnews

