Tình hình của 2 Ngày 1 Đêm sau khi Trường Giang rút khỏi

2 Ngày 1 Đêm vừa tung những hình ảnh của tập mới, Trường Giang vẫn xuất hiện trong đội hình.

Thời gian qua, Trường Giang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi nhiều câu chuyện, phát ngôn và hình ảnh trong quá khứ được nhắc lại. Những ồn ào này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các chương trình có sự tham gia của nam nghệ sĩ, trong đó 2 Ngày 1 Đêm liên tục được gọi tên. Giữa lúc dư luận bàn tán, Trường Giang thông báo đã trao đổi với ê-kíp và xin vắng mặt trong đợt ghi hình tiếp theo để có thời gian lắng lại.

Sau động thái của Trường Giang, tình hình của 2 Ngày 1 Đêm lập tức nhận được sự chú ý. Tối 18/9, chương trình tung trailer giới thiệu những khoảnh khắc đáng chú ý trong tập 101, dự kiến lên sóng vào ngày 20/9. Trong loạt hình ảnh mới, Trường Giang vẫn xuất hiện với vai trò host, vui vẻ tương tác cùng các thành viên quen thuộc và dàn khách mời gồm Song Luân, Hữu Đằng, Võ Tấn Phát.

Việc Trường Giang vẫn xuất hiện trên sóng không đồng nghĩa anh thay đổi quyết định vắng mặt ở chặng ghi hình mới. Nguyên nhân là tập 101 đã được ghi hình từ trước thời điểm nam danh hài thông báo xin rút khỏi đợt quay tiếp theo. Vì vậy, hình ảnh Trường Giang trong những tập đã hoàn tất vẫn sẽ được phát sóng theo lịch của chương trình.

Trường Giang vẫn sẽ lên sóng trong tập 2 Ngày 1 Đêm phát sóng vào tối 20/9 tới

Dàn khách mời của tập này là Võ Tấn Phát, Hữu Đằng, Song Luân

Đáng chú ý hơn, mới đây, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ một khoảnh khắc hậu trường được cho là thuộc chặng ghi hình mới của 2 Ngày 1 Đêm. Trong khung hình, 5 thành viên gồm Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn và HIEUTHUHAI cùng xuất hiện, trong khi Trường Giang không có mặt.

Chi tiết này khiến khán giả cho rằng đây mới chính là ghi hình mà Trường Giang đã thông báo vắng mặt trước đó. Tuy nhiên, chương trình chưa công bố cụ thể cách sắp xếp đội hình hay vai trò của các thành viên trong chặng quay này. Ở thời điểm hiện tại, việc Trường Giang chỉ vắng mặt ở đợt ghi hình tiếp theo chưa phải thông báo về việc anh rời chương trình lâu dài. Trong khi đó, những tập đã hoàn tất trước đó vẫn được phát sóng bình thường. Khán giả vì thế đang chờ xem 2 Ngày 1 Đêm sẽ có những thay đổi như thế nào trong chặng hành trình mới khi đội hình không có Trường Giang.

Trong mùa 5, 2 Ngày 1 Đêm cũng chính thức mở ra một hành trình mới với mô hình "Công ty Du Lịch 2 Ngày 1 Đêm". Sau 4 mùa cùng nhau khám phá nhiều địa phương trên cả nước, 6 thành viên được xây dựng thành những nhân vật đảm nhận các vị trí riêng trong một công ty du lịch. Mô hình mới tiếp tục kết hợp yếu tố trải nghiệm, khám phá với các tình huống giải trí đặc trưng của chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm được cho là hé lộ hậu trường chặng mới 2 Ngày 1 Đêm, không có sự xuất hiện của Trường Giang

Ồn ào của Trường Giang

Việc Trường Giang xin vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của 2 Ngày 1 Đêm diễn ra giữa lúc nam nghệ sĩ đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip, phát ngôn và câu chuyện từ quá khứ bất ngờ được “đào lại”, kéo theo loạt tranh luận về cách ứng xử của anh trong showbiz. Đáng chú ý, một số khoảnh khắc Trường Giang tương tác với nghệ sĩ nữ trên sóng truyền hình bị cư dân mạng nhận xét là quá thân mật. Bên cạnh đó, cách nam nghệ sĩ giao tiếp với các đồng nghiệp trong gameshow cũng bị đem ra mổ xẻ, từ việc chen lời, tranh luận đến những tình huống bị cho là chưa đủ tinh tế.

Sau đó, Trường Giang lên tiếng xin lỗi: "Có những điều ngày trước Giang nghĩ đơn giản, nhưng hôm nay nhìn lại, Giang hiểu mình đã có lúc chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng. Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình. Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ Giang suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Giang không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Tình cảm đó, Giang hiểu và thật sự trân trọng. Nhiều năm đã qua, mỗi người đều đã bước tiếp, có cuộc sống và gia đình riêng. Giang mong những chuyện thuộc về mình không tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống hôm nay của bất kỳ ai".

Vào ngày 16/9 vừa qua, Trường Giang cũng thông báo rút khỏi 2 ngày 1 đêm trong đợt ghi hình mới.

Trước khi ồn ào nổ ra, Trường Giang đã gắn bó với 2 Ngày 1 Đêm suốt 5 mùa

Ảnh: 2 Ngày 1 Đêm